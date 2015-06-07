المتاجر المعروفة باسم ”كومبيني“ في اليابان تُعد من مراكز التسوق الرئيسية والتي تقدم مجموعة واسعة من السلع والخدمات لتلبية احتياجات الزبائن بطريقة مريحة وفعّالة. تُعد هذه المتاجر جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في اليابان، حيث يمكن للناس العثور على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات بما في ذلك الوجبات الجاهزة، والسلع اليومية، وخدمات الدفع، وحتى تذاكر الفعاليات الترفيهية. تتميز متاجر الكومبيني بمرونتها في مواعيد العمل، حيث تعمل على مدار الساعة لتوفير الخدمات في أي وقت. كما تشمل الخدمات التي تُقَدَّم الحجز عبر الإنترنت، وتوصيل الطلبات إلى المنازل، وخدمات الدفع، والعديد من الخيارات التي تجعلها وجهة مفضلة للسكان المحليين والسياح على حد سواء.

شراء أي شيء في أي وقت

الكومبيني هي متاجر مفتوحة على مدار الساعة في اليابان، دائمًا ما تكون جاهزة ومتوفرة في كل مكان، حتى في المناطق السكنية. تُعتبر الكونبيني جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في اليابان. توفر الكومبيني مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الوجبات الجاهزة مثل كرات الأرز الملفوفة بعشب البحر ”أونيغيري“ والمعكرونة المبردة، والعديد من الأطعمة اليابانية الفريدة. تستلم الكونبيني بضائع جديدة بانتظام خلال اليوم بفضل نظام التوزيع الذي يتبعه.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر في الكونبيني مرافق مثل ماكينات الصراف الآلي وماكينات الطباعة، مما يجعل الحياة اليومية في اليابان سهلة ومريحة للسكان.

يُقال إن أول متجر كومبيني في اليابان تم افتتاحه في عام 1974، ومنذ ذلك الحين بدأت هذه المتاجر في الانتشار عبر أرجاء البلاد بنظام الحق في الانتفاع، ووصل عددها في إلى حوالي 57000 متجر. أصبحت هذه المتاجر جزءًا لا يتجزأ من أسلوب الحياة الحديث في اليابان، خاصة في المدن، حيث يُعتبرون مكانًا يمكن زيارته في أي وقت وأي مكان تقريبًا.

يتوجه بعض اليابانيين إلى الكومبيني ليس فقط يوميًا ولكن عدة مرات في اليوم، وذلك لأن متاجر الكونبيني اليابانية تقدم خدمات أكثر من مجرد بيع المأكولات والسلع اليومية.

تتبع متاجر الكومبيني نظام توزيع يتيح لها استلام بضائع طازجة عدة مرات في اليوم، وتستفيد من معلومات وافرة حول تفضيلات الزبائن لتحسين نظم التسويق وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. بفضل خدماتها المتعددة، تعد متاجر الكومبيني مكانًا شاملاً حيث يمكن للزبائن القيام بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك استخدام أجهزة تصوير المستندات الذاتية، دفع الفواتير، سحب وإيداع النقود، والوصول إلى الإنترنت لدفع فواتير المشتريات عبر الإنترنت أو حتى شراء التذاكر.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم متاجر الكومبيني خدمات أخرى مثل ماكينات الصراف الآلي وإجراءات التحويل البنكي، مما يجعلها مركزًا حيويًا للاحتياجات اليومية للسكان، وبالتالي أصبحت ضرورة حيوية للمناطق التي تتواجد فيها.

الكومبيني وخدمة المجتمع

متاجر الكومبيني في اليابان لم تكن فقط مكانًا للتسوق، بل أثبتت أهميتها الكبيرة كمركز حيوي في مواجهة الكوارث الطبيعية. بعد زلزال شرق اليابان الذي وقع في عام 2011، كانت هذه المتاجر عنصرًا أساسيًا في الاستجابة للكوارث. في نفس اليوم الذي وقع فيه الزلزال، أقامت مجموعة متاجر الكومبيني مراكز دعم طارئة للسكان وأعدت طائرات هليوكبتر لنقل السلع إلى الفروع التي انقطعت عنها طرق التموين.

قدم موظفو الكومبيني المساعدة والدعم للمتضررين، ووضعت صناديق تبرع في فروعها. كما كانت تلك المتاجر مستعدة لمثل هذه الحالات الطارئة، حيث وقعت اتفاقيات مع السلطات المحلية بعد زلزال هانشين – أواجي الضخم في عام 1995. وكانت هذه الاتفاقيات تتضمن التزامًا بتقديم المساعدة للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم بعد الكارثة، من خلال توفير خدمات مثل استخدام حمامات المتجر ومياه الصنبور، بالإضافة إلى توفير المعلومات الحيوية حول الطرق والخدمات العامة.

تعتبر متاجر الكومبيني شعبيةً في اليابان بسبب توفرها المستمر وتشكيلها الواسع من المنتجات. تعمل أغلب هذه المتاجر، سواء كانت في المدن الكبيرة أو في الضواحي، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يجعلها متاحة للزبائن في أي وقت. تشمل البضائع المتنوعة التي تقدمها المتاجر الكومبيني السلطات والسندويتشات والأونيغيري (كرات الأرز الملفوفة بعشب البحر)، وعلب ”أوبنتو“ للوجبات الجاهزة بمختلف الأصناف، بالإضافة إلى المشروبات، والأدوات المنزلية، والمنتجات الطبية، ومستحضرات التجميل، والملابس، ومنتجات للحيوانات الأليفة، وطوابع وبطاقات بريدية، وشواحن الهواتف المحمولة، ومجلات وكتب، وغيرها الكثير.

تحظى هذه المتاجر بإقبال كبير من السياح أيضًا، حيث تُشدد على نظافتها، وتوفير مراحيض يمكن استخدامها مجانًا، ولكن يجب مراعاة أنه في بعض المواقع السياحية قد لا يكون المرحاض متاحًا في بعض المتاجر.

وفي المناطق التي يندر فيها السكان وتقل فيها عدد المتاجر أو يكون فيها أفراد يجدون صعوبة في الخروج للتسوق، مثل كبار السن وغيرهم، توفر بعض هذه المتاجر خدمة توصيل البضائع إلى المنازل من خلال سيارات البيع الجوالة. بعض هذه المتاجر أيضًا تستخدم داخل المتجر مصابيح كهربائية من الدايود المشع لتوفير الطاقة وتقليل التلوث البيئي، بينما تقوم أعداد أخرى بتدوير مخلفاتها من الزيت المستعمل وبقايا الأطعمة.

وتتوسع متاجر الكومبيني اليابانية حاليًا خارج اليابان، وخاصة في الدول الآسيوية الأخرى، حيث يوجد لبعض السلاسل فروع أكثر خارج اليابان من داخلها. ومن الممكن أن تجد أنظمة البيع المتنوعة التي طورتها هذه المتاجر في اليابان تتوفر يومًا ما أيضًا في الفروع الخارجية.

أونيغيري وسوشي ملفوف.

مع زيادة عدد كبار السن والأسر التي يعمل بها كل من الزوج والزوجة، بدأت سلسلة متاجر الكومبيني ”لوسون“ بالتعاون مع شركة ساغاوا للطرود السريعة في تجربة خدمة توصيل الأمتعة ومنتجات الكومبيني، مثل علب الوجبات الجاهزة ”أوبنتو“ وغيرها، إلى المنازل التي تقع في محيط 500 متر من المتجر، وذلك ابتداءً من يونيو/حزيران من هذا العام. وأصبح وجود متجر كومبيني قريب هو أحد الشروط المطلوبة أو المميزات التي تقدمها المكاتب العقارية للطلبة أو الخريجين المتعينين حديثًا عندما ينتقلون للبحث عن سكن بمفردهم.

كومبيني لوسون بدأ في تقديم خدمة التوصيل للمنازل لخدمة كبار السن.

مراعاة الزبائن الأجانب وتلبية احتياجاتهم

يُقدم الكومبيني مجموعة متنوعة من الخدمات المتميزة، حيث يمكنك، بالإضافة إلى خدمة التوصيل إلى المنازل، حجز تذاكر الحفلات والفعاليات الترفيهية، وحتى حجز تذاكر السفر عبر الأتوبيسات، بالإضافة إلى دفع فواتير المرافق العامة والطلبات الخاصة كالكتب والأقراص المدمجة.

كما تتوفر مرافق أخرى مثل طباعة الوثائق وإرسال الفاكسات، وطباعة الصور الرقمية، بالإضافة إلى ماكينات صراف آلي ATM للسحب النقدي والتحويلات المالية. وتتيح معظم متاجر الكومبيني الخدمات المصرفية للزبائن بشكل مريح وسلس.

ويمكن سحب النقود بالين الياباني باستخدام بطاقات السحب أو الائتمان الصادرة من البنوك الدولية، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي المتوفرة في سلسلة متاجر الكومبيني ”سيفن إلفين“. تتوفر شاشات العرض والمعلومات بعدة لغات من بينها الإنكليزية، الكورية، الصينية، والبرتغالية.

النظافة والترتيب داخل متاجر الكومبيني

تشهد متاجر الكومبيني حالياً استخدامًا كبيرًا للعمالة الأجنبية، وذلك نتيجة لزيادة عدد السياح والمقيمين الأجانب في جميع أنحاء اليابان. في مثال على ذلك، في مارس/ آذار 2015، بلغت نسبة العمال الأجانب في إحدى متاجر الكومبيني في محافظة كاغاوا في جزيرة شيكوكو حوالي 7 من بين كل 10 عمال. بالإضافة إلى ذلك، في يناير 2015، قدمت سلسلة متاجر الكومبيني ”سيفن إلفين“ في محافظة فوكوكا خدمات بنك سيفين إلفين داخل الكومبيني، من خلال فتح شبابيك يمكن للموظفين التعامل من خلالها، مع وجود موظفين قادرين على التحدث باللغة الإنجليزية والصينية والكورية والفيتنامية، لخدمة الموظفين الأجانب العاملين في مختلف الشركات في منطقة تشوغوكو وكيوشو.

كل شيء في الكومبيني

تحظى المأكولات المخصصة والتي تُباع في متاجر الكومبيني، المعروفة باسم ”كومبيني غورميت“، بشعبية كبيرة. يمكن تناولها بسرعة وسهولة، مما يتيح للأشخاص ملء معدتهم في منتصف الطريق أو أثناء الرحلات. تقدم هذه المتاجر تشكيلة وفيرة من المشروبات والحلويات الفريدة التي يتم بيعها حصرياً في متاجر الكومبيني لسلاسل التجزئة الكبيرة. يمكن أيضا استخدامها كهدايا تذكارية للمكان.

من بين هذه المنتجات المميزة يأتي ”قهوة الكومبيني“ التي تُعتبر بمثابة تجربة فريدة من نوعها، حيث تفوق في المذاق حتى المحلات المتخصصة في تقديم القهوة. بدأت سلسلة متاجر الكومبيني ”سيفن إلفين“ تقديم خدمة إعداد القهوة في الكومبيني عام 2013، وحققت نجاحاً كبيراً، حيث وصلت مبيعاتها إلى حوالي 500 مليون كوب خلال عام واحد فقط. وقد دفع هذا النجاح باقي متاجر الكومبيني لتقديم نفس الخدمة. يبدأ سعر كوب القهوة، سواء كانت ساخنة أو باردة، في الغالب من 100 ين بما في ذلك الضريبة.

ماتشا لاتيه (لاتيه بمسحوق الشاي الأخضر) يباع فقط في متاجر الكومبيني في مدينة كيوتو.

ماكينة تحضير قهوة الكومبيني. الصورة من جيجي برس.

تجدر الإشارة إلى أن متاجر الكومبيني تتنوع أيضا في تقديم الخدمات، حيث أدرجت شركات سلاسل الكومبيني بعض الصيغ الجديدة لتلبية احتياجات فئات مختلفة من الزبائن. فقد قامت بعض الشركات بإنشاء حانات ومحلات كاراوكي جنبًا إلى جنب مع متاجر الكومبيني لاستهداف جمهور جديد.

مثلاً، توفر خدمة ”كومبيني + كاراوكي“ في ثلاث فروع في طوكيو وتشيبا من قبل ”فاميلي مارت“، إذ يمكن للزبائن تناول المأكولات والحلويات التي يشترونها في الكومبيني أثناء استخدام غرف الكاراوكي أو أثناء انتظار دورهم.

بالإضافة إلى ذلك، قامت سلسلة ”ميني ستوب“ بإطلاق ”شيسكا Cisca“ في نيهونباشي بطوكيو، والتي تقدم المشروبات الكحولية إلى جانب الوجبات الخفيفة، مما يتيح للزبائن تناولها داخل المحل، على غرار مقاهي الكافيه والمقاهي التقليدية.

وتُظهر متاجر الكومبيني اليابانية توسعها خارج اليابان، ولا سيما في دول آسيا الأخرى. حيث تمتلك بعض السلاسل فروعًا خارج اليابان بشكل أكبر حتى من داخلها. يبدو أن أنظمة البيع المتنوعة التي قُدِمت في اليابان قد تجدها يومًا ما متوفرة في الفروع الدولية لتلبية احتياجات وتفضيلات الزبائن في مختلف الثقافات والبيئات.

تعكس هذه التوسعات النجاح والقوة التي حققتها متاجر الكومبيني في تلبية احتياجات الزبائن وتقديم خدمات متنوعة ومريحة، مما يجعلها جزءًا مهمًا من الحياة اليومية في مختلف المجتمعات.

الصور مقدمة من:

صورة العنوان: متجر كومبيني في محافظة أيتش: David A. LaSpina أونيغيري وسوشي ملفوف: Connie كومبيني بدأ في تقديم خدمة التوصيل للمنازل لخدمة كبار السن: jpellgen النظافة والترتيب داخل متاجر الكومبيني: Japanexperterna.se ماتشا لاتيه (لاتيه بمسحوق الشاي الأخضر) يباع فقط في متاجر كومبيني مدينة كيوتو: Non Non

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