El bentō es la comida en caja para llevar característica de Japón. Estas peculiares fiambreras llevan alimentos deliciosos incluso fríos, dispuestos con una presentación que los hace además muy apetecibles. Los bentōs son populares por incluir alimentos saludables y ser una comida equilibrada, así como por su económico precio. También tienen éxito los bentōs creativos en los que se recrean a personajes de anime y manga con los alimentos. Existe una gran variedad de ellos, y es posible encontrarlos en las tiendas de 24 horas, los supermercados, o incluso las estaciones de ferrocarril.

Bentōs, listos para llevar y comer en cualquier ocasión

Al llegar el mediodía, millones de japoneses sacan de sus bolsas sus fiambreras envueltas en tela, las desenvuelven, toman sus palillos, abren la tapa y empiezan a comer. Es una costumbre muy antigua que comenzó posiblemente con los cazadores, soldados, agricultores o pescadores que no podían regresar a su hogar para comer, y que en su lugar llevaban el bentō consigo.

En Japón las fiambreras o cajas específicas para el bentō aparecieron por primera vez durante la segunda mitad del siglo XVI, en el período Azuchi-Momoyama (1573-1600). Posteriormente, en el período Edo (1603-1867) se convirtió en costumbre disfrutar del bentō durante el hanami, cuando se paseaba en barco o en el hina matsuri. Por otra parte, el popular makunouchi bentō que se tomaba durante los entreactos de un teatro que se podía disfrutar todo el día desde la mañana hasta el atardecer hizo su aparición a finales del período Edo, en el siglo XIX.

Makunouchi bentō.

Hoy se pueden llevar sopas calientes gracias a los recipientes que mantienen la temperatura de los alimentos, e incluso fruta fresca. Existen además muchos tipos diferentes de cajas de bentō, como el wappa bentō que utiliza madera de cedro japonés con propiedades antibacterianas, o las cajas Get-Cool que conservan la temperatura de los alimentos. En las tiendas especializadas en estas cajas de bentō se pueden encontrar muy diferentes opciones y una multitud de productos relacionados. En Kioto se recomienda visitar la tienda especializada en estos productos Bento & Co., fundada por el ciudadano francés Thomas Bertrand, que ha alcanzado cierta fama en los últimos años.

Las ventajas de la comida sana, pero el fastidio de prepararla cada mañana

Los niños japoneses suelen llevar su bentō a la guardería o la escuela, y también en ocasiones cuando hay una excursión o una competición deportiva. Algunas personas que trabajan también suelen llevar un bentō a menudo preparado por su pareja, el conocido como aisai bentō (el “bentō de la amada esposa”). Dicho sea de paso, a los hombres que responsablemente se preparan su propio bentō para el trabajo o la escuela se les conoce como los bentō danshi.

Cajas de bentō, el pañuelo para llevarlas y los palillos.

Para muchos japoneses el ritual se repite cada mañana: despertarse temprano para poner el arroz y otros ingredientes en la caja, envolverla en un pañuelo y tomar los palillos o el tenedor antes de salir de casa. Hay quienes dedican más tiempo al bentō para crear con los alimentos bonitos diseños de animales o personajes populares, los conocidos como kyaraben. Algunas de estas personas han alcanzado la fama al subir fotografías de sus ingeniosos bentōs a Internet, aunque también hay muchos padres que se quejan de la presión que sufren por tener que preparar un bentō apetecible para sus hijos cada mañana.

Muchos establecimientos han pensado en el fastidio de tener que preparar el bentō cada mañana, y por eso hoy son cada vez más las tiendas de 24 horas, los supermercados, los restaurantes y bares que los venden ya preparados por un módico precio. Además, en las tiendas de 24 horas los clientes pueden utilizar el microondas para calentarlos gratuitamente. Existen además servicios que llevan bentōs preparados a las reuniones de empresa, o cadenas de establecimientos especializados en los que el cliente puede pedir los ingredientes que acompañarán el arroz, además de una sopa, para que les preparen el bentō.

Katsu bentō recién preparados en un restaurante de una zona de oficinas.

En un bentō caben muchos ingredientes y existen muchas variedades: el shōkadō bentō que respeta la tradición culinaria japonesa, el shake bentō con salmón, karaage bentō con pollo frito, etc. O variedades más occidentales como el bentō con filete de ternera, los que incluyen un pequeño sándwich, o bien con comida china, fideos, sushi, curry y otras muchas combinaciones.

Onigiri, comida rápida, fácil de llevar y que satisface

Preparando unos onigiri.

Uno de los bentōs más fáciles de preparar y más característicos de Japón son los que incluyen onigiri, una bola de arroz con forma triangular dentro de la que se pueden meter numerosos ingredientes. El onigiri más ortodoxo es el que lleva una ciruela ácida umeboshi en su centro, un ingrediente que tiene fama de ser antibacteriano y que es especialmente bueno durante el caluroso verano ya que permite que la bola de arroz se conserve en buenas condiciones más tiempo. Otros ingredientes populares son el atún con mayonesa, la gamba frita, el salmón, la alga kombu encurtida, mentaiko (hueva), etc. La bola de arroz se envuelve en un alga nori, muy rica en minerales, y finalmente se cubre el onigiri con film transparente. Es un tentempié sencillo, ligero y fácil de llevar que apenas pesa en el bolso o el maletín.

Si uno no es muy habilidoso preparando estos onigiri, existen distintos artilugios con la forma adecuada que sirven para este propósito. Estos utensilios pueden encontrarse, por ejemplo, en Kappabashi en Tokio, o en el mercado de Nishiki en Kioto, un paraíso para todos los amantes de esta clase de ingenios para la cocina.

Últimamente han aparecido también nuevos puntos de vista sobre la idea del onigiri. Una nueva variedad conocida como onigirazu consiste en colocar los ingredientes a modo de sándwich y cortar el conjunto en dos mitades.

Ekiben, bentō disponible en las estaciones de tren con ingredientes locales

En Japón, un país donde el ferrocarril se extiende por doquier, las estaciones se han convertido en un lugar ideal para exponer las especialidades de cada región. Los ekiben que se venden en muchas de las estaciones de ferrocarril utilizan por ello ingredientes característicos de cada lugar.

En Yamagata tenemos bentōs con ternera de Yonezawa y en Fukui con cangrejo, entre otras muchas variedades de cada región que muchos viajeros disfrutan como parte de la experiencia turística. Hay algunos ekiben también especiales por sus recipientes, como los tōge no kamameshi de la prefecutra de Gunma que se venden en un recipiente que se asemeja a una pequeña olla de cerámica, muy característica de la región.

Kamameshi bentō.

Muchos japoneses sienten cierta emoción a la hora de abrir la tapa del bentō y descubrir el contenido, una reacción que hoy se conoce en todo el mundo gracias al manga y al anime que muestran en muchas ocasiones escenas de compañeros de escuela o parejas a la hora del almuerzo. Gracias a esto la palabra “BENTO” se ha expandido en el extranjero y hoy incluso la podemos encontrar incluida en el diccionario francés Le lexique des nouveaux mots et des noms propres 2013. Hoy los bentōs han cruzado fronteras y siguen evolucionando día a día con nuevas creaciones que incluyen ingredientes frescos de distintos países y siguen ofreciendo esa cálida sensación de la comida casera.

Fotografía del encabezado: un festival dedicado a los bentōs en la estación de Tokio con más de 170 variedades de ekiben.

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