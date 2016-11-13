Le bentô est un repas contenu dans une boîte compartimentée que l’on peut déguster où que l’on soit. Son contenu diffère selon les régions et leurs spécialités culinaires. Les magasins dans les gares proposent aux voyageurs de délicieux bentô.

À l’origine, un repas dégusté au théâtre

Le bentô est un repas à emporter savoureux que l’on peut préparer à la maison ou acheter en magasin. Contenu dans une boîte, il est composé de riz et d’une variété d’accompagnements tels que de la viande, du poisson ou des légumes.

C’est à la fin du XVIe siècle que le concept du bentô commence à prendre forme. Plus tard, à l’époque d’Edo (1603-1868), ce repas en boîte est devenu associé à des événements tels que le hanami (coutume d’apprécier la beauté des cerisiers en fleur), le hina matsuri (fête des filles) et les sorties en bateau. On mangeait le makunouchi bentô, l’un des styles classiques de bentô, durant les entractes des représentations théâtrales (kabuki) au XIXe siècle, lorsque le maku (le rideau) était baissé.

Un makunouchi bentô.

Bento & Co., un magasin situé à Kyoto dirigé par le Français Thomas Bertrand, vend une vaste gamme d’articles de bentô (voir notre article : Le Français qui transmet au monde le plaisir du bentô).

Hakoya, dans la préfecture d’Ishikawa, est un fabricant renommé de boîtes en laque et en plastique. On peut même en trouver qui sont conçues pour garder la soupe chaude ou les fruits frais. Les boîtes traditionnelles wappa faites en sugi (cèdre du Japon), un bois qui possède des propriétés antibactériennes, sont toujours utilisées par de nombreuses personnes.

Place à la créativité

De nombreux enfants déjeunent aujourd’hui à la cantine de leur école, mais certains d’entre eux amènent tous les jours leur bentô. Et pour les événements spéciaux comme les voyages scolaires ou les journées sportives, pratiquement tous les enfants emportent un bentô dans leur sac. Les parents les plus motivés se lèvent tôt le matin pour préparer un kyaraben, dans lequel les aliments sont façonnés pour ressembler à des animaux, des objets ou des personnages mignons. Sur Internet, de nombreux blogs et de forums proposent des recettes de kyaraben. Cependant, pour les parents très occupés, préparer des bentô à la hauteur des attentes de leurs enfants n’est pas une tâche aisée.

Un bentô avec des petites maisons mignonnes.

Dans le monde du travail, les plus chanceux peuvent déguster à la pause-déjeuner un bentô préparé avec amour par leur conjoint. D’autres le préparent eux-mêmes. Les bentô sont également disponibles dans les konbini, les supermarchés, les centres commerciaux et même dans quelques restaurants. Les employés de konbini proposent toujours de réchauffer les repas au micro-ondes. Dans les chaînes spécialisées, il est possible de créer son propre bentô en commandant ses accompagnements préférés et d’avoir une soupe miso avec son repas. Il existe aussi des services de livraison de bentô haut de gamme pour les occasions spéciales telles que les réunions d’affaires.

De nombreux accompagnements, issus aussi bien de la cuisine japonaise qu’étrangère, sont proposés : saumon grillé, poulet frit (karaage), porc pané frit (tonkatsu), steak haché (hamburg), etc.