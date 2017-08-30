隨時隨地想吃就吃、攜帶方便的日本便當――「BENTO」。美觀精緻，食材考究，冷飯冷菜也依然美味。動漫裡美餐便當的場景，加上健康又實惠的特點，使它廣受關注。便利商店、超市、車站等，都推出了各具特色的便當，可選範圍也越來越廣。

用心獨妙的便當，讓你隨時隨地能美餐一頓

從包裡取出便當，解開包裹布，打開盒蓋。拿上筷子或叉子，就能隨時隨地，想吃就吃。過去，為了在狩獵、打仗、農耕或捕魚時也能吃上一口飯，人們外出時都隨身帶上「便當」。

據傳，日本最早出現便當盒和便當專用的容器，是在16世紀後半期（安土桃山時代）。到了江戶時代（1603～1867年），人們在賞櫻、遊船、雛祭（3月3日，日本女孩子的節日——譯註）的時候也開始享用便當。從早到晚泡在戲院裡看戲，幕間休息時吃的「幕內便當」，即是在19世紀的江戶時代末期出現的。

幕內便當

如今，只要使用保溫飯盒，就能讓你外出也能吃上暖暖的濃湯或涼涼的水果。飯盒的可選範圍也很廣，例如具有殺菌效果的杉木材料盒、可以和保冷劑一起使用的「Get-Cool」等。像「HAKOYA」這類的便當盒、烹飪道具專賣店也有很多。京都還有法國人托馬斯（Bertrand Thomas）開的便當盒專銷店BERTRAND（Bento & Co）。