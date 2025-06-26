Calientes o fríos, con nori crujiente o húmedo, con mucho relleno o simplemente con sal: los onigiri (bolas de arroz) son siempre deliciosos.

Aunque disfrutar de un cuenco de arroz recién hecho es delicioso, la textura del onigiri firmemente apretado a mano y la armonía de la sal y el alga nori son una combinación adorada por muchos.

Una encuesta realizada por la empresa de investigación de mercado Cross Marketing a 1.100 personas de entre 20 y 69 años de todo Japón reveló que el 38,5 % de los encuestados come onigiri “una vez a la semana o más”. Por grupos de edad, los encuestados en la veintena (45,5 %) y aquellos en la cuarentena (47,7 %) destacan en el consumo de onigiri. Más del 60 % de todos los grupos de edad consume onigiri “una vez al mes o más”.

En cuanto a los ingredientes preferidos, el salmón (40,2 %) es, con diferencia, el más popular. Lo siguen el atún con mayonesa (32,4 %), el karashi mentaiko (huevas de abadejo picantes, 21,9 %) y el umeboshi (ciruela encurtida, 20,9 %). El salmón cuenta con un fuerte apoyo entre los encuestados de 50 a 69 años, mientras que el atún con mayonesa es particularmente popular entre los aquellos de 40 a 49.

El lugar más común para comprar onigiri son las “tiendas de veinticuatro horas” (58,6 %), y las “bebidas basadas en té” (49,9 %) son, con diferencia, lo que más se compra junto con el onigiri.

Cuando se preparaba un onigiri en casa durante la era Shōwa (1926-1989), lo habitual era mojar las palmas de las manos en agua y sal antes de apretar el arroz; hoy en día, sin embargo, es más común envolverlos en film transparente; es lo que hace un 44,4 % de los encuestados. Entre las mujeres, el 60 % prefiere usar ese film transparente.

El onigirazu, que consiste simplemente en colocar arroz y relleno sobre una hoja de nori y doblarla, es tan fácil de hacer que incluso los niños pueden prepararlo. (Pixta)

(Imagen del encabezado: Pixta.)