Лепёшки из толчёного риса, моти, играют важную роль в праздниках и ритуалах, связанных с Новым годом. Они также входят в состав многих блюд и сладостей.

Рисовые лепёшки моти с древности были важным блюдом японской кухни. Производят их отбиванием отпаренного клейкого риса, после чего получившуюся массу разделяют на порции разного размера. Моти используют в самых разных блюдах, они являются частью подношений во многих религиозных обрядах.

Священная еда

Сорт риса, используемого для приготовления моти, появился в Юго-Восточной Азии. Считают, что в Японию он попал вместе с культурой рисоводства около 2000 лет назад. Рис мотигомэ с кругловатыми зёрнами иногда едят и цельным, пропаривая, но обычно его толкут и употребляют в виде лепёшек.

Согласно традиционным верованиям, в моти заключена божественная энергия. Ещё с начала периода Хэйан (794-1185) они были обычным ритуальным подношением как в синтоистской, так и в буддийской традиции. На протяжении веков создание лепёшек для особых случаев, таких как сезонные праздники, играло важную роль в объединении местных общин. Существует обычай мотицуки, когда люди собираются вместе, толкут свежепропаренный рис деревянным молотом в ступе, и получившееся моти делят между участниками.

Моти занимают важное место в праздновании Нового года. В японских домах перед Новым годом для почитания новогодних божеств выкладывают две лепёшки одну на другую – кагамимоти. Моти обычно входят и в состав густого суда дзони, который едят утром в первый день года.

В ходе мотицуки рис толкут в деревянной ступе, после чего моти делят на порции

Новогодние украшения и кагамимоти

Моти – важный ингредиент супа дзони, который часто едят в первый день года

Маленькие радости жизни

Моти часто входят в состав разных японских сладостей, в том числе изысканных и красочных, которые используют во время чайной церемонии. Красные, белые и зелёные хисимоти и розовые сакурамоти любят есть на Хинамацури, Празднике кукол 3 марта, а касивамоти, лепёшки с бобовой начинкой, завёрнутые в дубовые листья – на Празднике мальчиков, Танго-но сэкку, 5 мая.

Рисовые лепёшки придают ощущение праздника различным событиям в жизни. Красные и белые кохакумоти дарят, например, при поступлении в школу и на свадьбу, а также используют при освящении каркаса строящегося дома.

Красочные хисимоти используют во время Праздника кукол 3 марта

Разнообразие моти

Когда-то лепёшки моти были праздничной едой, их делали, когда большая семья или община собиралась вместе на праздник, а сейчас это обычный кулинарный продукт, который продаётся в супермаркете. Нарезанные прямоугольниками и по одной упакованные киримоти обычно используют при приготовлении еды. Этот универсальный ингредиент используют в набэмоно и одэн, моти запекают на огне и приправляют соевым соусом и пастой из сладких бобов. Популярным снэком являются лепёшки с подслащённой мукой из соевых бобов, абэкавамоти, обёрнутые водорослями нори исобэмаки, некоторые любят добавить элементы западной кухни, поджарив моти в сливочном масле или с сыром.

Моти надуваются над углями в гриле

Абэкавамоти (слева) и исобэяки

Многие повара используют нарезанные моти для придания вязкости таким блюдам как окономияки – нечто вроде солоноватой лепёшки с начинкой, или для приготовления таких иностранных блюд как пицца, гратен, или пельмени гёдза.

Моти-пицца, покрытая расплавленным сыром

Сладости с использованием моти очень популярны в Японии и могут содержать самую разную начинку – бобовую пасту или даже цельную клубнику. Сладости, характерные для определённого региона, такие как нама-яцухаси в Киото или моти с маття или цитрусом юдзу часто покупают в качестве сувениров.

Нама-яцухаси покупают в Киото в качестве сувенира

Итиго-дайфуку – моти с клубникой

Однако у моти есть свои небезопасные особенности. Из-за их вязкости ими можно подавиться, особенно детям и старикам, и каждый новогодний период появляются новости о том, сколько раз вызывали скорую помощь по таким случаям. Если вы решили полакомиться моти дома с маленькими детьми или пожилыми людьми, рекомендуется разрезать лакомство на маленькие кусочки.

Фотография к заголовку: Распаренный рис толкут в деревянной ступе деревянным молотом (фотография Pixta)