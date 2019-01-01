將糯米蒸好後，用木杵反覆捶打，製成柔軟的年糕。年糕自古以來就是慶祝活動及正月時不可缺少的食物，最近它的食用方法更是花樣百出，用年糕製作的菜肴、日式點心、西點及霜淇淋大受歡迎。

年糕潔白柔軟，具有獨特的黏性和柔韌性，是日本自古以來的傳統食物。將糯米蒸好後，用木杵捶打出黏性，然後揉成團或拉成薄片。年糕經烘烤後會膨脹起來，放在湯裡煮，更加糯韌綿軟。

「團隊」作業迎新年

約2000年前的繩文時代末期，年糕與水稻種植同時自東南亞傳入日本。平安時代（約1300年前），年糕成為祭祀或做法事時不可或缺的供品。進入室町時代（約700年前），隨著茶道的發展，年糕開始用來製作點心。

相傳年糕中寄宿著神靈，被賦予了生命力。因此在喜慶或特殊的日子裡，人們習慣於聚集在一起「打年糕」。所謂「打年糕」，就是在圓木挖製成的圓筒形「臼」裡放入蒸好的糯米，用錘形的「木杵」反覆捶打，直到糯米的黏性充分釋放出來。而為了準備正月迎接新年歲神，年終打年糕的活動更是必不可少。到了正月，人們在神靈前供奉「鏡餅」，即兩塊重疊起來的扁圓形年糕，還要吃「雜煮」，也就是用上湯煮出的年糕。不同地區和家庭的「雜煮」風味各異，年糕有的用圓形，有的用方形，調味和配菜也各不相同。可見年糕在日本是珍貴而喜慶的食物。

打年糕需要多人共同完成。從前，人們在正月裡將剛打好的年糕（扁平年糕）切成四方形或揉成圓形食用；現在在家裡打年糕已經不那麼容易了。因此店裡出售真空包裝的年糕，以供人們隨時食用。這樣的年糕，一般都切成長方形的塊狀，或是切成薄片便於煮火鍋，有的還帶豆餡。

節慶活動中的必備食物

3月3日女兒節，即雛祭時，要擺上菱形的三色疊加年糕「菱餅」，並食用「櫻餅」。5月5日端午節，要食用槲樹葉包裹的粳米「柏餅」。此外，遇到入學、結婚等喜事或慶典時，人們會贈送紅白年糕，蓋房子舉行上樑儀式時也有撒年糕的習慣，寓意驅災辟邪。即便在今日，有些地方每逢正月或有喜慶之事時，部落或家裡的親戚們還會聚在一起打年糕慶祝。