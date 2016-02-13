教育對一個國家的未來具有重要意義。目前日本的教育正面臨機會不平等和學力下降等許多課題，本文就義務教育和職業教育兩個方面介紹日本的學校制度。

接受學校教育的權利，讓孩子接受學校教育的義務

日本法律規定，父母必須讓6至15歲子女接受普通教育，即所謂「義務教育制度」。義務教育既是民主國家生存和繁榮發展的需要，也是孩子們掌握必要的知識、培養健全的身心和完善人格所必不可缺的。

在4月1日年滿6週歲的日本兒童，幾乎毫無例外地進入小學就讀。小學是初等教育中進行基礎教育的學校；讀完6年小學後，學生們在13至15歲期間升入國中就讀。小學到國中的9年時間就是日本的義務教育期。日本的公立小學和國中均不設入學考試，學費免費，教科書也是無償發放的；父母需負擔的費用是校服費、輔助教材費、午餐費和校外活動費（郊遊、畢業旅行等）等。而私立小學和國中的教育課程，比較有利於升學考試，為此私立名校入學競爭十分激烈，很多學校學費也非常昂貴。

關於日本義務教育制度，值得關注的是其就學率。日本義務教育階段的就學率達99.8%（包括公立和私立），和英國、法國、中國等國家的99%一樣，是個非常高的數值。

另外，日本3歲至6歲的學齡前兒童的教育機關是幼稚園，幼稚園屬於有償教育，不在義務教育範圍之內，是否上幼稚園也由父母自由決定。

居住在日本的外國兒童，雖然沒有義務教育階段的就學義務，但只要向公立學校申請就學，就可以和日本兒童一起接受無償教育，教科書也免費提供，享受和日本人同樣的教育機會。

兩年制大專和5年制高等職校

義務教育課程結束後的學生有幾項選擇。16至18歲的高中3年時間，可升入全日制普通高中，或就讀農業、福利等職校，也可以一邊工作一邊上夜校或接受函授教育。因各種原因不能讀高中的學生，還可以參加日本文部科學省實施的「高中畢業水準鑑定考試」，合格者即被承認與一般高中畢業生具有同等學力，同時獲得大學入學考試資格。此外，還有高等職校，這裏教授專業程度更高的知識，是從16歲開始的5年一貫制教育。日本98.1%的國中畢業生均升入上述各類學校就讀。

近年來，國高中6年一貫制中學增加，由於一貫制中學的教育課程有利於大學入學考試，因而報考的學生越來越多。或許是時代的趨勢，一些個性化高中也在增加。例如國際基督教大學附屬高中的學生中，因父母工作關係而在國外接受教育後回國的人，占到學生總數的70%。

以相當於高中畢業或更高學歷為入學條件的日本高等教育機關，分別有兩年制大專、4年制大學和兩年制專業技術職校等。取得學士學位的學生還可以進入研究所（碩士課程兩年、博士課程3年或以上）繼續深造。

日本企業招收員工時，大多要求有大學學歷。2013年日本有50.8%的高中畢業生考試合格後升入大學；而希望參加工作的高中畢業生，就業率也很高，達到97%。

培養就業所需能力的職校

職校也是日本學校制度的一部分，很多高中畢業生選擇就讀這類學校（正式名稱為專修學校）。學生在這裏學習和培養工作和生活中所必需的能力。職校的種類很多，不僅有護理、廚師、農業和土木建築等，還有動畫、外語、設計、遊戲、影視表演、體育等等，涉及面廣泛。例如學習時尚、化妝和室內裝飾等專業的Mode學園、學習遊戲、CG和動畫製作的學校法人HAL、培養出一大批設計師的桑沢設計研究所等，享譽世界的職校也在增加。

就讀職校一般都可以獲得就業所需的資格證書，將來想從事專業性工作的大學生和成人，很多都一邊上大學或工作，一邊在職校就讀。有的企業為了讓員工學習某項專業技術，還會出錢補助學費。

日本學生支援機構 日本留學指南

▼參考閱讀

開學典禮前教室裏的小學生（圖片提供：時事通信社）