日本每年大約有400-500所中小學校停辦，其最大的原因在於“少子化”。昔日，學校裏人滿為患的熱鬧景象，已一去不復返了。格外顯眼的是那些空蕩蕩的教室。人口的減少改變了日本的學校。

學校合併顯露地區差異

以公立小學為例，兒童人數的峰值出現在1958年，達到1,340萬人，而去年（2011年）僅為677萬人，減少了將近一半；學校的數量從當初的2.6萬所減至2.1萬所，雖然不過減少了20%，但目前的減速正在加快。如按學校規模（班級數）比較，則小規模的學校減少，而中等規模的學校則增加了。從數字中可以看出，小規模的學校不斷合併，而有一定規模的學校雖然出現了空教室狀況，停辦、合併卻尚無進展。

“學校停辦合併”是個籠統的說法，其具體的表現形態在不同地區可謂千差萬別。在人口稀少的地方，原本學校規模就小，再加上兒童人數的減少，停辦合併的情況非常顯著；在城市近郊，那些人口劇增時期建成的住宅區內的大規模學校，因生源不足，校園空空蕩盪，徒有規模；同時，在東京都的中心地帶，則因人口向城市周邊地區分散而出現了“甜甜圈化現象”，市中心的兒童人數越來越少，很多學校常為能否維持每個年級一個班而苦惱焦慮。只有少數被公認為是“名牌”的學校，因有慕名跨學區前來求學的兒童，才得以倖免“合併停辦”。

大震災後對學校作用的再認識

早在20世紀60年代，隨著二戰後嬰兒潮中出生的一代人過了就學年齡，日本經歷過兒童人數銳減的衝擊。當時，文部省高舉合併大旗，提出削減教育第一線經費的要求。由於“合併停辦”的步子走得過急，導致當地居民之間產生摩擦，於是，以第二次嬰兒潮為契機，文部省一改舊態，表示“不應強行推進合併”。歷史經驗證明，動輒以財政理論處事的做法，只會招致當事人的反感，進而影響合併工作的開展。

儘管如此，緣何開始了合併呢？這裏面除了“少子化”因素之外，還受到了“平成大合併”、即重新評估行政區劃改革的影響。地方政府為了提高財政效率，通過推進合併以期緩解曠日持久的財政難問題。以往的情況時，人口越是稀少的地區，合併程度也越高。但去年東日本大地震的發生，迫使人們重新來評估這一做法的妥當性。在重災區，學校成了當地居民的避難所，它作為地區防災基地所發揮的作用得到重新認識。單純強調“效率”，廢除當地居民“心靈的港灣”學校的做法是否妥當？日本國內再度引發了停辦還是合併的熱議。

據預測，日本的“少子化”趨勢今後還將繼續。一直在社區中佔據著核心地位的“我們學校”，今後該何去何從？現在到了重新探討這個問題的時候了。