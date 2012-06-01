日本每年大约有400-500所中小学校停办，其最大的原因在于“少子化”。昔日，学校里人满为患的热闹景象，已一去不复返了。格外显眼的是那些空荡荡的教室。人口的减少改变了日本的学校。

学校合并显露地区差异

以公立小学为例，儿童人数的峰值出现在1958年，达到1340万人，而去年（2011年）仅为677万人，减少了将近一半；学校的数量从当初的2.6万所减至2.1万所，虽然不过减少了20%，但目前的减速正在加快。如按学校规模（班级数）比较，则小规模的学校减少，而中等规模的学校则增加了。从数字中可以看出，小规模的学校不断合并，而有一定规模的学校虽然出现了空教室状况，停办、合并却尚无进展。

“学校停办合并”是个笼统的说法，其具体的表现形态在不同地区可谓千差万别。在人口稀少的地方，原本学校规模就小，再加上儿童人数的减少，停办合并的情况非常显著；在城市近郊，那些人口剧增时期建成的住宅区内的大规模学校，因生源不足，校园空空荡荡，徒有规模；同时，在东京都的中心地带，则因人口向城市周边地区分散而出现了“面包圈”现象，市中心的儿童人数越来越少，很多学校常为能否维持每个年级一个班而苦恼焦虑。只有少数被公认为是“名牌”的学校，因有慕名跨学区前来求学的儿童，才得以幸免 “合并停办”。

大震灾后对学校作用的再认识

早在20世纪60年代，随着二战后婴儿潮中出生的一代人过了就学年龄，日本经历过儿童人数锐减的冲击。当时，文部省高举合并大旗，提出削减教育第一线经费的要求。由于“合并停办”的步子走得过急，导致当地居民之间产生摩擦，于是，以第二次婴儿潮为契机，文部省一改旧态，表示“不应强行推进合并”。历史经验证明，动辄以财政理论处事的做法，只会招致当事人的反感，进而影响合并工作的开展。

尽管如此，缘何开始了合并呢？这里面除了“少子化”因素之外，还受到了“平成大合并”、即重新评估行政区划改革的影响。地方政府为了提高财政效率，通过推进合并以期缓解旷日持久的财政难问题。以往的情况时，人口越是稀少的地区，合并程度也越高。但去年东日本大地震的发生，迫使人们去重新评估这一做法的妥当性。在重灾区，学校成了当地居民的避难所，它作为地区防灾基地所发挥的作用得到重新认识。单纯强调“效率”，废除当地居民“心灵的港湾”学校的做法是否妥当？日本国内再度引发了停办还是合并的热议。

据预测，日本的“少子化”趋势今后还将继续。一直以来，在社区中占据着核心地位的“咱们学校”，今后该何去何从？现在到了重新探讨这个问题的时候了。