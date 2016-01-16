Школьное образование имеет огромное значение для будущего страны. В этой области существует немало проблем: снижение успеваемости учащихся, растущий разрыв между разными образовательными учреждениями и многое другое. В этом очерке мы познакомим вас с образовательной системой Японии – начиная с обязательного начального образования и заканчивая обучением в техникумах, которое дает выпускникам необходимые навыки для занятия той или иной профессиональной деятельностью.

Право и обязанность учиться в школе

По японским законам люди, на попечении которых находится ребенок, обязаны позаботиться о том, чтобы с шести до пятнадцати лет их подопечный получал обязательное общее образование в рамках образовательной системы. Обязательное образование – необходимое условие для поддержания демократии и процветания демократического государства. По мере роста и взросления дети получают нужные знания, развивают не только тело, но и здоровый дух – все это необходимо для формирования зрелой, полноценной личности.

Первого апреля практически все без исключения японские дети, которым уже исполнилось шесть лет, идут в первый класс начальной школы. В начальной школе преподают основы общеобразовательных предметов, учеба в ней длится шесть лет. В возрасте тринадцати лет дети переходят в школу средней ступени и учатся там три года. Девять лет обучения в начальной школе и школе средней ступени являются в Японии обязательными. В государственных школах нет вступительных экзаменов, платить за учебу и учебники не надо – обязательное государственное образование в Японии бесплатное. На родителях или опекунах лежат следующие финансовые обязательства: покупка школьной формы, оплата школьного питания и внешкольных мероприятий (экскурсий, поездок и т. д.). С другой стороны, в частных школах с платным обучением больше уроков, рассчитанных на дальнейшую учёбу в старшей школе и университете, и для того, чтобы успешно пройти в них вступительный экзамен, могут потребоваться немалые средства на дополнительные занятия. Так как количество родителей, желающих, чтобы их дети получили частное образование, не уменьшается, известные частные школы, как средней ступени, так и начальные, зачастую требуют очень высокую плату за обучение.

Одна из примечательных особенностей обязательного школьного образования в Японии – почти стопроцентная вовлечённость детей в процесс обучения. 99,8% японских детей посещают обязательные предметы. Это больше, чем в Англии, Франции и Китае, где этот показатель достигает 99%.

Что же касается дошкольников, то японские дети идут в детские сады в возрасте трех лет. Но дошкольное образование не является обязательным, поэтому оно платное, и родители могут выбрать, отправлять им ребенка в сад или нет.

Для детей иностранцев, проживающих в Японии, школьное образование не является обязательным, но если ребенок-иностранец идет учиться в государственную школу, то он получает бесплатное образование, в том числе и бесплатные учебники, точно так же, как и его японские одноклассники.

Колледжи с двухгодичной программой и техникумы с пятилетним обучением

После завершения обязательного образования в шестнадцать лет у учащихся Японии есть несколько возможностей продолжить образование: три года учебы в старшей школе до восемнадцати лет, общеобразовательные дневные профтехучилища и специальные техникумы (например, сельскохозяйственный, социальный и т. д.) или вечерние и заочные школы для работающей молодежи. Также существуют специальные старшие школы с пятилетним профессиональным обучением. Окончив среднюю школу, 98,1% учащихся выбирают один из вышеперечисленных вариантов и получают дальнейшее образование. Выше только южнокорейские показатели, где 99,9% учеников, окончивших среднюю школу, продолжают учиться.

В последнее время открывается все больше «совмещенных» общеобразовательных школ с шестилетним обучением, где школа средней ступени слита со старшей школой. Считается, что такая система увеличивает шансы поступления в престижный университет, поэтому с каждым годом увеличивается количество учеников, поступающих в такие школы. В последнее время также прослеживается новая тенденция – появляется все больше школ (например, таких как старшая школа при Международном христианском университете), в которых дух коллективизма выражен менее ярко. 70% учащихся таких школ – дети, жившие с родителями-японцами за границей и получившие там начальное образование.

Есть несколько типов высших учебных заведений, для поступления в которые необходимо закончить старшую школу: колледжи с двухгодичным курсом обучения, университеты (бакалавриат) и техникумы с более чем двухлетним обучением. После получения степени бакалавра можно продолжить учебу в аспирантуре, которая состоит из магистратуры (2 года) и докторантуры (3 года).

Многие японские компании при приеме на работу требуют, чтобы у кандидата было университетское образование. В 2013 году 50,8% (то есть половина) всех выпускников старшей школы сдали вступительные экзамены и продолжили обучение в вузе. При этом у тех, кто решил не получать высшего образования, а сразу начать работать, уровень занятости весьма высок и составляет 97%.

Техникумы – источник необходимых профессиональных навыков

Кроме того, в Японии в рамках системы профессионального образования существуют специальные заведения для получения профессиональных навыков, необходимых для того или иного вида профессиональной деятельности (сэммон-гакко, «профессиональное училище», официальное название – сэнсю-гакко, «школа профессионального обучения»). Зачастую там обучаются те, кто уже закончил старшую школу. В техникумах преподают не только поварское дело, инженерные и сельскохозяйственные специальности, но и дизайн, и языки. Учащиеся техникума могут брать курс по анимэ или компьютерным играм, овладеть искусством киноактера или стать спортсменом – выбор предметов действительно очень широк. Например в училище Mode Gakuen можно учиться на фэшн-дизайнера, визажиста и дизайнера интерьеров, в техникуме HAL готовят специалистов по производству компьютерных игр, компьютерной графики и анимационных фильмов, из школы дизайна Кувасава вышло немало талантливых дизайнеров. Растет число японских профтехучилищ, которые снискали себе славу не только в Японии, но и за ее пределами.

Почти все техникумы дают диплом о получении профессиональной подготовки, необходимой для трудоустройства. Поэтому студенты или офисные служащие, которые хотят получить определенную специальность (а таких людей, как оказалось, достаточно много), могут совмещать свою основную работу с учебой в техникуме. Если речь идет о специальности, которая может оказаться востребованной на основной работе человека, который учится в техникуме, то в некоторых случаях его работодатель может полностью или частично оплатить эту учебу.

Информация для иностранных студентов об учебе в Японии:

JASSO, японская организация помощи студентам. Краткий студенческий гид по Японии (ссылка на русском языке)

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Фотография к заголовку: Перед церемонией начала учебного года в начальной школе города Кадзо (префектура Сайтама) девочка, семья которой переехала после стихийного бедствия из города Футаба в префектуре Фукусима, тянет руку, чтобы ответить на уроке (©Jiji)