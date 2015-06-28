Форменная одежда – такой же непременный атрибут средней и старшей школы, каким является для младших школьников знаменитый неизносимый ранец. Японские подростки придают своей форме большое значение, включая её дизайн в перечень критериев выбора своей будущей alma mater. Однако школьная форма начинает победное шествие и за пределами учебных заведений.

Строгий китель и матроска

Форма для мальчиков типа гакуран

Общее название школьной формы – гакусэйфуку. У мальчиков это, как правило, чёрный или тёмно-синий костюм. Распространённым типом является гакуран – форма, состоящая из брюк и кителя со стоячим воротником. Прообразом для данного костюма послужила форма, введённая в Императорском (ныне Токийском) университете в 1886 году.

Так называемая «матроска», или сэра-фуку – традиционная форма для девочек, получившая своё название за характерную форму воротника. Она вызывает ассоциации с популярным аниме «Сэйлор Мун» о прекрасных девочках-воительницах. Известно, что такая форма начала использоваться находящейся в Киото миссионерской школой Святой Агнессы в 1920 году. Обычно ношение формы является обязательным только в средних и старших классах. В некоторых школах принято варьировать аксессуары в зависимости от года обучения – красный бантик у первоклассниц, синий у второклассниц и белый у третьего, выпускного класса школы средней ступени, которой предшествуют шесть лет младшей школы.

По одёжке встречают…

Форменный комплект из блейзера и юбки

80-е годы ознаменовались значительным обновлением дизайна школьной формы – на смену традиционному кителю и «матроске» пришли блейзеры в стиле «унисекс» с крупной эмблемой и золотыми пуговицами, напоминающие одежду шествующих на церемонии открытия Олимпиады спортсменов.

Тенденция последних лет – универсальный верх (блейзер) тёмно-серого или синего цвета в сочетании с плиссированной юбкой (для мальчиков – брюками) из клетчатой ткани. Более выигрышный, по сравнению с традиционным вариантом, дизайн новой формы стимулирует школы делать свой выбор в пользу современных тенденций.

Школьная форма в Японии – отнюдь не неприятная формальность, а источник креатива. Одни школы используют разные дизайны для летней и зимней формы, другие – заказывают лекала у знаменитых модельеров. Для некоторых подростков школьная форма становится весомым аргументом при выборе школы – тинейджеры хотят в ближайшие 3 года своей жизни хорошо выглядеть в школьной одежде.

Современная школьная форма

Подростки не были бы подростками без стремления к оригинальности и бунта против стандартов.



Фото ©Jiji Press Старшеклассницы со спущенными гольфами на станции Сибуя в 2003 годуФото ©Jiji Press

Вошедший в 90-е годы в моду свободный стиль одежды распространился и на школьную форму, явив миру шокирующе короткие юбки и спущенные просторные гольфы у девочек, и рубашки «на вырост» в сочетании с широкими брюками в стиле американских рэперов у мальчиков.

В наши дни в девичьей моде актуальны пастельные тона и фасоны, производящие впечатление хрупкости и чистоты. Девушки стремятся выглядеть стройно, отдавая предпочтение простым, подчеркивающим силуэт фигуры линиям одежды. Визуально сужающие ноги чёрные гольфы удачно дополняют такой стиль в качестве аксессуара.

Полный отказ от форменной одежды – новая, и пока ещё не самая распространённая тенденция, однако в Японии свобода выбора привела к неожиданным результатам. В подростковой моде появилось новое направление – повседневная одежда, выполненная в стиле школьной формы. Интересно, что она не только быстро завоевала популярность среди основной целевой аудитории, но и была оценена по достоинству приезжающими в Японию иностранными туристами.

Магазин школьной формы

Фотография к заголовку: Традиционная «матроска» японских школьниц

Фотография магазина школьной формы предоставлена Ari Helminen