En casi todas las escuelas de secundaria e institutos de Japón los alumnos visten uniforme. Hay incluso alumnos que eligen escuela por el uniforme que se lleva en ella, y en los últimos años el estilo de los uniformes escolares se ha convertido en tendencia en la moda de la calle.

Los chicos visten el gakuran, las chicas de marineras

Uniforme gakuran (con cuello levantado)

Si hablamos de uniformes escolares en Japón, tenemos que referirnos fundamentalmente al estilo militar (gakuran) y al traje de marinero (sailor fuku). El uniforme gakuran es para los chicos, y suele ser normalmente de color negro o azul marino con una chaqueta con cuello levantado (conocido como cuello chino o cuello Mao) y un pantalón. El origen de este tipo de uniforme está en el que vistieron de forma obligatoria los alumnos de la Universidad Imperial (actualmente, Universidad de Tokio) a partir de 1886 (año 19 de la era Meiji), y en la actualidad es más común entre los alumnos de secundaria.

El uniforme de marinera es habitual en las chicas, y su particularidad es el llamado “cuello de marinero”, con una amplia solapa. Un estilo que muchas personas recordarán de la popular serie de manga y anime Sailor Moon, en la que unas jóvenes guerreras vestían este uniforme. Se dice que el origen de este tipo de uniforme de marinera en Japón fue su uso por primera vez en la Universidad Femenina Heian (Heian Jogakuin) de Kioto en 1920 (año 9 de la era Taishō), y que posteriormente su uso se extendió a las escuelas de secundaria. El color del lazo que acompaña a este uniforme cambia según la escuela y el curso. Existen escuelas en las que, por ejemplo, las estudiantes de primer año llevan un lazo rojo, las de segundo año uno azul, y las de tercer año uno blanco.

Tendendia a elegir la escuela por el uniforme

Estilo de uniforme con chaqueta (ph03)

A partir de la década de 1980 apareció otro tipo de uniforme distinto al gakuran y al traje de marinera que eran comunes hasta entonces. El modelo típico de este nuevo uniforme es un traje que hace recordar el que llevaban los equipos olímpicos, con una chaqueta con un emblema y botones dorados.

El estilo de uniforme con chaqueta de los chicos y las chicas es normalmente muy similar. Por ejemplo, la chaqueta de ambos puede ser gris o azul marino, complementada con un pantalón de cuadros para los chicos, y una falda también de cuadros para las chicas. En comparación con los uniformes clásicos, la chaqueta ofrece una imagen más elegante, por lo que el número de escuelas que optan por este tipo de uniforme está creciendo en los últimos años.

Por otra parte, el diseño de los uniformes de invierno y de verano cambian notablemente en algunas escuelas, e incluso hay centros que encargan sus uniformes a diseñadores famosos. De hecho, a la hora de elegir escuela los estudiantes no tienen en cuenta solo el nivel de educativo que ofrece el centro o sus tradiciones. En ellos influye también la importancia que se pone en que los uniformes tengan estilo. Para los estudiantes adolescentes, muy sensibles a las modas, es muy importante que el uniforme que van a vestir a diario sea “mono”.

Uniformes actuales.

La forma de vestir el uniforme cambia con el tiempo

Estudiantes de secundaria con loose socks en el barrio de Shibuya, alrededor de 2003. ©Jiji

En todas las épocas ha habido jóvenes que han realizado cambios a lo básico para darle un toque de originalidad.

En la década de 1990 se puso de moda el estilo de las estudiantes de instituto, un conjunto de minifalda y unos amplios “calcetines flojos” (en inglés, loose socks). Entre los chicos se puso de moda llevar una chaqueta grande y unos pantalones holgados, al estilo de los raperos estadounidenses. Fue una época en la que destacó un estilo de vestir más “suelto”.

Últimamente se han puesto de moda los colores pastel y el pantalón pitillo, y se está imponiendo un estilo sencillo mucho más tradicional. Parece que la idea principal es que “sea un estilo que se vea bien”, y que la preferencia de la mayoría es una línea delgada. Los calcetines largos de color negro también tienen mucho éxito.

Asimismo, últimamente está aumentando el número de escuelas de secundaria que no regulan el uniforme. En este contexto, se ha puesto de moda acudir a la escuela con ropa inspirada en los uniformes escolares, e incluso hay tiendas y ventas por internet especializadas en uniformes con estilo que tienen un gran éxito entre las estudiantes de instituto y los visitantes extranjeros.

Tienda de uniformes escolares.

Fotografía del encabezado: uniforme de marinera.