日本的初中和高中几乎都有校服，有的学生甚至按照自己的制服喜好决定升学的学校，最近类似校服的便装也很流行。

男生穿“学生服”，女生穿“水手服”

在日本，说到校服一般是指学生服和水手服。学生服是男生的校服，立领上衣加西装长裤，颜色为黑色或藏青色。据说这个款式源自于1886年帝国大学（现东京大学）制定的校服式样，现在主要由初中和高中采用。

水手服是女生穿的校服，其特点是带有一个很大且形状独特的“水手领”。日本的人气漫画《美少女战士》，描绘的就是身穿水手服的美少女战士们的故事。据说1920年，京都的平安女学院首次采用了水手服作为校服，现在主要是初中和高中采用这个款式。有些学校还规定不同学年系不同颜色的领巾（或领结），例如一年级是红色，二年级是蓝色，三年级是白色等。

看校服选学校的倾向

西便装款式的校服

上世纪80年代开始出现了不同于以往学生服和水手服的新款式校服，比较典型的是西便装款式的校服，上衣绣有校徽并配以金色的钮扣，常使人联想起奥运会运动员入场仪式上穿的制服。

西便装款式的男女生校服大多数风格近似，无论男女，上装一律是灰色或藏青色的西便服，下装往往是男生配格子裤，女生配格子裙。相比学生服和水手服，大概是因为西便装校服显得更潇洒漂亮，近年来越来越多的学校采用了这种款式。

另外，有的学校的校服，夏季和冬季的款式大不相同，有些学校还委托著名设计师来设计校服。这是因为，不少学生不仅仅根据教学质量和校风来选择学校，校服是否可爱漂亮也会左右她们的决定。对处于多愁善感时期的10来岁学生来说，每天穿着的校服是否可爱是不可忽视的一大要素。

最近的校服

随时代而变化，校服的另类穿搭

无论哪个时代，总有年轻人喜欢挑战既有的标准，通过施加些许变化，追求与众不同的独创性。

到了90年代，女高中生中间开始流行一种超短裙配泡泡袜的穿法，而男生则流行穿大号衬衫加一条肥大长裤，有点像模仿美国的说唱歌手的风格，松垮式衣着风靡一时。

最近中间色彩和贴身合体风格较受欢迎，典雅而清秀的氛围受到人们的喜爱。大概是由于人们心底都蕴藏了一种“穿出好身材”的愿望，似有喜好苗条的倾向。黑色长统袜也很受欢迎。

校服柜台

另外，近来不采用校服的中学在增多，穿着看似校服的便装去上学成为一种新的流行趋势，一些时尚制服专卖店和邮购服务，在女高中生及外国游客中间很受欢迎。

标题图片：水手服

校服柜台：Ari Helminen