日本的國中和高中幾乎都有校服，有的學生甚至按照自己的制服喜好決定升學的學校，最近類似校服的便服也很流行。

男生穿「學生服」，女生穿「水手服」

在日本，說到校服一般是指學生服和水手服。學生服是男生的校服，立領上衣加西裝長褲，顏色為黑色或藏青色。據說這個款式源自於1886年帝國大學（現東京大學）制定的校服式樣，現在主要由國中和高中採用。

水手服是女生穿的校服，其特點是帶有一個很大且形狀獨特的「水手領」。日本的人氣漫畫《美少女戰士》，描繪的就是身穿水手服的美少女戰士們的故事。據說1920年，京都的平安女學院首次採用了水手服作為校服，現在主要是國中和高中採用這個款式。有些學校還規定不同學年繫不同顏色的領巾（或領結），例如1年級是紅色，2年級是藍色，3年級是白色等。

看校服選學校的傾向

西服款式的校服

上世紀80年代開始出現了不同於以往學生服和水手服的新款式校服，比較典型的是西服款式的校服，上衣繡有校徽並配以金色的鈕扣，常使人聯想起奧運運動員入場儀式上穿的制服。

西服款式的男女生校服大多數風格近似，無論男女，上裝一律是灰色或藏青色的西便服，下裝往往是男生配格子褲，女生配格子裙。相比學生服和水手服，大概是因為西服校服顯得更瀟灑漂亮，近年來越來越多的學校採用了這種款式。

另外，有的學校的校服，夏季和冬季的款式大不相同，有些學校還委託著名設計師來設計校服。這是因為，不少學生不僅僅根據教學品質和校風來選擇學校，校服是否可愛漂亮也會左右她們的決定。對處於多愁善感時期的10多歲學生來說，每天穿著的校服是否可愛是不可忽視的一大要素。

最近的校服

隨時代而變化，校服的另類穿搭

無論哪個時代，總有年輕人喜歡挑戰既有的標準，通過施加少許變化，追求與眾不同的獨創性。

到了90年代，女高中生中間開始流行一種超短裙配泡泡襪的穿法，而男生則流行穿大號襯衫加一條肥大長褲，有點像模仿美國的饒舌歌手的風格，鬆垮式衣著風靡一時。

最近中間色彩和貼身合體風格較受歡迎，典雅而清秀的氛圍受到人們的喜愛。大概是由於人們心底都蘊藏了一種「穿出好身材」的願望，似有喜好苗條的傾向。黑色長統襪也很受歡迎。

校服專櫃

另外，近來不採用校服的國中在增多，穿著看似校服的便服去上學成為一種新的流行趨勢，一些時尚制服專賣店和郵購服務，在女高中生及外國遊客中間很受歡迎。

標題圖片：水手服

校服專櫃：Ari Helminen