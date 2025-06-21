Когда-то для получения информации нужно было идти в библиотеку, а сейчас достаточно спросить искусственный интеллект, чтобы получить ответы на множество вопросов. Как используют ИИ японские школьники?

Сейчас можно спросить свой смартфон о погоде, и он сообщит вам прогноз в вашем регионе. Искусственный интеллект может по вашей просьбе поставить любимую музыку или сделать покупки, эти информационные технологии уже прочно вошли в повседневную жизнь.

Компания Nifty (главный офис в токийском районе Синдзюку) с марта по апрель провела опрос об использовании ИИ среди посетителей её детского сайта Nifty Kids, получив 1430 релевантных ответов. 84% учеников начальной школы и 80,4% учеников школ средней ступени ответили, что они использовали виртуальных помощников на основе искусственного интеллекта, такие как Alexa или Siri.

Хотя процент детей, использовавших Chat GPT, для которого существуют возрастные ограничения и требуется согласие родителей для регистрации учётной записи, ниже, чем тех, кто пользовался виртуальным помощником, им воспользовались 50,7% учеников начальной школы и 62,5% учеников средней школы. Кроме того, 36,6% учащихся начальной школы и 44,6% учащихся средней школы заявили, что использовали ИИ для учёбы или выполнения домашних заданий.

Как и ожидалось от поколения, растущего в цифровую эпоху, выяснилось, что они пользуются услугами в зависимости от ситуации, например, просят «помочь структурировать сочинение», «объяснить математические задачи» и «проверить домашнюю работу». Во многих случаях ИИ использовался как второстепенный инструмент, но были и такие случаи, когда ИИ выполнял всю работу – например, писал сочинение.

На вопрос, установлены ли какие-либо правила использования ИИ, 87,5% ответили, что они пока не определены. Искусственный интеллект развивается с головокружительной скоростью, однако пока не наблюдается прогресса в создании правил для его использования дома и в школе.

Фотография к заголовку: PIXTA

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