Una encuesta sugiere que muchos menores japoneses tienen experiencia en el uso de diversos tipos de herramientas de IA, y que no cuentan con normas al respecto en casa o en la escuela.

Si le preguntamos al smartphone qué tiempo hace hoy, nos dirá la previsión meteorológica de la zona. Si le decimos que ponga música comenzará a sonar nuestra canción favorita; sin darnos cuenta, la IA (inteligencia artificial) se ha ido integrando en nuestras vidas.

Una encuesta realizada por Nifty a visitantes de su sitio web para niños “Nifty Kids” entre marzo y abril (1.430 respuestas válidas) reveló que el 84 % de los estudiantes de primaria y el 80,4 % de los estudiantes de secundaria han utilizado asistentes de IA como Alexa o Siri.

Aunque el porcentaje es menor que el mencionado uso de los asistentes de IA debido a las restricciones de edad o al requisito de consentimiento de los padres para el registro de cuentas, el 50,7 % de los estudiantes de primaria y el 62,5 % de los estudiantes de secundaria han utilizado ChatGPT. Además, el 36,6 % de los estudiantes de primaria y el 44,6 % de los de secundaria han utilizado la IA para estudiar o hacer tareas.

Como cabía esperar de la generación de nativos digitales, también se encontró que la IA se utiliza de diversas maneras según la situación, como “pensar en la estructura de una redacción”, “hacer que explique problemas de matemáticas” o “comprobar respuestas de tareas”. En la mayoría de los casos, la IA se utilizaba como apoyo, pero también hubo algunos ejemplos de delegación completa, como “escribir la redacción”.

Cuando se les preguntó si tenían reglas para el uso de la IA, el 87,5 % respondió que “no las han establecido”. Aunque la IA evoluciona a una velocidad tremenda, parece que apenas se ha avanzado en la creación de reglas en casa o en la escuela.

(Imagen del encabezado: Pixta.)