Экзамены с целью поступить в престижный университет, старшую или среднюю школу, а подчас даже в первый класс школы – серьёзное испытание, которое требует длительной подготовки.

Экзамены в пять лет?

Вступительные экзамены проводятся для того, чтобы произвести отбор среди желающих попасть в учебное заведение. В Японии учебный год начинается с апреля. При поступлении на работу или в следующее учебное заведение большое значение имеет предыдущее образование человека, а потому и к вступительным экзаменам относятся очень серьёзно. В годы быстрого экономического роста, и особенно в 1960-70-е годы, для того, чтобы поступить в хорошую компанию, было желательно иметь хорошее образование. Впрочем, сейчас ситуация меняется. Рождаемость снизилась, молодёжи меньше, чем раньше, и экзамены уже не представляют такой сложности, да и с развитием глобализации появилась возможность выбирать не только среди японских вузов.

Для поступления в обычный вуз достаточно сдать экзамены, но для того, чтобы поступить в один из очень престижных университетов, желательно с 15 по 18 лет учиться в особых старших школах (сингакко), большое количество выпускников которых поступает в выбранный вуз, а для этого, в свою очередь, лучше поступать не в обычные государственные (и бесплатные), а в особые платные частные школы средней ступени ещё на этапе обязательного образования (6-15 лет).

Чтобы учиться в совмещённой младшей и средней частной школе (с 6 до 15 лет) и практически без проблем поступить в старшую школу сингакко, а потом в известный университет, нужно сдавать экзамен, и родители, всерьёз озабоченные тем, чтобы дать ребёнку как можно лучшее образование, не видят ничего особенного в том, что детям нужно сдавать экзамены в пять лет. Вообще существует тенденция к сдаче экзаменов во всё более раннем возрасте.

Кроме того, в последнее время наблюдается повышение интереса к изучению иностранных языков, и с 2011 года в 5 и 6 классах школы ученики должны в обязательном порядке получить 35 баллов по иностранному языку.

Дети увлечены учёбой в процессе подготовки к экзаменам (©Jiji)

Единый экзамен для полумиллиона абитуриентов

Для поступления в частный университет обычно выбирают несколько предметов из предлагаемых на экзамене. Как правило, это английский язык, математика, физика, японский язык, обществоведение. Поступающие на факультеты естественных наук сдают естественнонаучные дисциплины, а те, кто хочет учиться гуманитарным специальностям – язык и обществоведение.

Абитуриенты, стремящиеся поступить в государственные и муниципальные университеты, сдают единый государственный «Централизованный экзамен» (сэнта сикэн), включающий тесты по английскому, математике, физике, японскому языку и обществоведению вне зависимости от факультетов. Регистрационный взнос в 2015 году составлял 18 000 йен.

Количество абитуриентов, сдающих этот экзамен, зависит от количества выпускников в каждом году, но в последние несколько лет, согласно докладу министерства образования о результатах исследований школ за 2013 год, оно составляло около 550 тысяч человек. Все эти абитуриенты сдают экзамен одновременно в экзаменационных центрах по всей стране в течение двух дней, субботы и воскресенья в середине января. По результатам этого экзамена абитуриенты получают возможность сдавать вторичные экзамены в выбранные ими университеты, и, если успешно их сдают, зачисляются на первый курс. Однако бывает, что результаты, полученные на «Централизованном экзамене», не доходят до проходного балла, и тогда сдавать следующий экзамен они не могут, хотя сдаче экзаменов в частные университеты это не мешает.

Второй этап экзаменов в государственные и муниципальные университеты (©Jiji)

Снижение рождаемости и проблемы университетов

Из-за понизившейся рождаемости в некоторых университетах бывает недобор студентов, и система поступления претерпевает изменения. Снижается конкурс, то есть отношение количества абитуриентов к количеству поступивших, в связи с чем Центральный комитет по образованию, являющийся консультативным органом Министерства образования, предложил радикальную реформу системы отбора в средние школы высшей ступени и высшие учебные заведения.

Многие студенты также выбирают обучение за рубежом – так, согласно статистическим данным ОЕСР, в 2011 году общее количество японских студентов за рубежом составило 57 501 человек. Количество же иностранных студентов, обучающихся в Японии, включая изучающих язык в школах японского языка, по данным Министерства образования, в мае 2013 года составляло 168 145 человек – на 6297 человек (3,9%) больше, чем годом ранее.

Подготовка к экзаменам

Для того, чтобы получить на экзамене оценки лучшие, чем у других абитуриентов, с приближением экзаменов всё большее количество школьников учится не только в школе, но и в репетиторских школах дзюку или на подготовительных курсах ёбико. Продолжать обучение после школьных занятий – в порядке вещей. Для многих японцев это становится первым серьёзным вызовом в их жизни, и они готовятся к экзаменам, не покладая рук.

Студенты, не удовлетворённые своими результатами на экзамене, часто не поступают в том же году, а учатся ещё год, до следующего экзамена, чтобы поступить в тот университет, в который они стремятся. Таких абитуриентов называют ронин, как в старину звали самураев, оставшихся без господина. Их также могут называть по количеству попыток, сокращая ронин до ро и добавляя числительное перед ним: итиро – абитуриент с одной неудачной попыткой, ниро – с двумя, санро – с тремя и т. д. Немало людей пытается поступать в престижные вузы – например, на медицинские факультеты известных университетов, – трижды, четырежды и более раз.

Несмотря на все трудности, которые испытывает японская система образования, в знаменитых университетах конкурс по-прежнему высок, и в Японии, где такое значение придают образованию, продолжается жестокая конкуренция на вступительных экзаменах.

Информация об учёбе в Японии:

Japan Student Services Organization (JASSO) (на русском языке)

Фотография вверху страницы: «Централизованный экзамен» в кампусе Хонго Токийского университета (©Jiji)