日本的升学形势十分严峻，为进入一所好学校，无论大学还是高中或初中，甚至小学就开始了激烈的应试竞争。

5岁应试生司空见惯

升学考试，是学校针对申请入学者进行的一项筛选考试。日本的新学期从4月开始，在重视学历的日本社会中，应试是一件非常重要的事情。尤其在上世纪60～70年代的经济高速发展时期，若想进入一流公司就职并出人头地，拥有名牌大学的好学历对求职十分有利。不过，少子化时代使得应试竞争已不像从前那样激烈，随着全球化时代的来临，最近，对很多学生来说，还多了一项留学海外的选择，情况正在逐渐发生变化。

通常人们讲的应试是指“高考”，如果高中阶段（15～18岁）能到名牌大学升学合格率较高，被称作“进学校”的高中就读，对学生将来的高考就十分有利。为此，义务教育阶段（6～15岁），相比在学费免费的公立初中上学，就读这类“进学校”的私立初中（13～15岁）就变得非常有利。

一些热衷于教育的家长更是让5岁的孩子参加“应试”，考入义务教育九年一贯制（6～15岁）的私立学校，这些名校小学、初中自不待言，最终是高中以至大学几乎都可无条件升学。这样，应试年龄也就逐渐呈现出低龄化的倾向。

另外，日本小学的英语教育，自2011年起文部科学省规定小学5～6年级学生年间必修35课时的“外语活动”课，外语热也在不断高涨。

50万余人参加“统考”

一般报考私立大学时可以在英语、数学、理科类科目和语文、社会类科目中选择几项应试，考生大致分为“理科”和“文科”两大类，理科应试以数学、理科等为主，文科则以语文、社会等科目为主。有的大学还因不同院系不同考试科目各异。

报考国立公立大学的考生，除了各校的考试外，还必须参加国家“统一考试”，考试涵盖面广泛，包括英语、数学、理科、语文、社会等理科和文科的所有内容。2015年的考费，三科目以上为18000日元。

每年日本全国的考生人数，随当年的学生人数变动，近几年上升到约55万人（出处：文部科学省《平城25年年度学校基本调查速报》）。如此之多的考生集中在每年1月中旬的周六周日两天时间里，在全国各地的考场同时进行考试，根据统考的成绩考生再参加第二次考试，即志愿大学的入学考试，合格后正式成为大学生。但统考成绩不达标的考生，有可能失去第二次考试的资格。有些私立大学不需要统考成绩亦可报考。

受少子化影响，大学招不满人

受少子化影响，最近有的大学招不满学生，日本的应试状况也发生了变化。入学淘汰率（报考人数和招生定额的比例）开始下降，对此文部科学省的咨询机构中央教育审议会（简称“中教审”）正就高中、大学教育和学生选拔，推进新的整体化改革措施。

海外留学也是升学的一个选择，据经济合作与发展组织（OECD）等的统计，2011年日本的海外留学生总数是57501人，包括就读日语学校的来日外国留学生总数则达168145人（2013年5月），与2012年5月1日的留学生人数相比，增加了6297人（3.9%）。（出处：文部科学省）

私塾补习班和高考补习班

应考结果是否理想，全凭你如何考出比别人更高的分数，所以，升学考试临近，众多学生除了在学校上课以外，开始到外面上各种补习班，放学后继续学习是理所当然；而且，对很多人来说，升学考试是他们人生中的第一个挑战，每个人都竭力拼搏。

因不满高考结果而放弃升学继续复读以期第二年再次报考第一志愿大学的考生也不少，复读生在日本叫“浪人”(*1)，复读一年叫“一浪”、二年叫“二浪”，依此类推。连续几年报考名牌大学医学系，却次次名落孙山，不得不“三浪”或“四浪”的复读生也大有人在。

名牌大学依然维持着较高的入学淘汰率，追求高学历的日本于是年复一年上演着激烈的应试竞争。

日本留学信息：日本学生支援机构 日本留学指南

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标题图片：在东京大学本乡校园考场参加统考的考生。（图片提供：时事通讯社）