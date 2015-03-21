日本的升學形勢十分嚴峻，為進入一所好學校，無論大學還是高中或國中，甚至小學就開始了激烈的考試競爭。

5歲考生司空見慣

升學考試，是學校針對申請入學者進行的一項篩選考試。日本的新學期從4月開始，在重視學歷的日本社會中，考試是一件非常重要的事情。尤其在上世紀60～70年代的經濟高速發展時期，若想進入一流公司就職並出人頭地，擁有名牌大學的好學歷對求職十分有利。不過，少子化時代使得考試競爭已不像從前那樣激烈，隨著全球化時代的來臨，最近，對很多學生來說，還多了一項留學海外的選擇，情況正在逐漸發生變化。

通常人們講的考試是指「大學入學考試」，如果高中階段（15～18歲）能到名牌大學升學合格率較高，被稱作「進學校」的高中就讀，對學生將來的大學入學考試就十分有利。為此，義務教育階段（6～15歲），相比在學費免費的公立國中上學，就讀這類「進學校」的私立國中（13～15歲）就變得非常有利。

一些熱衷於教育的家長更是讓5歲的孩子參加「考試」，考入義務教育九年一貫制（6～15歲）的私立學校，這些名校小學、國中自不待言，最終是高中以至大學幾乎都可無條件升學。這樣，考試年齡也就逐漸呈現出低齡化的傾向。

另外，日本小學的英語教育，自2011年起文部科學省規定小學5～6年級學生年間必修35課時的「外語活動」課，外語熱也在不斷高漲。

50萬餘人參加「統一考試」

一般報考私立大學時可以在英語、數學、理科類科目和國文、社會類科目中選擇幾項考試，考生大致分為「理科」和「文科」兩大類，理科考試以數學、理科等為主，文科則以國文、社會等科目為主。有的大學還因不同院系不同考試科目各異。

報考國立公立大學的考生，除了各校的考試外，還必須參加國家「統一考試」，考試涵蓋面廣，包括英語、數學、理科、國文、社會等理科和文科的所有內容。2015年的考費，三科目以上為18,000日圓。

每年日本全國的考生人數，隨當年的學生人數變動，近幾年上升到約55萬人（出處：文部科學省《平城25年年度學校基本調查速報》）。如此之多的考生集中在每年1月中旬的週六週日兩天時間裏，在全國各地的考場同時進行考試，根據統一考試的成績考生再參加第二次考試，即志願大學的入學考試，及格後正式成為大學生。但統一考試成績不及格的考生，有可能失去第二次考試的資格。有些私立大學不需要統一考試成績亦可報考。

受少子化影響，大學招不滿人

受少子化影響，最近有的大學招不滿學生，日本的考試狀況也發生了變化。入學淘汰率（報考人數和招生定額的比例）開始下降，對此文部科學省的諮詢機構中央教育審議會（簡稱「中教審」）正就高中、大學教育和學生選拔，推進新的整體化改革措施。

海外留學也是升學的一個選擇，據經濟合作暨發展組織（OECD）等的統計，2011年日本的海外留學生總數是57,501人，包括就讀日語學校的來日外國留學生總數則達168,145人（2013年5月），與2012年5月1日的留學生人數相比，增加了6,297人（3.9%）。（出處：文部科學省）

學習補習班和大學入學考試補習班

應考結果是否理想，全憑你如何考出比別人更高的分數，所以，升學考試臨近，眾多學生除了在學校上課以外，開始到外面上各種補習班，放學後繼續學習是理所當然；而且，對很多人來說，升學考試是他們人生中的第一個挑戰，每個人都盡心竭力。

因不滿大學入學考試結果而放棄升學繼續重考以期第二年再次報考第一志願大學的考生也不少，重考生在日本叫「浪人」(*1)，重考一年叫「一浪」、二年叫「二浪」，依此類推。連續幾年報考名牌大學醫學系，卻次次名落孫山，不得不「三浪」或「四浪」的重考生也大有人在。

名牌大學依然維持著較高的入學淘汰率，追求高學歷的日本於是年復一年上演著激烈的考試競爭。

日本留學資訊：日本學生支援機構日本留學指南

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標題圖片：在東京大學本鄉校園考場參加「統一考試」的考生。（圖片提供：時事通信社）