教育对一个国家的未来具有重要意义。目前日本的教育正面临机会不平等和学力下降等许多课题，本文就义务教育和职业教育两个方面介绍日本的学校制度。

接受学校教育的权利，让孩子接受学校教育的义务

日本法律规定，父母必须让六至十五岁子女接受普通教育，即所谓“义务教育制度”。义务教育既是民主国家生存和繁荣发展的需要，也是孩子们掌握必要的知识、培养健全的身心和完善人格所必不可缺的。

在4月1日年满六周岁的日本儿童，几乎毫无例外地进入小学就读。小学是初等教育中进行基础教育的学校；读完六年小学后，学生们在十三至十五岁期间升入初中就读。小学到初中的九年时间就是日本的义务教育期。日本的公立小学和初中均不设入学考试，学费免费，教科书也是无偿发放的；父母需负担的费用是校服费、辅助教材费、午餐费和校外活动费（郊游、毕业旅行等）等。而私立小学和初中的教育课程，比较有利于升学考试，为此私立名校入学竞争十分激烈，很多学校学费也非常昂贵。

关于日本义务教育制度，值得关注的是其就学率。日本义务教育阶段的就学率达99.8%（包括公立和私立），和英国、法国、中国等国家的99%一样，是个非常高的数值。

另外，日本政府的文部科学省管辖的幼儿教育机关幼儿园，接收三岁至六岁的学龄前儿童。因为其不属于义务教育范围，所以是否上幼儿园由父母自由决定。2019年10月开始，儿童都可以免费上幼儿园。

居住在日本的外国儿童，虽然没有义务教育阶段的就学义务，但只要向公立学校申请就学，就可以和日本儿童一起接受无偿教育，教科书也免费提供，享受和日本人同样的教育机会。

两年制大专和五年制高等职校

义务教育课程结束后的学生有几项选择。十六至十八岁的高中三年时间，可升入全日制普通高中，或就读农业、福利等职校，也可以一边工作一边上夜校或接受函授教育。因各种原因不能读高中的学生，还可以参加日本文部科学省实施的“高中毕业水平鉴定考试”，合格者即被承认与一般高中毕业生具有同等学力，同时获得大学入学考试资格。此外，还有高等职校，这里教授专业程度更高的知识，是从十六岁开始的五年一贯制教育。日本98.1%的初中毕业生均升入上述各类学校就读。

近年来，初高中六年一贯制中学增加，由于一贯制中学的教育课程有利于大学入学考试，因而报考的学生越来越多。或许是时代的趋势，一些个性化高中也在增加。例如国际基督教大学附属高中的学生中，因父母工作关系而在国外接受教育后回国的人，占到学生总数的70%。

以相当于高中毕业或更高学历为入学条件的日本高等教育机关，分别有两年制大专、四年制大学和两年制专业技术职校等。取得学士学位的学生还可以进入研究生院（硕士课程两年、博士课程三年或以上）继续深造。

日本企业招收员工时，大多要求有大学学历。2013年日本有50.8%的高中毕业生考试合格后升入大学；而希望参加工作的高中毕业生，就业率也很高，达到97%。

培养就业所需能力的职校

职校也是日本学校制度的一部分，很多高中毕业生选择就读这类学校（正式名称为专修学校）。学生在这里学习和培养工作和生活中所必需的能力。职校的种类很多，不仅有护理、厨师、农业和土木建筑等，还有动画、外语、设计、游戏、影视表演、体育等等，涉及面广泛。例如学习时尚、化妆和室内装饰等专业的Mode学园、学习游戏、CG和动画制作的学校法人HAL、培养出一大批设计师的桑沢设计研究所等，享誉世界的职校也在增加。

就读职校一般都可以获得就业所需的资格证书，将来想从事专业性工作的大学生和成人，很多都一边上大学或工作，一边在职校就读。有的企业为了让员工学习某项专业技术，还会出钱补助学费。

日本的留学信息：

日本学生支援机构 日本留学指南

标题图片：开学典礼前教室里的小学生（图片提供：时事通讯社）