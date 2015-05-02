慶祝男孩成長的傳統節日，日本武士文化的體現。

男孩節，驅邪藥草「菖蒲」，意喻武士間的勝負較量

鯉魚旗

在中國和臺灣也有「端午節」，它是傳統的五大節日(*1)之一。

每年5月5日是日本的法定節日「兒童節」，目的是祝願男孩子們健康成長，所以又稱男孩節。

中國古時將農曆五月視為惡月，這是因為仲夏時節，易於流行瘟疫。為驅瘟避疫，人們將藥草菖蒲和艾草掛在屋簷下或浸泡在洗澡水中沐浴。這種習俗於奈良時代（710～794年）流傳到日本。

日本每年5月正是插秧季節，人們就開始在端午節祈願豐收。菖蒲和代表戰鬥的「勝負」以及崇尚武士道的「尚武」兩詞讀音相同，於是，到了鎌倉時代（1185～1333年）端午節演變成慶祝男孩子成長的一種儀式，後來又被規定為法定假日。

擺飾鎧甲頭盔、懸掛鯉魚旗，以祈願家中男孩健康成長並出人頭地

慶祝活動首先從在家中和戶外擺設傳統裝飾開始。在家中擺設誕生於鎌倉時代武士階級的鎧甲和頭盔，以及頂盔披甲的「武士人偶」、日本刀等裝飾，它們統稱為「五月人形（人偶）」，寄託了家長們「保護孩子的身體」，讓他們遠離交通事故和疾病災害這種強烈願望。

在戶外，人們習慣懸掛「鯉魚旗」。鯉魚形狀的旗幟最早出現於江戶時代中期的商人階級，這個風俗來自中國的「鯉魚穿越激流，跳過龍門，升天成龍」的傳說。掛鯉魚旗體現了家長們希望孩子將來飛黃騰達，出人頭地的願望。

孩子出生後迎來的第一個男孩節叫「初節日」，許多家庭都會盛大地慶祝一番，準備的食物中，有意喻消災除禍的「粽子」、象徵子孫繁榮的「柏餅」（豆沙餡等甜餡料的米粉糰子，外面裹有一片槲樹葉）等。此外，還讓孩子在菖蒲煮水中沐浴，以求健康平安地度過炎熱的夏季。

與時俱進的盔甲裝飾

頭盔

近年，可讓孩子們實際穿戴的盔甲很受歡迎，越來越多的家庭都讓孩子們穿戴後拍照留念；另一方面，因為居住環境的原因，無處擺飾五月人形和懸掛鯉魚旗的家庭也增多了。

＜參考＞

頂盔披甲體驗：Samurai Store

針對以上現狀，商家開始出售新的五月人形商品。比如，「櫥內擺飾套裝」，是把頭盔鎧甲全部放在一個小型陳列櫃櫥裏的；「收藏箱擺飾套裝」，則是可以直接擺放在箱櫃上的。另外，還可以買到用於懸掛在陽臺上的小鯉魚旗以及可掛在室內或天花板、牆壁上的「室內用鯉魚旗」等。

因為5月5日正處黃金週長假期間，各地一般都有端午節慶祝活動，遊客也可以隨時即興參與其中。特別是在一些地方的河邊和公園等處，會掛上百多面甚至上千面鯉魚旗，有的巨型鯉魚旗長達數十公尺，頗為壯觀。建議大家端午時節順便去看看隨風飄揚的鯉魚旗，藉此為自己的身心充電，度過一個愉快的假日。

標題圖片：傳統的五月人形