Una festividad tradicional ligada a la cultura de los samuráis de Japón en la que se celebra el sano crecimiento de los niños.

Un festival centrado en los varones

El 5 de mayo se celebra el tango no sekku, una festividad que en Japón también se conoce como el Día de los Niños. Los sekku son cinco antiguos festivales estacionales, influenciados por la filosofía china, que se celebran en distintos momentos del año considerados auspiciosos según el calendario lunar. En Japón, el tango no sekku se centraba tradicionalmente en los niños varones, con decoraciones y platos especiales destinados a asegurar que los hijos crecieran con salud y prosperidad.

El énfasis se amplió para incluir tanto a niños como a niñas cuando el día fue adoptado como festivo nacional, el Día de los Niños, en 1948, aunque las tradiciones siguen estando fuertemente vinculadas a los varones; por su parte, el Hinamatsuri, celebrado el 3 de marzo, es una festividad dedicada a las niñas.

Tradicionalmente se exhiben armaduras y otros símbolos en el Día de los Niños. (© Adobestock)

La armadura samurái y el koinobori para rezar por la salud y el éxito de los hijos

Esta celebración comienza con la disposición de los elementos decorativos tradicionales tanto dentro como fuera del hogar. Dentro del hogar se exhibe el musha ningyō, un muñeco infantil vestido con una armadura (yoroi) y un casco (kabuto), junto a una espada. A estos conjuntos se les conoce como gogatsu ningyō (“muñecos de mayo”), y otros objetos militares que simbolizan la fuerza y el valor, y tradicionalmente se consideran un amuleto para proteger a los niños de la mala suerte y las enfermedades.

Otra tradición consistía en colgar ramos de cálamo (shōbu) y de artemisa seca (yomogi), plantas a las que se atribuyen propiedades medicinales, en las entradas de las casas para ahuyentar a los malos espíritus. También se colocaban en el agua del baño para fortalecer a quienes se bañaban; aún hoy, en esta época del año, el cálamo y la artemisa siguen vendiéndose en algunos supermercados y otros establecimientos para su uso en el baño.

Koinobori ondeando al viento. (© Adobestock)

La decoración más llamativa para el exterior son unas grandes banderas multicolores llamadas koinobori, diseñadas para parecerse a carpas (koi, en japonés) nadando. Esta tradición, que se remonta al periodo Edo (1603-1868), tiene su origen en una leyenda china sobre una carpa que se convirtió en dragón tras remontar un río de corriente rápida hasta las puertas del cielo. Las koinobori se cuelgan con la esperanza de que los niños, al igual que la carpa de la leyenda, sean bendecidos con el vigor y la determinación necesarios para triunfar en la vida.

Kashiwamochi, en el plato, y chimaki al fondo, a la izquierda. (© Adobestock)

La primera vez que tiene lugar esta festividad después del nacimiento de un hijo varón se conoce como hatsusekku (primer sekku), y muchas familias suelen conmemorar la ocasión con una gran reunión a la que asisten abuelos y otros parientes. Durante los festejos, se sirven alimentos especiales que se cree fortalecen el vigor y ayudan a prevenir enfermedades. Entre ellos se encuentran el chimaki, arroz glutinoso cocido al vapor envuelto en hojas de bambú y atado con cuerda, y el kashiwamochi, pasteles de arroz rellenos de pasta dulce de judía roja y envueltos en hojas de roble.

Decoración de temporada para los hogares modernos

En los últimos años se ha popularizado una versión moderna de los cascos ornamentales tradicionales, y muchas familias prefieren los kabuto que se pueden llevar puestos a las variedades decorativas. A impulsar la demanda de estos cascos para niños contribuye la creciente costumbre de tomar fotos conmemorativas del Día de los Niños en las que los hijos aparecen vestidos de pequeños samuráis. Por otra parte, también es cierto que debido a los distintos tipos de vivienda que hay hoy en día, especialmente en las ciudades, hay cada vez más familias que no pueden colocar en su hogar grandes koinobori y conjuntos completos de adornos de temporada.

Los conjuntos compactos de adornos son cada día más populares. (© Adobestock)

Esto ha motivado la aparición de conjuntos de adornos de mayo más compactos, ya montados en vitrinas, o en cajas ya preparadas para la decoración. Además, también se venden koinobori más pequeños que pueden colocarse en la terraza, o bien dentro del hogar colgados del techo o en la pared.

El 5 de mayo es uno de los días que componen la Semana Dorada. En los ríos y en los parques de cada región pueden verse colgados conjuntos de cientos de koinobori, así como koinobori enormes, de varias decenas de metros. Viajando un poco durante esta época uno puede quedar envuelto por el poder de estas carpas que onden al viento.

(Imagen del encabezado: Koinobori ondeando en el cielo. © Adobestock.)