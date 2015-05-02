庆祝男孩成长的传统节日，日本武士文化的体现。

男孩节，驱邪药草“菖蒲”，意喻武士间的胜负较量

鲤鱼旗

在中国也有“端午节”，它是传统的五大节日(*1)之一。

每年5月5日是日本的法定节日“儿童节”，目的是祝愿男孩子们健康成长，所以又称男孩节。

中国古时将农历五月视为恶月，这是因为仲夏时节，易于流行瘟疫。为驱瘟避疫，人们将药草菖蒲和艾草挂在屋檐下或浸泡在洗澡水中沐浴。这种习俗于奈良时代（710～794年）流传到日本。

日本每年5月正是插秧季节，人们就开始在端午节祈愿丰收。菖蒲和代表战斗的“胜负”以及崇尚武士道的“尚武”两词读音相同，于是，到了镰仓时代（1185～1333年）端午节演变成庆祝男孩子成长的一种仪式，后来又被规定为法定假日。

摆饰铠甲头盔、悬挂鲤鱼旗，以祈愿家中男孩健康成长并出人头地

庆祝活动首先从在家中和户外摆设传统装饰开始。在家中摆设诞生于镰仓时代武士阶层的铠甲和头盔，以及顶盔披甲的“武士人偶”、日本刀等装饰，它们统称为“五月人偶”，寄托了家长们“保护孩子的身体”，让他们远离交通事故和疾病灾害这种强烈愿望。

在户外，人们习惯悬挂“鲤鱼旗”。鲤鱼形状的旗帜最早出现于江户时代中期的商人阶层，这个风俗来自中国的“鲤鱼穿越激流，跳过龙门，升天成龙”的传说。挂鲤鱼旗体现了家长们希望孩子将来飞黄腾达，出人头地的愿望。

孩子出生后迎来的第一个男孩节叫“初节日”，许多家庭都会盛大地庆祝一番，准备的食物中，有意喻消灾除祸的“粽子”、象征子孙繁荣的“柏饼”（豆沙馅儿等甜馅料的米粉团子，外面裹有一片槲树叶）等。此外，还让孩子在菖蒲煮水中沐浴，以求健康平安地度过炎热的夏季。

与时俱进的盔甲装饰

头盔

近年，可让孩子们实际穿戴的盔甲很受欢迎，越来越多的家庭都让孩子们穿戴后拍照留念；另一方面，因为居住环境的原因，无处摆饰五月人偶和悬挂鲤鱼旗的家庭也增多了。

＜参考＞

顶盔披甲体验：Samurai Store

针对以上现状，商家开始出售新的五月人偶商品。比如，“橱内摆饰套装”，是把头盔铠甲全部放在一个小型陈列柜橱里的；“收藏箱摆饰套装”，则是可以直接摆放在箱柜上的。另外，还可以买到用于悬挂在阳台上的小鲤鱼旗以及可挂在室内或天花板、墙壁上的“室内用鲤鱼旗”等。

因为5月5日正处黄金周长假期间，各地一般都有端午节庆祝活动，游客也可以随时即兴参与其中。特别是在一些地方的河边和公园等处，会挂上百多面甚至上千面鲤鱼旗，有的巨型鲤鱼旗长达数十米，颇为壮观。建议大家端午时节顺便去看看随风飘扬的鲤鱼旗，藉此为自己的身心充电，度过一个愉快的假日。

标题图片：传统的五月人偶