将糯米蒸好后，用木杵反复捶打，制成柔软的年糕。年糕自古以来就是庆祝活动及正月时不可缺少的食物，最近它的食用方法更是花样百出，用年糕制作的菜肴、日式点心、西点及冰淇淋大受欢迎。

年糕洁白柔软，具有独特的粘性和柔韧性，是日本自古以来的传统食物。将糯米蒸好后，用木杵捶打出粘性，然后揉成团儿或拉成薄片。年糕经烘烤后会“噗”地膨胀起来，放在汤里煮，更加糯韧绵软。

“团队”作业迎新年

约2000年前的绳文时代末期，年糕与水稻种植同时自东南亚传入日本。平安时代（约1300年前），年糕成为祭祀或做法事时不可或缺的供品。进入室町时代（约700年前），随着茶道的发展，年糕开始用来制作日式点心。

相传年糕中寄宿着神灵，被赋予了生命力。因此在喜庆或特殊的日子里，人们习惯于聚集在一起“打年糕”。所谓“打年糕”，就是在圆木挖制成的圆筒形“臼”里放入蒸好的糯米，用锤形的“木杵”反复捶打，直到糯米的粘性充分释放出来。而为了准备正月迎接新年岁神，年终打年糕的活动更是必不可少。到了正月，人们在神灵前供奉“镜饼”，即两块重叠起来的扁圆形年糕，还要吃“杂煮”，也就是用上汤煮出的年糕。不同地区和家庭的“杂煮”风味各异，年糕有的用圆形，有的用方形，调味和配菜也各不相同。可见年糕在日本是珍贵而喜庆的食物。

打年糕需要多人共同完成。从前，人们在正月里将刚打好的年糕（扁平年糕）切成四方形或揉成圆形食用；现在,在家里打年糕已经不那么容易了,因此店里出售真空包装的年糕，以供人们随时食用。这样的年糕，一般都切成长方形的块状，或是切成薄片便于煮火锅，有的还带豆馅。

节庆活动中的必备食物

3月3日女儿节，即雏祭时，要摆上菱形的三色叠加年糕“菱饼”，并食用“樱饼”。5月5日端午节，要食用槲树叶包裹的粳米“柏饼”。此外，遇到入学、结婚等喜事或庆典时，人们会赠送红白年糕，盖房子举行上梁仪式时也有扔年糕的习惯，寓意驱灾辟邪。即便在今日,有些地方每逢正月或有喜庆之事时，居委会或家里的亲戚们还会聚在一起打年糕庆祝。

人人喜爱的年糕

一般人在家里吃的年糕，是从商店里买来的长方形块状年糕，或煮或烤，加上调料食用。比如在烤年糕上涂上豆沙、或者撒上白糖黄豆粉，或者蘸上酱油后用紫菜包起来等等。蘸上黄油和酱油，或是夹奶酪食用也十分美味。在乌冬面里加上年糕，被称为“神力乌冬面”，另外，年糕有时还用作火锅或关东煮的原料。

人们还开动脑筋，开发出年糕的各色食用方法，比如：在切成薄片摆放好的年糕上淋上番茄酱，再铺上奶酪，然后用平底锅烤成“年糕匹萨”；在年糕、肉和蔬菜中加入白酱汁，用烤箱制成“年糕烤菜”；另外，在蔬菜软饼或饺子里加些年糕，口感味道也很不错。只要有烤箱或平底锅，年糕就轻而易举地变成了一道快餐食品。

年糕匹萨

以糯米为原料的日式点心被称为“年糕点心”，其中包括“大福饼”这类带馅儿的点心，而“素甘（白糖粳米糕）”和“外郎（米粉糕）”则是在年糕里加入白糖调制而成的。还有京都名点“生八桥”，是在年糕里裹上馅料制成的，现在已经成为游客们最爱的一种京都手信。有些年糕点心的馅料还使用了巧克力或抹茶奶油，非常时尚。包着草莓和豆沙的“草莓大福”团子，裹着冰淇淋的“年糕冰淇淋”等，以糯软的口感而为人喜爱。

不过，年糕粘性大，所以容易噎住喉咙。因年糕噎住了喉咙而被救护车送到医院的人数，每到新年正月都会增加。尤其是老年人和儿童，由于咀嚼功能较弱，应该特别切记，年糕要小口小口地细嚼慢用。

标题图片：将蒸好的糯米用木杵捶打出粘性