桌上只需要一口锅，边涮边吃，热气腾腾，老少皆宜，火锅可谓冬季餐桌上的佳品。

围着热气腾腾的火锅，随涮随吃

寒冷的冬日，众人围锅而坐，自烫自食。热气从锅中蒸腾而起，冻僵的身体也随之放松。

先在餐桌上放好卡式炉等加热用具和一口汤锅，然后倒入热水、海带高汤等作汤底。水开后，放入海鲜、肉类、蔬菜、豆腐、蘑菇等食材。在汤锅里咕嘟咕嘟地烫煮食材，熟了之后，用自己的筷子夹到小碗里吃，这就是一般火锅的吃法。蘸用佐料酱油、味噌酱汁、橙醋、芝麻酱汁等，可以根据各自口味选择调配。火锅做法简单，趁热随煮随吃。没有人数限制，食材也可随意选择和添加，老少咸宜。

土锅和铁锅之分

什锦锅、鸡肉汆锅、河豚锅等多用砂锅。砂锅是用黏土成型，施釉后再烧制而成。用砂锅烹饪虽然略花时间，但胜在保温效果好，适合用作日式火锅。

另外，也有用铁锅或不锈钢锅的。寿喜烧一般使用导热性能高的铁锅。涮涮锅则是甜甜圈状，中间形似烟囱突起。这种形状让锅的表面积更大，有利于保温。肠锅（以牛、猪的小肠和大肠为主要材料的一种日式火锅——译注）则用浅口的不锈钢锅。

各地特色火锅

日本各地都有风味火锅，使用的是当地特有食材。比如，北海道的石狩锅，煮的是切成段的鲑鱼；山形县的芋煮锅，用的是芋头和牛肉；而茨城县则有鮟鱇锅。蘸料种类也很丰富，橙醋、芝麻酱汁、味噌酱汁、柚子胡椒、臭橙等，各家不同各地有异。最近超市也有卖各种口味的速食“火锅底料”。

围着火锅度过一段特别时光

等锅里的菜都吃完了，可以把米饭和鸡蛋倒进去，用剩下的汤煮个杂烩粥，也可以把熟面条放进去，作为“收尾”。

下面为大家介绍9种新老日式火锅。

鸡肉汆锅

把带骨的鸡肉和蔬菜放进去炖煮。最早称为“博多煮”，是福冈县的地方风味菜，后来传到了全日本。鸡肉经过长时间炖煮，汤汁乳白，浓厚鲜美。

鸡肉汆锅

寿喜烧

把切成薄片的牛肉、白菜、大葱、茼蒿、豆腐、魔芋丝等食材放入浅口铁锅里烹煮，汤料咸中带甜。关东和关西的做法不同，但都会加入白糖、酱油、甜料酒等来调味。菜夹到碗里，蘸着搅拌好的生鸡蛋一起吃。

寿喜烧

豆浆锅

在“豆浆热”中诞生的新式吃法。将食材放入浓白醇厚的豆浆和高汤的混合汤底中烹煮。适合涮煮肉类、海鲜类、蔬菜，提味可用辣椒油或柚子胡椒等。

豆浆锅

石狩锅

将生鲑鱼切段，和蔬菜、豆腐等一起放入味噌酱调配的高汤里炖煮。这是北海道石狩地区的乡土料理。吃得时候先撒上花椒。秋冬季，北海道石狩川的鲑鱼捕捞量很大，于是当地便有了这种吃法。

石狩锅

牡蛎锅

牡蛎产地广岛县的乡土料理。在砂锅内侧涂上厚厚一层味噌酱，再放入牡蛎、豆腐和蔬菜，边煮边吃。你可以一点点地将味噌酱融化进汤中，按自己的喜好随意调整口味。

牡蛎锅

涮涮锅

把切成薄片的牛肉和猪肉放入沸腾的汤锅里涮一涮，捞出来蘸酱吃。蘸料有醋汁、酱油、橙醋、用芝麻和高汤调成的芝麻酱汁等。

涮涮锅

汤豆腐

海带高汤做汤底，只放豆腐和水，蘸酱汁即可食用。酱汁中数酱油和橙醋最受欢迎。调味时，大葱、香橙、白萝卜泥、辣椒萝卜泥、柴鱼片等自然是少不了的。

汤豆腐

内脏锅

二战后，用酱油调味烹煮下水（猪内脏）和韭菜的内脏锅在福冈县博多地区流行开来，如今已风靡日本全国。最近，汤底口味更加丰富，除了酱油，还有味噌酱和盐味等。选好汤底就放入下水、韭菜、圆白菜和大蒜等烹煮，根据个人口味，还可加些辣椒。

内脏锅

辣白菜锅

从邻国朝鲜半岛传来的火锅。寒冷的冬日，通红的辣椒让你从头暖到脚，辣白菜锅是很受欢迎的一款。高汤是肉汤，食材有辣白菜、猪肉、大葱、白菜、豆腐等，用酱油、大蒜、盐、辣椒调味。