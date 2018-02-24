طعام القدر الساخن هو خيار مثالي لتدفئة الجسد والروح خلال الأيام الباردة. فيما يلي بعض أنواع الأطعمة الشعبية في اليابان التي تستحق التجربة لاكتشاف المطبخ الياباني.

قدر النابي (Nabe) هو أحد الأطباق الشتوية المفضلة في اليابان، ويتميز بتنوعه الكبير الذي يرضي جميع الأذواق. يتكون من مرق مغلي يُطهى فيه مختلف المكونات كالخضار، اللحوم، والمأكولات البحرية في قدر كبير يوضع في وسط الطاولة، مما يجعل تناوله تجربة اجتماعية دافئة. إليك بعض من أشهر أنواع النابي في اليابان:

1. شابو شابو (Shabu Shabu)

- يتميز بمرقه الخفيف ويتضمن شرائح رقيقة من اللحم (غالبًا البقر) تُغمس بسرعة في المرق ثم تُغمس في صلصة غمس مثل صلصة السمسم أو صلصة البونزو.

2. سوكيياكي (Sukiyaki)

- يُحضر بتحمير شرائح اللحم مع الخضار والتوفو والنودلز في مرق حلو ومالح يحتوي على الصويا والسكر والساكي. يُقدم مع صفار البيض كغمسة.

3. ميسو نابه (Miso Nabe)

- يستخدم مرق ميسو كأساس، ويُضاف إليه مجموعة متنوعة من المكونات مثل الخضار، المأكولات البحرية، والتوفو.

4. كيمتشي نابه (Kimchi Nabe)

- يضيف الكيمتشي نكهة حارة وحامضة للمرق، ويُعد خيارًا رائعًا لمحبي الأطباق الغنية بالتوابل. يمكن إضافة اللحم البقري، الدجاج، أو المأكولات البحرية.

5. يودوفو (Yudofu)

- بسيط ومغذي، يركز على نكهة التوفو الطازج الذي يُطهى في مرق خفيف. يُقدم مع صلصة الصويا والبونزو للغمس.

6. تشانكو نابه (Chanko Nabe)

- معروف بأنه الطعام المفضل لمصارعي السومو، ويتميز بكثافته وتنوع مكوناته من اللحوم، الخضار، والأسماك، مما يجعله وجبة مغذية للغاية.

7. أودِن (Oden)

- يُعد من الأطباق الشتوية الكلاسيكية، يحتوي على مكونات متنوعة مثل كعك السمك، البيض المسلوق، الدايكون (الفجل الياباني)، والكونياكو، كلها تُطهى في مرق صافٍ.

كل نوع من أنواع النابي له خصائصه الفريدة وطريقة تحضيره الخاصة، مما يجعل تجربة تناول النابه متنوعة و

طرد أشجان الشتاء

إن التجمع حول قدر النابي المغلي يعتبر طريقة تقليدية في اليابان للتغلب على برودة فصل الشتاء. يتم وضع القدر فوق موقد محمول، عادة مشغّل بأسطوانة غاز، على طاولة الطعام. يبدأ المجتمعون بتناول العشاء عندما يبدأ الماء أو مرق الأعشاب البحرية في الغليان.

تقوم الفعالية عندئذ بإضافة مكونات الطعام بمجرد غليان المرق، مثل فواكه البحر، اللحم، التوفو، والخضروات. يقومون بصب الطعام في أطباق مجوفة باستخدام عصي الأكل بعد غليانه على نار هادئة. ثم يضيفون البهارات مثل صلصة الصويا، والميسو، وصلصة السمسم، أو صلصة البونزو الحمضية.

يُعتبر النابي طعامًا محبوبًا وسهل التحضير، مما يجعله مناسبًا لكل الأذواق والأعداد، ويُعد هذا النوع من الطهي تجربة اجتماعية وشهية في اليابان.

يُطهى بعض الأصناف مثل ”نابي ميزوتاكي“ (الطهي بالغليان) و”فوغو“ (سمك النفوخ) عادةً ويتم تقديمها في قدر فخاري مصقول. ورغم أن هذا يتطلب وقتًا أطول في عملية الطهي، إلا أن هذه الأواني تحتفظ بالحرارة بشكل جيد، مما يجعلها مثالية لهذا النوع من الطهي.

تُحضر الأصناف الأخرى في وعاء من الحديد أو الفولاذ المقاوم للصدأ. يعتبر القدر الحديدي فعّالًا في توصيل الحرارة لطهي السوكي ياكي. ويتم طهي ”شابو شابو“ في قدر خاص مستدير به نتوء يشبه المدخنة في الوسط. بينما يُقدم النابه في قدر ضحل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

نكهات محلية

تتنوع أنواع النابي بحسب الأذواق والنكهات المحلية في مناطق مختلفة. على سبيل المثال، تُعتبر قطع سمك السلمون مميزة لنابه في إيشيكاري في هوكايدو، بينما يحظى القلقاس ولحم البقر بشعبية في محافظة ياماغاتا. وتشتهر محافظة إيباراكي باستخدام سمك أبو الشص كمكون في النابه.

تلعب البهارات أيضًا دورًا كبيرًا في تحديد المذاق، وتختلف من منطقة إلى أخرى. يتوفر في المتاجر والسوبرماركت مجموعة واسعة من الصلصات والمزيجات الفورية التي يمكن استخدامها لإعداد النابي، مما يسهل على الناس تجربة مختلف النكهات واختيار ما يناسب ذوقهم.

ميزوتاكي (يسار) وشابو شابو.

ميزوتاكي

طبق خاص بمدينة فوكوؤكا في كيوشو، التي أصبحت ذات شعبية في كل أنحاء اليابان، حيث يتم ملأ قدر نابِه بالدجاج مع العظم والخضروات. وتعطي فترة الطهي الطويلة للدجاج، مذاقا شهيا للطبق وحساء أبيض مميز.

ميزوتاكي

سوكي ياكي

يتكون قدر سوكي ياكي المالح-الحلو من رقائق من اللحم البقري التي يتم طبخها مع كرنب نابا، بصل نيغي، وشونغيكو أقحوان الزينة، ومعكرونة النشا شيراتاكي. ويتم إضافة صوص مجهز بالسكر، صوص الصويا، وميلين (ساكي حلو المذاق يستخدم في الطهي). يتم نقع المكونات عادة في بيض نيئ مخفوق قبل الأكل.

سوكي ياكي

نابي حليب الصويا

هو طبق حديث نسبياً يمزج بين مرق داشي التقليدي وحليب الصويا، مما يعطي مذاقا رقيقا للحم، فواكه البحر، والخضروات. ويمكن لعشاق التوابل، إضافة زيت الفلفل الحار أو يوزوكوشو ذو الرائحة العطرة للمرق الأساسي.

نابي حليب الصويا.

إيشيكاري نابي

ظهر هذا الطبق من منطقة إيشيكاري في هوكايدو شمال مدينة سابورو، الشهيرة بأسماك السلمون الموسمية. يتم مزج قطع السلمون مع الخضروات والتوفو المنقوع في مرق داشي بمذاق ميسو. ولإضافة لمسة عطرية، يتم رش سانشو (فلفل ياباني) فوق الطبق قبل تناوله.

إيشيكاري نابي.

دوتي نابي المحار

يتميز هذا الطبق الشهير من هيروشيما، والذي يستخدم المحار المحلي، بهالة سوداء حول حواف القدر من ميسو. ويزخر الطبق بالخضروات وتوفو. ويتم ضبط طعم القدر نابِه بالضغط على ميسو لأسفل ومزجه.

دوتي نابي المحار.

شابو شابو

يتم تغطيس الرقائق الرفيعة من اللحم البقري أو الخنزير في الماء الساخن ثم غمسها في الصوص المفضل، مثل السمسم أو بونزو لتناول قدر شابو شابو. يحتل اللحم المكانة الأهم في هذا الطبق بينما يدعمه مذاق كل من الخضروات وتوفو.

شابو شابو.

يودوفو

طبق يودوفو هو البساطة ذاتها، يتكون بالأساس من داشي أو المرق الخاص بعشب البحر. ويأتي صوص الصويا وبونزو في مقدمة الصوص المصاحب الأكثر شعبية. عادة ما يضيف الناس أذواق مختلفة مثل بصل نيغي، يوزو، فجل دايكون المبشور (يمكن مزجه مع الفلفل الأحمر الحار)، أو قطع سمك بونيتو.

يودوفو

نابِه الحشايا

أصبح نابي حشايا الخنزير ونيرا (الكراث) المبهر بصوص الصويا، طبقا شعبيا في مدينة فوكؤوكا ما بعد الحرب العالمية. ويمكن العثور عليه في كل أنحاء اليابان، مضافا إليه المرق داشي مع ميسو أو الملح. عاد يضاف إليه الكرنب والثوم، ولكن يمكن كذلك إضافة الفلفل الحار لمحبي الطعم الحار.

نابي الحشايا.

نابي كيمتشي

هو نوع من نابي أتى من الجارة كوريا لتدفئة الجسد في فصل الشتاء بمذاق الفلفل الحار المميز به. يتم إضافة لحم بقري، لحم الخنزير، بصل نيغي، كرنب نابا، توفو، ومكونات أخرى مع المرق داشي المبهر. يتم التتبيل بصوص الصويا، الثوم، الملح، والفلفل الحار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)