“正月”是一年中最隆重的佳节。人们感谢岁神在过去一年中的庇护，祈愿新的一年幸福安康。不同地区的节日风俗和饮食习惯不尽相同，但都是合家团聚，共商一年之计的重要日子。孩子们的最大乐趣则是从长辈那里拿到压岁钱（零花钱）。

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“新年快乐”

时针指向午夜零点，“新年好”、“新年快乐”之声顿时此起彼伏，迎岁神贺新春的“正月”到来了，各种仪式接连不断。日本人习惯在过年前回到老家，新年来到，穿上和服（虽然最近在减少），和亲人欢聚一堂祝贺新年欢度节日。电影、电视乃至游乐园都清一色的新年主题，信箱里满是贺年片。而对孩子们来说，从大人那里拿到“压岁钱”，则是最开心的事。

虽然因地区而有所不同，但“正月”通常是指1月1日～7日或1日～15日这段时间，期间节日气氛浓厚，各种活动接连不断。法定假日只有元旦一天，但政府机关在12月29日至1月3日放假，因而照准这种做法放假的公司企业也很多，而且，一些百货商店和超市元旦也不营业。不过，24小时便利店和餐馆饭店年末年初会照常开门。在日本，12月25日的圣诞节一过，街道马路、商家店铺以及电视广告，就一齐切换成了迎新模式，一派过年气象。

迎岁神，贺新春

除夕这一天，为了迎接岁神，日本人通常把竹子和松叶做成的“门松”摆放在打扫干净的家门口，大门上挂起稻草绳装饰以示避邪除灾，家中的神龛则供上圆形年糕“镜饼”。元旦的清晨，在冬日里静悄悄的拉开序幕。大扫除已结束，饭菜也准备就绪，此时此刻，家人团聚，共迎岁神，其乐融融。

新年里做的第一个梦，预示一年的运气？

庆贺新年是一年中最大的一项活动，传统仪式和习俗数不胜数。

其中不可忘记的是去神社或寺庙烧香祈福。在日本，新年伊始的第一次祭拜，被称为“初诣”，向神灵表达感谢，祈愿新的一年平安无事。游人香客把香钱投进香资箱，合掌祈祷。你还可以抽神签或买护身符和“绘马”（为许愿或还愿而献纳的木版画片——译注）。1月1日～3日，香客人数最多的三家神社是明治神宫、成田山新胜寺和川崎大师，前来祭拜的人数都在300万人以上。

1月2日这一天，日本普通民众可以走进皇宫，参加进宫朝贺仪式，向天皇、皇后等皇室成员表达新春祝福。

日本弓道和剑道等武道界在新年举办“首次练功”活动，1月2日这一天开始毛笔书法，叫“新春试笔”，元旦和2日晚上做的梦叫“初梦”，据说这个梦预示你一年的运气，如果梦里出现富士山（日语中与“不死山”发音相同）、鹰（日语中与“高”的发音相同）和茄子（日语中与“成”的发音相同），就代表是吉兆好梦。

划算的?“福袋”

从前日本的新年，商店关门，街上静悄悄的，现在很多大型购物中心从元月1日或2日就开始营业，百货商店还会在新年开门开业的第一天出售“福袋”。福袋里的商品通常不公开，所以购买时让人们充满期待。由于福袋的卖点是物超所值，所以在一些有名的店家门前，元旦一早人们就排起长队，等候开门抢购。

新年传统食物“煮年糕”和“御节料理”

日本的传统年饭“御节料理”，是预先做好的冷食，选用的食材既耐于保存又意喻吉利，它们或煮或烤，或加醋调味，最后装入三到五层的套盒里；而且，每一样食品都各有讲究，包含着人们祈求健康、丰收、繁荣兴旺的心愿。另外，“御节料理”还有让主妇们从年底开始的忙碌中解放出来的目的，这样她们在新年的头三天里就可以不必煮饭做菜了。

每年10月上旬开始，在日本料理店和百货店可以预订名厨烹制的“御节料理”；有些人会在除夕去超市和百货店单样选购；另外，网购十分简单方便，也促使了“御节料理”销量的增加。最近的“御节料理”已不再局限于日式食材，西式、中式、韩式或者各种混合风味，都应有尽有。由于日本社会少子老龄化的发展，一到两人份的“御节料理”也很受欢迎。

煮年糕其实就是年糕汤，不同地区不同家庭有不同的做法，调味有的用白味噌（日式大豆酱——译注），有的用清汤，配料也是鸡肉、三文鱼、蔬菜和豆沙等，各种各样，差别很大。年糕形状，也有关东和东北地区的四角形和关西地区的圆形之分，而且，年糕是烤好了放进汤里，还是直接在汤里煮熟，做法也不尽相同。每年，老人因为吃年糕梗塞喉咙，被救护车送到医院的情况也多有发生，需加小心。

七菜粥

1月7日这一天，人们要吃放入七种蔬菜的菜粥。正月里吃得太丰盛，体重增加，再加上年底年初的年会酒会使肠胃不堪重负，这样的时候吃一碗菜粥，补充蔬菜摄取的不足，从大自然中吸收新鲜能量，是最好不过的了。

从岁末到除夕，再到正月新年，传统活动一个接一个，人们在珍惜满载先人智慧的风俗习惯的同时，祈愿新的一年幸福安康。然而，这个时节餐桌上不可或缺的年糕和美酒，都是高热量食品。大饱口福之后，难免会“过年发胖”，希望朋友们在新年里不是增加体重，而要增添更多幸福。祝大家新年吉祥，幸福安康！

▼参考阅读

标题图片：新年的浅草寺，万头攒动，热闹非凡（图片提供：时事通讯社）