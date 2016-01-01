「正月」是一年中最隆重的佳節。人們感謝歲神在過去一年中的庇護，祈願新的一年幸福安康。不同地區的節日風俗和飲食習慣不盡相同，但都是合家團聚，共商大計未來一年的重要日子。孩子們的最大樂趣則是從長輩那裏拿到壓歲錢。

「新年快樂」

時針指向午夜零點，「新年好」、「新年快樂」之聲頓時此起彼伏，迎歲神賀新春的「正月」到來了，各種儀式接連不斷。日本人習慣在過年前回到老家，新年來到，穿上和服（雖然最近在減少），和親人歡聚一堂祝賀新年歡度節日。電影、電視乃至遊樂園都清一色的新年主題，信箱裏滿是賀年卡。而對孩子們來說，從大人那裏拿到「壓歲錢」，則是最開心的事。

雖然因地區而有所不同，但「正月」通常是指1月1～7日或1～15日這段時間，期間節日氣氛濃厚，各種活動接連不斷。法定假日只有元日一天，但政府機關在12月29日至1月3日放假，因而對照這種做法放假的公司企業也很多，而且，一些百貨公司和超市元日也不營業。不過，24小時便利商店和餐廳飯店年末年初會照常開門。在日本，12月25日的聖誕節一過，街道馬路、商家店鋪以及電視廣告，就一齊切換成了迎新模式，一派過年氣象。

迎歲神，賀新春

除夕這一天，為了迎接歲神，日本人通常把竹子和松葉做成的「門松」擺放在打掃乾淨的家門口，大門上掛起稻草繩裝飾以示避邪除災，家中的神龕則供上圓形年糕「鏡餅」。元旦的清晨，在冬日裏靜悄悄的拉開序幕。大掃除已結束，飯菜也準備就緒，此時此刻，家人團聚，共迎歲神，其樂融融。

新年裏做的第一個夢，預示一年的運氣？

慶賀新年是一年中最大的一項活動，傳統儀式和習俗數不勝數。

其中不可忘記的是去神社或寺廟燒香祈福。在日本，新年伊始的第一次祭拜，被稱為「初詣」，向神靈表達感謝，祈願新的一年平安無事。遊人香客把香錢投進香資箱，合掌祈禱。你還可以抽神籤或買護身符和「繪馬」（為許願或還願而獻納的木版畫片——譯註）。１月１～３日，香客人數最多的３家神社是明治神宮、成田山新勝寺和川崎大師，前來祭拜的人數都在300萬人以上。

１月２日這一天，日本普通民眾可以走進皇宮，參加進宮朝賀儀式，向天皇、皇后陛下等皇室成員表達新春祝福。

日本弓道和劍道等武道界在新年舉辦「首次練功」活動，１月２日這一天開始寫毛筆書法，叫「新春試筆」，元旦和２日晚上做的夢叫「初夢」，據說這個夢預示你一年的運氣，如果夢裏出現富士山（日語中與「不死山」發音相同）、鷹（日語中與「高」的發音相同）和茄子（日語中與「成」的發音相同），就代表是吉兆好夢。

划算的？「福袋」

從前日本的新年，商店關門，街上靜悄悄的，現在很多大型購物中心從元月１日或２日就開始營業，百貨公司還會在新年開門開業的第1天出售「福袋」。福袋裏的商品通常不公開，所以購買時讓人們充滿期待。由於福袋的賣點是物超所值，所以在一些有名的店家門前，元旦一早人們就排起長隊，等候開門搶購。

新年傳統食物「煮年糕」和「御節料理」

日本的傳統年飯「御節料理」，是預先做好的冷食，選用的食材既耐於保存又意喻吉利，它們或煮或烤，或加醋調味，最後裝入3到5層的套盒裏；而且，每一樣食品都各有講究，包含著人們祈求健康、豐收、繁榮興旺的心願。另外，「御節料理」還有讓主婦們從年底開始的忙碌中解放出來的目的，這樣她們在新年的頭3天裏就可以不必煮飯做菜了。

每年10月上旬開始，在日本料理店和百貨公司可以預訂名廚烹製的「御節料理」；有些人會在除夕去超市和百貨公司單樣選購；另外，線上購物十分簡單方便，也促使了「御節料理」銷量的增加。最近的「御節料理」已不再局限於日式食材，西式、中式、韓式或者各種混合風味，都應有盡有。由於日本社會少子老齡化的發展，一到兩人份的「御節料理」也很受歡迎。

煮年糕其實就是年糕湯，不同地區不同家庭有不同的做法，調味有的用白味噌，有的用清湯，配料也是雞肉、鮭魚、蔬菜和豆沙等，各種各樣，差別很大。年糕形狀，也有關東和東北地區的四角形和關西地區的圓形之分，而且，年糕是烤好了放進湯裏，還是直接在湯裏煮熟，做法也不盡相同。每年，老人因為吃年糕梗塞喉嚨，被救護車送到醫院的情況也多有發生，需加小心。

七菜粥

1月7日這一天，人們要吃放入七種蔬菜的菜粥。正月裏吃得太豐盛，體重增加，再加上年底年初的年會酒會使腸胃不堪重負，這樣的時候吃一碗菜粥，補充蔬菜攝取的不足，從大自然中吸收新鮮營養，是最好不過的了。

從歲末到除夕，再到正月新年，傳統活動一個接一個，人們在珍惜滿載先人智慧的風俗習慣的同時，祈願新的一年幸福安康。然而，這個時節餐桌上不可或缺的年糕和美酒，都是高熱量食品。大飽口福之後，難免會「過年發胖」，希望朋友們在新年裏不是增加體重，而要增添更多幸福。祝大家新年吉祥，幸福安康！

▼參考閱讀

標題圖片：新年的淺草寺，萬頭攢動，熱鬧非凡（圖片提供：時事通信社）