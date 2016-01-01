Новый год– самый значительный праздник японского календаря. В о-сёгацу принято благодарить божество года тосигами-сама, просить у него здоровья и благополучия. В разных регионах Японии существуют разные новогодние обычаи, но суть этого праздника одинакова – этот день японцы проводят в кругу семьи, строя планы на ближайший год. А детям в этом празднике больше всего нравятся цветные конвертики с о-тосидама – денежным подарком, который получает на Новый год каждый японский ребенок.

«Акэмаситэ омэдэто» – «Поздравляем с Новым годом!»

Когда стрелки на часах показывают двенадцать и наступает Новый год, все в Японии поздравляют друг друга словами «Акэмаситэ омэдэто!» В первый день нового года (О-сёгацу) люди чествуют божество года тосигами-сама и отмечают начало очередного годового цикла, совершая разнообразные обряды. Незадолго до наступления нового года японцы отправляются к родителям, чтобы отметить праздник в кругу семьи и родных. Новый год некоторые встречают в традиционной японской одежде – кимоно, которое в обычной повседневной жизни люди носят все реже и реже. В кино, на телевидении, в парках развлечений – везде царит особая новогодняя атмосфера, почтальоны разносят по домам новогодние открытки нэнгадзё, дети получают от взрослых о-тосидама (конверты с деньгами). Этот новогодний обычай нравится японским детям больше всего.

Первые дни нового года называются мацу-но-ути. В некоторых регионах так называют первую новогоднюю неделю, в других – первые две недели, вплоть до 15 января. На протяжении всего периода мацу-но-ути сохраняется особое праздничное настроение, хотя официально праздником является только 1 января. Государственные служащие получают отпуск с 29 декабря по 3 января, многие частные компании следуют этому примеру, также предоставляя своим работникам шестидневный отпуск. Торговые центры и супермаркеты, как правило, первого января закрыты, но круглосуточные комбини и продуктовые магазины работают без выходных и в новогодние дни. Лишь только заканчивается Рождество, и в одно мгновение все вокруг меняется – праздничные украшения на улицах, оформление витрин и залов в магазинах, и даже реклама на телевидении. Начиная с 26 декабря все в Японии подчинено Новому году.

Встреча тосигами-сама

31 декабря, в день Оомисока, японцы делают последние приготовления к встрече божества года тосигами-сама: на пороге вычищенного и отмытого до блеска дома выставляют новогоднее украшение кадомацу из бамбука и сосны, на двери вешают специальные обереги симэкадзари, на домашний алтарь ставят кагамимоти - пирамидку из рисовых шариков моти, увенчанную оранжевым мандарином. И вот, тихо наступает зимнее новогоднее утро... Закончена большая уборка, приготовленное заранее новогоднее угощение ждет своего часа, наступает время не спеша насладиться общением с родными и тосигами-сама.

Слева: оберег симэкадзари, в центре: украшение кадомацу, справа: пирамидка кагами-моти

Гадание по новогодним снам

До наших дней сохранилось несколько интересных старинных традиций и обычаев, связанных с Новым годом, самым большим праздником японского календаря. Самый известный и незабываемый из них хацумодэ – традиция первой молитвы в новом году, которую японцы совершают в буддийских храмах и синтоистских святилищах. В первой молитве принято говорить богам слова благодарности и просить их о защите и о благополучии в новом году. По завершении молитвы, молящиеся кидают несколько монет в специальные ящики, и складывают ладони перед грудью. Кроме этого принято покупать в храме билетики с предсказаниями омикудзи (священный жребий) и дощечки-обереги эма. Три наиболее популярных храма для совершения хацумодэ в первые три дня нового года – это Мэйдзи-дзингу, Наритасан-Синсёдзи и Кавасаки-дайси (ссылки на английском языке). В период с первого по третье января включительно каждый из этих храмов посещает более трех миллионов человек.

Молящиеся бросают монеты за специальное ограждение, а работник святилища собирает пожертвования. Святилище Мэйдзи-дзингу (©Jiji)

Второе января известно как День новогодних приветствий. В этот день обычные граждане могут посетить императорский дворец и увидеть императора и членов императорской семьи, которые несколько раз выходят на балкон и принимают поздравления с Новым годом. Это ежегодная церемония получила название иппан санга (посещение императорского дворца с поздравлениями, ссылка на английском языке).

Еще одна новогодняя традиция называется хацугэйко – традиция «первого занятия» в японских боевых искусствах, таких как кюдо (стрельба из лука) и кэндо (фехтование на японских мечах). Также второго января японские каллиграфы отрывают год выполнением первого в новом году упражнения по каллиграфии – какидзомэ. Есть специальное название и у новогодних снов, которые снятся в ночь с первого на второе января или в ночь со второго на третье января. Такие сны называются хацуюмэ и, согласно поверью, предсказывают судьбу человека на весь год. Говорят, что больше всего повезет тем, кто увидел в новогоднем сне гору Фудзи, сокола или баклажан.

Оно того стоит? Фукубукуро – счастливые мешочки

Раньше первые дни нового года проходили тихо и спокойно, магазины и универмаги были закрыты, никто не работал. Но в наши дни крупные торговые центры открываются или первого, или второго января, и именно в эти дни в них проводится первая распродажа года хацуури, когда покупателям предлагается приобрести «счастливый мешочек» фукубукуро – пакет с товарами из ассортимента магазина, точное содержимое которого неизвестно. Однако известно, что стоимость содержимого намного превышает цену, которую вы заплатите за этого «кота в мешке». И поэтому уже утром первого января у входов в популярные торговые центры выстраиваются длинные очереди.

Покупатели «счастливых мешочков» (универмаг Сэйбу в Икэбукуро)(©Jiji)

Новогодние яства: дзони и осэти-рёри

Украшение японского новогоднего стола – традиционное угощение осэти. В соответствии с изначальным замыслом осэти-рёри призвано хотя бы на первые три дня нового года освободить от хлопот японских женщин, которые трудятся весь год не покладая рук. В приготовлении осэти используются ингредиенты, которые, согласно верованиям японцев, приносят счастье и удачу. Угощение не должно испортиться, оно представляет из себя набор из вареных и жареных блюд и легких маринадов, красиво уложенных в лаковые «многоэтажные» коробочки из трех, четырех или пяти уровней.

В традиционный набор осэти входят блюда, имеющие долгую историю, восходящую к древним ритуалам моления о здоровье, процветании и богатом урожае.

Готовые наборы осэти можно заказать в ресторанах, универмагах и у известных шефов, начиная с первых чисел октября. А 31 декабря, в канун нового года, супермаркеты и торговые центры предоставляют покупателям возможность самостоятельно «собрать» набор осэти, покупая составляющие его блюда по отдельности. Объем продаж наборов осэти вырос, в том числе и благодаря простоте и удобству системы заказов и покупок по интернету. В последние годы появились также и нетрадиционные наборы, в которые входят блюда не японской, а европейской, китайской и корейской кухонь. Из-за постоянного снижения рождаемости с одной стороны, и увеличения продолжительности жизни – с другой, все большую популярность получают наборы осэти, рассчитанные на одного-двух человек.

Осэти-рёри и новогодний алкогольный напиток тосо

Дзони – новогодний суп с рисовыми лепешками моти. В зависимости от региона ингредиенты могут довольно сильно отличаться: в некоторых местах в суп добавляют пасту мисо, в других используют только бульон без заправки, в третьих – варят суп на курином мясе, рыбе и овощах, а где-то в дзони принято добавлять сладкую красную фасоль. И даже моти, которые кладут в суп, бывают разных видов: в восточной Японии и в регионе Тохоку они прямоугольной формы, а в западной Японии – круглой; иногда перед тем, как класть в суп, их обжаривают, а иногда нет. Если решитесь отведать дзони, имейте в виду, что каждый год в Японии происходит значительное количество несчастных случаев, связанных с этим блюдом: пожилые люди начинают задыхаться, будучи не в состоянии проглотить липкие моти.

Рисовая каша нанакуса-гаю

Седьмого января, в праздник дзиндзицу (день человека), принято есть нанакуса-гаю – рисовую кашу с добавлением «семи счастливых императорских трав». Считается, что легкоусвояемая нанакуса-гаю позволяет отдохнуть пищеварительной системе, которая устала от обильных пиршеств и возлияний первых новогодних дней. В старые времена в зимнем рационе почти не было зелени, и употребляя в пищу эти семь трав, люди получали новые силы от природы.

Начавшись в канун нового года, череда традиционных праздников длится несколько недель. Как это повелось с давних пор, на праздники японцы просят у богов здоровья и счастья в новом году. Однако, уважая мудрость и опыт людей старины, не надо забывать о том, что сладкое сакэ и рисовые лепешки – это очень калорийная пища, и недаром в японском языке существует специальное слово сёгацу-бутори, которым обозначается значительное прибавление веса, вызванное новогодним чревоугодием. Пусть Новый год принесет вам много радости и ни грамма лишнего веса!

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Фотография к заголовку: Многочисленные молящиеся на первой молитве года хацумодэ в храме Асакусадэра (©Jiji)