Японский лук считается одним из самых длинных в мире. Во время выстрела нужно обладать совершенным спокойствием – принять правильную позу, достичь единения души и тела и только потом выпустить стрелу в цель. Кюдо с тремя его основополагающими принципами – истина, добродетель и красота – это больше, чем вид спорта. Путь лука и стрел – это традиция, это ритуал, это обучение самообладанию и многому другому.

Трансформация кюдо: от медитативной практики к спорту

Раньше стрельба из лука была охотничьим и воинским искусством и называлась кюдзюцу – мастерство стрельбы из лука. Со временем из прикладного искусства кюдзюцу превратилось в медитативную практику, в некотором смысле в путь к просветлению. Стрелять стали в основном по неподвижной мишени, и у стрельбы из лука появилось новое название – кюдо (Путь лука), которое используется и по сей день.

Кюдо – медитативная практика, которая учит сосредотачиваться, это система духовного самосовершенствования, где цель – самопознание, достигающаяся той последовательностью действий, которая именуется «выстрел из лука». Но кроме этого существует еще и спортивная ипостась кюдо: школьные и университетские секции, индивидуальные и групповые соревнования, система разрядов и данов, присуждаемых квалификационной комиссией. За последние несколько лет благодаря комиксам-манга и компьютерным играм, герои которых отлично стреляют из лука, у этого традиционного боевого искусства появилось немало поклонников среди студентов.

И на Западе, и на Востоке история боевого лука насчитывает тысячи лет. Обнаруженная в Японии находка, предположительно являющаяся луком, датируется каменным веком. По-видимому, именно с тех пор берет свое начало распространенная впоследствии среди духовенства и воинского сословия традиция совершать ритуалы и устраивать церемонии с использованием лука и стрел. В период Камакура (1185-1333) для укрепления тела и духа, а также для оттачивания воинского мастерства проводились учения-тренировки по конной стрельбе из лука. Однако, начиная с XVI века в Японии получили распространение завезенные европейцами ружья, и стрелковый лук из боевого оружия превратился в инструмент для духовного самосовершенствования. В эпоху Эдо (1603-1868) кюдо было первым в списке бугэй дзюхаппан – восемнадцати боевых искусств, мастерское владение которыми считалось обязательным для настоящего воина.

Школьная секция стрельбы из лука

Техника стрельбы из лука: восемь основных действий сяхо-хассэцу

Сяхо-хассэцу (техника стрельбы «восемь узлов») – название серии из восьми действий, которые, подобно восьми коленцам на стволе бамбука, складываются в непрерывную последовательность движений.

Асибуми: Постановка ног, позволяющая лучнику принять оптимальную стойку. Додзукури: Проверка положения корпуса. Югамаэ: Проверка тетивы и стрелы, формирование стойки для начала стрельбы. Утиокоси: Подъем лука. Хикивакэ: Натяжение тетивы. Кай: Момент абсолютной концентрации после натяжения тетивы, слияние духа и тела. Определение цели. Ханарэ: Выстрел – естественное движение, которое выполняется, когда наступает идеальный момент. Дзансин: Позиция после выстрела, которую лучник сохраняет во время созерцания полета стрелы.

Как попасть в цель? Настройтесь на «истину, добродетель и красоту», и все получится само собой

Существует два типа соревнований: стрельба по близкой цели и стрельба по дальней цели. В первом случае расстояние между мишенью и лучником составляет 28 метров, а диаметр мишени – 36 сантиметров. Во втором случае мишень расположена на расстоянии 60 метров от лучника, а ее диаметр равен одному метру. Чем ближе к центру мишени попадет стрела, тем больше очков заработает лучник. Побеждает тот, кто набрал больше очков. Если сохранять спокойствие, действовать аккуратно и точно, почтительно обращаться с луком, то стрела сама собой полетит в цель. Уделяя внимание классическим церемониалам таких школ стрельбы из лука, как Огасавара-рю или Хэки-рю, соблюдая основные принципы техники при обращении с луком, можно достичь настоящего мастерства.

Форма лучника называется кюдоги – это обычное белое кимоно с узкими рукавами, черные широкие штаны хакама и белые носки таби. Для защиты рук используется трехпалая кожаная перчатка югакэ, женщины иногда надевают защитный нагрудник мунэатэ. По состоянию на конец марта 2014 года Всеяпонская федерация кюдо насчитывала 139 560 зарегистрированных членов – 73 774 мужчины и 65 776 женщин.

221 сантиметр – самый длинный лук в мире

Те виды луков, которые используются для занятий кюдо, называются общим термином вакю (японский лук). Если длина европейского лука составляет около 160 см, то лук вакю достигает в длину семь сяку три суна (около 221 см) – его принято считать самым длинным луком в мире. Вакю – асимметричный лук, имеющий простую, длинную и плоскую форму. Рукоять расположена в нижней части дуги, на одной трети длины лука.

В настоящее время используются луки трех видов: 1) традиционный бамбуковый лук с сердечником из сального дерева с добавлением хиго – прокаленного и измельченного бамбука; 2) бамбуковый лук с сердечником из углепластика с дополнительными деревянными пластинами; 3) лук из стекло- или углеволокна, без использования бамбука. В отличие от бамбуковых луков, такие луки можно производить массово, поэтому они более дешевые и доступные – их, как правило, используют начинающие лучники, школьники и студенты.

Храм Сандзюсангэндо в Киото – место известного соревнования лучников тосия (пронзающая стрела), проходящего ежегодно на западной храмовой веранде, длина которой составляет 120 м. В Турнире большой мишени – оо-мато тайкай, который проводится в Сандзюсангэндо в январе, принимают участие одетые в праздничные кимоно юноши и девушки – лучники-разрядники, достигшие в этом году совершеннолетия. Мероприятие открыто для свободного посещения.

Ябусамэ – скорость, точность и зрелищность

Ябусамэ – традиционный вид стрельбы из лука, когда лучники, использующие специальные сигнальные стрелы, стреляют из седла. Этот зрелищный ритуал широко известен и за пределами Японии. Многие приезжают посмотреть на всадников, которые на всем скаку вскидывают длинные луки и раз за разом отправляют стрелы в цель. Ябусамэ проводится весной и осенью, увидеть его можно в святилищах Тосёгу (Никко; здесь и ниже ссылки на английском языке), Цуругаока-хатимангу (Камакура), Симогамо-дзиндзя (Киото), на реке Сумидагава (Асакуса) и во многих других местах по всей Японии (на японском языке) – от Хоккайдо до Кюсю. На мгновение может показаться, что вас отбросило назад во времени в эпоху Сэнгоку – период воющих провинций. Не упустите возможность испытать это необычное, будоражащее чувство!

Ябусамэ (англ.)

Опыт стрельбы из лука (на английском языке)