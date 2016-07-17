Se considera que los arcos empleados en el tiro tradicional de Japón son los de mayor tamaño de todo el mundo. Además, esta disciplina no es un mero deporte, ya que permite aprender sobre las tradiciones y los modales japoneses, así como a mantener la calma.

Una práctica para entrenar el cuerpo y la mente convertida en deporte de competición

En tiempos antiguos, el tiro con arco –denominado en el pasado kyūjutsu en japonés– era una práctica propia de la caza y la guerra en la que los blancos se encontraban en movimiento, algo que contrasta con la manera en que se practica en la actualidad, que recibe el nombre de kyūdō. El objetivo principal de esta disciplina es entrenar el cuerpo y la mente mediante el movimiento que supone disparar una flecha en el momento que uno considere oportuno tras aumentar la capacidad de concentración. Además, tiene una faceta deportiva que se manifiesta en las actividades extracurriculares de los centros escolares y en las competiciones entre particulares y agrupaciones para obtener títulos en las distintas categorías. Recientemente, son más las personas que se aficionan al tiro con arco por la influencia de videojuegos, dibujos animados o mangas como Hirahirahyūn que giran en torno a un club de tiro con arco.

La historia del tiro con arco se remonta a hace siglos tanto en Oriente como en Occidente. En Japón se han descubierto arcos que datan de la Edad de Piedra, origen de ritos y ceremonias en la Corte Imperial y las familias de samuráis en los que se empleaba arco y saeta. Con la llegada del período Kamakura (1185-1333), el tiro con arco y el manejo de caballos pasaron a integrar el entrenamiento del cuerpo y la mente de los guerreros y adquirieron la categoría de arte marcial. Sin embargo, a partir del siglo XVI se popularizaron las armas de fuego, y esto se tradujo en que fuera adquiriendo un mayor papel como ejercicio espiritual. En el período Edo (1163-1868) el tiro con arco encabezaba la lista de las 18 artes marciales que los samuráis debían aprender.

Club de tiro con arco en un centro escolar.

Los ocho pasos a la hora de lanzar una flecha

Se considera que existen ocho pasos ­–Shahō Hassetsu– a la hora de lanzar una flecha, a saber:

Ashibumi: abrir las piernas y decidir dónde colocarse.

Dōzukuri：fijar y arreglar la postura.

Yugamae: tomar la flecha y fijarla en la cuerda. Sujetar esta última con los dedos.

Uchiokoshi: levantar el arco con la flecha.

Hikiwake: mantener ambas manos en posición horizontal y tirar de la flecha con igualdad.

Kai: unificar el cuerpo y la mente, fijar el objetivo y esperar el momento de lanzar la flecha.

Hanare: aprovechar la oportunidad y lanzar de forma natural la flecha cuando se haya llegado al máximo nivel de preparación y fuerza.

Zanshin: tomar la postura tras haber lanzado la flecha.

La flecha da en el blanco de forma natural si se respeta la etiqueta

Existen dos tipos de competición, en función de si el blanco se encuentra a corta o larga distancia. En la primera de ellas, se coloca a 28 metros y tiene un diámetro de 36 centímetros; el objetivo es que la flecha entre en esa superficie. En la segunda, la distancia es de 60 metros y el diámetro de un metro, y se obtienen más puntos cuanto más cerca del centro se clave la saeta. Se considera que la flecha da en el blanco de forma natural si se actúa debidamente, se mantiene la calma y se respeta la etiqueta. Se busca mostrar la faceta artística del tiro con arco respetando los preceptos de escuelas como la Ogasawara y la Hioki.

El atuendo característico de quienes practican esta disciplina es un kimono blanco de mangas ajustadas –tsutsusode–, un hakama –un tipo de pantalón tradicional– de color negro y unos tabi, los calcetines tradicionales, también blancos. Las manos se protegen con un guante especial de piel denominado yugake. Además, las arqueras suelen utilizar un protector de pecho. A fecha del 31 de marzo de 2014, la Federación de Tiro con Arco de Japón contaba con 139.560 miembros, de los cuales 73.774 eran hombres y 65.776, mujeres.

Los arcos de mayor tamaño del mundo

Los arcos que se emplean en el tiro tradicional japonés, denominados wakyū, son los de mayor tamaño del mundo, con aproximadamente 221 cm de largo (los que suelen emplearse en la disciplina occidental rondan los 160 cm). De forma asimétrica, la empuñadura se encuentra a un tercio de la parte inferior; se trata de un diseño simple.

En la actualidad se utilizan tres tipos de arco: 1) takeyumi, los arcos tradicionales cuya materia prima son el árbol de la cera y el bambú; 2) carbon'iri takeyumi, elaborados con carbono, madera y bambú; y 3) los arcos en cuya elaboración se sustituye el bambú por fibra de carbono o fibra de vidrio. Estos últimos se pueden producir en mayor cantidad que los que llevan bambú, son más baratos y de mantenimiento fácil, de ahí que se hayan popularizado sobre todo entre los principiantes y los estudiantes.

Antiguamente el templo Sanjūsangendō, en Kioto, albergaba una competición de tiro con arco de largo alcance en la que los guerreros lanzaban las flechas en la naturaleza, a 120 metros. En la actualidad, durante el Año Nuevo, el público puede disfrutar allí de una prueba de carácter nacional en la que participan arqueros con algún título en las categorías existentes, entre ellos jóvenes ataviados con kimonos elegantes que han alcanzado o alcanzarán la mayoría de edad en el ejercicio fiscal en curso.

Yabusame, tiro con arco a caballo a lo largo del archipiélago nipón

El yabusame es una modalidad de tiro con arco a caballo famosa también por su cualidad de rito sintoísta. Los arqueros lanzan varias flechas a lomos de equinos a galope. Se puede ver en diferentes puntos de todo Japón –desde la septentrional isla de Hokkaidō hasta la meridional de Kyūshū­– en primavera y otoño, siendo famosas las citas de Tōshō-gū, en Nikkō, de Tsurugaoka Hachiman-gū, en Kamakura, de Asakusa Sumida-gawa, en Tokio, y de Shimogamo-jinja, en Kioto. El espectador puede sentir que ha viajado en el tiempo hasta el período de los Estados Guerreros y experimentar la tensión de aquel entonces.

Información sobre dónde practicar tiro con arco en Japón (solo en inglés): Atlas Japan Tour

Club de tiro con arco en un centro escolar. Matthew Bednari

Tercera fotografía del artículo. (izda.) Doran Thai

(Traducción al español del original en japonés)