据说和弓是世界上最大的弓，射箭时先摆正姿势，集中精神，然后放箭。弓道不仅是一项追求“真善美”的竞技运动，学习过程中还特别重视日本的传统礼仪，弓道还教导人们保持平常心，学习弓道，可以受益良多。

锻炼身心的弓道如今成为了一项竞技运动

过去人们在狩猎和作战中使用的“箭术”，如今演变成了“弓道”，目标也变成了不会动的标靶。

练习弓道的时候，首先要集中精神，等待时机，然后才射出箭，弓道通过一系列的动作达到锻炼身心的目的，是众多学校课外兴趣活动项目之一，也是个人、团体竞技项目。弓道学习者还能接受考核，挑战晋级段位，弓道已成为一项比较全面的体育项目。最近市场上出现了以弓道部为背景的动画、游戏和弓道部青春群像的“Hirahira hyuun”连载漫画，受此影响，学生中间的弓道爱好者正在增加。

无论东方还是西方，弓道的历史都很悠久。日本发现了石器时代的弓，这是弓的起源。后来的宫廷和武士开始举行弓箭仪式，到了镰仓时代（1185-1333年），武士们为了锻炼身心和练习武术，修炼弓箭技术、马术和礼法，但到了十六世纪末，枪开始流行，弓箭不再有武器的作用，渐渐成为修炼身心的运动。江户时代（1163～1868年），武士必修的十八般武艺中，弓箭术列在第一。

学校的弓道部活动

弓道的基本——“射法八节”

“射法八节”意指八个一连串的动作，就像竹竿上的八个节。

①踏脚：两脚踏开，站好位置。

②定身：稳住上身，摆好姿势。

③搭弓：起弓、搭箭，手指扣弦。

④举弓：举起弓箭。

⑤张弓：双手保持水平，左右均等拉开弓箭。

⑥瞄准：集中精神，瞄准目标，等待时机。

⑦射箭：酝酿时机，气势和力量到达顶点时，自然放箭。

⑧留心（留身）：射箭后保持姿势数秒，调整身心。

具有“真善美”，自然就命中

弓道有“近距离竞技”和“远距离竞技”两种。“近距离竞技”是28米外的直径36厘米的标靶，“远距离竞技”是60米外的直径1米的标靶，箭离靶心越近得分就越高，最后以得分决定胜负。人们认为，保持平静的心情，动作正确，重视礼法，真诚对待弓道，弓箭自然就会射中标靶。日本的小笠原和日置等流派特别注重射箭礼仪，在基本动作和射法上追求弓道的艺术性。

选手的服装通常是白色筒袖上衣、黑色裤裙和白袜子，即弓道服，另有防护手的护套，女性用的护胸等。截至2014年3月31日，日本练习弓道的人数达139,560人，其中男性73,774人，女性65,776人。（全日本弓道联盟会员人数）

世界上最大的弓，标准为全长221cm

和弓是日本箭术和弓道所使用道具的总称，相比全长160cm左右的洋弓，和弓的标准长度为221cm，是世界上最大的弓。和弓上下不对称，拉弓时在弓的中心偏下的部位握弓，和弓的构造从上到下简单质朴。

现代弓道中使用的弓有三种，1）用野漆树和竹篾当芯材，再用竹篾重合粘贴一起的“竹弓”。2）用碳当芯材，再将竹篾和木材重合一起的“碳竹弓”。3）用碳纤维和玻璃纤维代替竹篾的弓，这种弓和竹弓相比，因为可以量产，所以价格便宜，弓的保养也简单方便，在初学者和学生中被广泛使用。

飞奔的马上骑士，不能错过的“流镝马”

一边骑马一边用箭射靶的“流镝马”，作为日本传统的射击竞技和祭神仪式非常有名。每逢春秋季节，日光东照宫、镰仓鹤冈八幡宫、浅草隅田川和京都下鸭神社等，北至北海道南至九州，全国各地纷纷举办“流镝马”竞技。去看流镝马，可以近距离观看参赛者骑着飞奔的马拉弓射箭，屡屡中靶的勇姿。一时间，恍若穿越时空回到了战国时代，你也许会感到一丝紧张呢。

流镝马 Samurai Archery - Yabusame in Nikko (Japanese Horseback Archery)（英語）

参考：弓道体验

Japanese Traditional Culture-Kyudo