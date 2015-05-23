Сейчас есть шесть монет разных номиналов, имеющих широкое хождение. Для защиты от подделки используется высокотехнологичный дизайн и другие удивительные способы.

Одна йена 100 йен бережёт

Сейчас в широком обороте ходят монеты шести номиналов － 1, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Лицевая сторона (аверс) содержит изображения растений, а на обороте (реверсе) написан номинал и год выпуска. Монеты достоинством в 5 и 50 йен имеют отверстие в центре.

В повседневной речи монеты в 500 йен и меньше называются кодзэни, «мелочь». Если банкноты выпускает Банк Японии, то выпуск монет находится в ведении правительства.

Японцы не очень-то привыкли торговаться, но при этом не в ходу чаевые, и подсчитывается всё до йены. Пускай это всего лишь йена, но пренебрегать ей нельзя.

Японская поговорка гласит: Итиэн о варау моно ва итиэн ни наку － «Кто смеётся над одной йеной, потом плачет, не имея ни одной йены». Смысл её в том, что если разбрасываться деньгами даже по мелочам, можно накликать беду. В отличие от стран, где широко используются чеки и кредитные карты, в Японии расплачиваются преимущественно наличными, － в том числе благодаря и тому, что это сравнительно безопасная страна. Стоит также отметить, что хотя 1 йена и является очень мелкой монетой, но она тоже необходима ввиду того, что к продажной цене добавляется потребительский налог и часто цена товара оказывается не кратной десяти или пяти.

500 йен, аверс, павловния (слева) и реверс, бамбук и цитрус татибана (справа)

100 йен, аверс, сакура (слева) и реверс (справа)

50 йен, аверс, хризантема (слева) и реверс (справа)

10 йен, аверс, Павильон Феникса (Хоодо) в монастыре Бёдоин и арабески (слева) и реверс, лавр (справа)

5 йен, аверс, колосья риса, зубчатое колесо, вода (слева) и реверс, ростки (справа)

1 йена, аверс, саженец (слева) и реверс (справа). Фотографии предоставлены Монетным двором Японии

Высокотехнологичный дизайн как мера защиты

Подделка денег в Японии карается исправительными работами сроком от трёх лет до пожизненного заключения, и использование заведомо фальшивых денег также влечёт уголовную ответственность. Для защиты монет от подделки используются различные техники, такие как нанесение рисунка таким образом, чтобы какие-то детали были видны только под определённым углом, использование в рисунке сверхтонких линий тоньше человеческого волоса и т. п.

Обзор монеты достоинством в 500 йен (Видео на англ. яз. предоставлено Монетным двором Японии)

http://www.mint.go.jp/technology-eng (EN)

Монеты как подношение храму или божеству

Говорят, будто бы монеты подносят божествам или храмам оттого, что они звенят, когда их бросают в ящик для приношений, и этот звук привлекает внимание божества. Есть также обычай бросать в качестве приношения пятийеновую монету － по-японски гоэн, «пять йен», звучит так же, как и «хорошая (кармическая) связь». Так что обычно при посещении храмов и святилищ бросают монеты, хотя по случаю первого паломничества в новом году могут опустить в ящик для пожертвований и купюру в 10 000 йен.

«Одна монета» － это удобно

В деловых районах можно увидеть вывески, на которых написано Ван коин ранти － «Ланч за одну монету». В таких ресторанах можно поесть или купить на вынос ланч за 500 йен. Поскольку расплачиваться одной монетой удобно, появились и парковки, машины напрокат, комнаты для совещаний, сдающиеся за 500 йен (за определённый промежуток времени), кое-где за 500 йен можно постричься и т. п. Кроме того, очень популярными не только среди жителей Японии, но также и среди иностранных туристов стали магазины «всё за 100 йен», где тоже товары продаются за «одну монету», только в этом случае это 100 йен.

Ссылка на страницу программы безналоговой торговли для иностранных посетителей Японии (на английском языке)

Памятные монеты: от годовщин вступления императора на престол до синкансэнов

Помимо монет, использующихся в повседневной жизни, выпускаются и памятные монеты, посвящённые таким событиям, как проведение Олимпийских игр, юбилеи правления, бракосочетание наследного принца и т. п. Таких монет, достоинством от 100 до 10 000 йен, существует более ста видов. Все они могут быть использованы в качестве платёжного средства, но ввиду их ограниченного количества многие из таких монет становятся коллекционными предметами и продаются в среде коллекционеров по более высокой цене, чем их номинал.

Памятная монета в 10 000 йен к 20-летию со дня восшествия на престол правящего императора. Фотографии предоставлены Монетным двором Японии

Памятная монета в 1000 йен к 50-летию открытия первой линии поездов синкансэн. Фотографии предоставлены Монетным двором Японии

Где приобрести памятные монеты к 50-летию синкансэна? (на англ. яз.)

Список памятных монет Японии (на англ. яз.)