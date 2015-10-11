Existen seis tipos de monedas en Japón: las de 1 yen, 5 yenes, 10 yenes, 50 yenes, 100 yenes y 500 yenes. Un dinero cuya falsificación es hoy más difícil gracias a la tecnología.

El valor de un yen

Hoy existen seis tipos de monedas en Japón: las de 1 yen, 5 yenes, 10 yenes, 50 yenes, 100 yenes y 500 yenes. Suelen tener una representación de una planta en el anverso, y el año en el que se acuñó la moneda escrito en el reverso. Solo las monedas de 5 y 50 yenes tienen un orificio. Los japoneses, por cierto, utilizan tanto la palabra kōka como la palabra koin tomada del inglés, pero se suelen referir a estas monedas por la cifra seguida de la expresión en (yen) y dama (algo redondo), como por ejemplo la 100 en dama (moneda de 100 yenes).

Se llama kozeni al conjunto de monedas, lo que en español sería el “suelto” o “cambio”. A diferencia del papel moneda, que es producido y expedido por el Banco de Japón, la moneda es acuñada por el Gobierno de la nación.

Los japoneses no están acostumbrados a regatear los precios, pero por otra parte tampoco existe la costumbre de dejar propina, por lo que aunque la vuelta de una compra sea un solo yen es normal tomarlo. No debemos menospreciar ni siquiera el valor de un yen.

En japonés existe un refrán que dice Ichi en wo warau mono wa ichi en ni naku (Quien se ríe de un yen acaba llorando por un yen), es decir, si malgastamos incluso un solo yen, podremos atraer un desastre aunque sea por esa pequeña cantidad, o lo que es lo mismo, no es bueno derrochar el dinero. Japón, a diferencia de otros países en los que se suele utilizar principalmente la tarjeta de crédito y los cheques, es un país más seguro, y eso favorece que la sociedad aún pague principalmente en efectivo. Con el aumento del impuesto al consumo del 5 % al 8 % las monedas de 1 yen vuelven a utilizarse en las compras habituales (un producto de cualquier tienda de 100 yenes, por ejemplo, con dicho impuesto cuesta 108 yenes en total, lo que ofrece una oportunidad para vaciar el monedero de las monedas de 1 y 5 yenes).

500 yenes. En el anverso, una flor de paulonia. En el reverso, bambú y una especie de naranjo.

100 yenes. En el anverso, flores del cerezo.

50 yenes. En el anverso, crisantemos.

10 yenes. En el anverso, el Salón del Fénix del Byōdō-in de Uji y alfalfas de secano. En el reverso, hojas de laurel.

5 yenes. En el anverso, espigas de arroz, una rueda dentada (centro) y agua. En el reverso, dos brotes.

1 yen. En el anverso, un plantón.

Fotografías de ©Casa de la Moneda de Japón

Última tecnología contra las falsificaciones

En Japón falsificar moneda está castigado con más de tres años o un tiempo indeterminado de cárcel dependiendo del caso. Utilizar monedas y billetes falsos a sabiendas también puede ser penado con la cárcel.

Para evitar falsificaciones hay técnicas como el grabado de dibujos en las monedas que solo se hacen visibles cuando se miran desde un ángulo determinado, o la inclusión de diseños de tamaño microscópico.

http://www.mint.go.jp/technology-eng (EN)

¿Por qué se donan monedas en los templos y santuarios?

Una de las teorías en torno a esta costumbre dice que se suelen donar monedas en los templos y santuarios antes de hacer una plegaria por el sonido que hacen al golpear el cajón que se sitúa para ello frente a los pabellones principales. Se suele decir que ese ruido sirve para captar la atención de los dioses. Una de las monedas más utilizadas en estos casos es la de cinco yenes (go en), por el juego de palabras (goroawase) con la palabra homófona “lazos” (ご縁). En momentos especiales como el Año Nuevo, cuando se visita por primera vez los santuarios, se suele lanzar una moneda y hacer una plegaria por la salud y la felicidad de la familia, aunque a veces se ven incluso billetes de 10.000 yenes volando en el aire.

Productos por una sola moneda

En las áreas donde se concentran oficinas se pueden encontrar establecimientos que ofrecen almuerzos por una sola moneda de 500 yenes. Hay otros servicios por una sola moneda como por ejemplo párking, arrendamiento de autos (en caso de calcular el coste mensual por día), alquiler de salas de reuniones, corte de pelo, y otras ofertas que están apareciendo por solo una moneda de 500 yenes. Por supuesto, están también las tiendas de 100 yenes que tienen un gran éxito tanto entre los japoneses como entre los visitantes de otros países.

http://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php

Monedas conmemorativas

Además de las monedas en circulación habituales, hay más de un centenar de monedas conmemorativas creadas para recordar momentos históricos como la celebración de los Juegos Olímpicos de 1964, el vigésimo aniversario del ascenso al trono del Emperador Akihito, o la boda del príncipe heredero de Japón, cuyo valor está entre los 100 y los 10.000 yenes. Aunque es posible utilizar estas monedas en las transacciones diarias, en realidad el valor de las mismas, especialmente de las antiguas, es mucho mayor al ser objetos de coleccionismo con una emisión muy limitada.

Moneda de oro de 10.000 yenes conmemorativa del vigésimo aniversario del ascenso al trono del Emperador Akihito. © Casa de la Moneda de Japón