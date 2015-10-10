日本的硬币有六个种类，采用了高科技防伪设计，在意想不到之处用尽了功夫。

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不可小看的一日元

现在日本流通的硬币有六种，它们是1日元、5日元、10日元、50日元、100日元和500日元。各种硬币上有草木花纹图案的一面是正面，有年号的一面是反面，5日元和50日元的硬币中央有圆孔。

人们将500日元、100日元、有时将全部种类的硬币，一般总称为“小钱”。相对于由中央银行日本银行发行的纸币，硬币则由日本政府发行。

日本人不习惯讨价还价，但商家也不要求小费，结帐时彻底“清算”到最小单位——一日元，因此在日本万万不能小看了一日元。

日本有谚语曰“轻视一日元者终为一日元扳倒”，意思是即使只浪费区区一日元，也会因此而招灾惹祸。日本与那些主要使用信用卡和支票的国家不同，治安相对良好，仍以现金支付居多。随着消费税的实施，一日元单位的商品增加，所以还需要注意，购物时一日元不可或缺。

图片提供：独立行政法人造币局

高科技防伪硬币

日本对伪造假币判无期或三年以上徒刑，明知故用假币者，也同以刑罚问罪。日本政府为防止制造假币，可谓千方百计，想方设法。例如，使硬币上的图案随不同视角而时隐时现，，给图案施加比头发还细的微刻工艺等等。

http://www.mint.go.jp/coin/technology_index.html (JP)

http://www.mint.go.jp/technology-eng (EN)

香钱也用硬币

有一种说法称，参拜神社佛堂时之所以使用硬币当香钱，是因为投掷硬币伴随有“当啷”之响声，这样容易“引起神明的注意”；另外为祈求良缘，还有投掷五日元硬币的风俗（日语中五日元和缘分的发音相同——译注）。人们常常为“祈求全家一年中健康幸福”，向功德箱中投入“落地有声”的硬币；而新年参拜祈福时，还能见到香客争相投掷一万日元纸币。

用来方便的“一枚硬币”

商务街区里的一些餐厅，午饭时间会打出“一枚硬币午餐”的招牌，向顾客提供500日元的午饭套餐；因为简单又方便，随后又陆续出现了以一枚500日元硬币为卖点的停车场、租车、会议室出租、剪发等服务。另外，不仅是日本人，深获外国游客好评的百元店，也作为一枚硬币商店，越来越受到广泛的欢迎。

http://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php

各种纪念币

除常用硬币以外，面值100～10000日元的纪念硬币也有一百种以上，比如奥运纪念币、天皇在位20周年纪念币、皇太子结婚纪念币等，这些纪念币可以作为通货使用，但因其发行量少，年头久远的纪念币变得价值不凡，在收藏迷中间流通的价格大大超过了额面价格。