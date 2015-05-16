العملات المعدنية في اليابان ٦ فئات، تصمم بتكنولوجيا فائقة الدقة لمنع عمليات التزوير مع الاهتمام بأدق التفاصيل الجمالية التي تجعل من العملات المعدنية اليابانية قطعاً فنية مميزة تعبر عن تاريخ وثقافة هذا البلد. في هذا الموضوع نتطرق بشكل مبسط للعملات المعدنية من حيث الفئات والتاريخ.

مَن يستخف بواحد ين سيبكي عليه...

العملات المعدنية المتداولة في اليابان حالياً ٦ فئات، هي ١ ين، ٥ ين، ١٠ ين، ٥٠ ين، ١٠٠ ين، ٥٠٠ ين. وجه العملة عليها رسم لنباتات وزهور وظهر العملة يكتب عليها والعام وفقاً للتقويم الياباني. عملة ٥ ين و٥٠ ين بهما فتحة دائرية في المنتصف. الاسم الدارج للعملة هو ”داما“ فيقال مثلا ”١٠٠ ين داما“.

عادةً يطلق على ٥٠٠ ين داما و١٠٠ ين داما أو العملات المعدنية عامةً ”فكة“. والجدير بالذكر أن العملات الورقية يصدرها البنك الياباني المركزي بينما العملات المعدنية تصدرها الحكومة اليابانية.

ليست من عادة اليابانيين الفصال والمساومة على السعر ولكن في المقابل لا يطلب البقشيش ويكون الحساب دقيقاً حتى أصغر قيمة فئة الواحد ين. فلا يمكن الاستهانة بالمال حتى ولو كان يناً واحداً.

هناك أحد الأمثال اليابانية يقول ”مَن يستخف بواحد ين سيبكي عليه“ والمقصود به أن من يهدر المال حتى ولو كان ينا واحداً، فيوماً ما سيجلب مصيبة على نفسه بسبب هذا الواحد ين. وتختلف اليابان عن الدول الأخرى والتي ينتشر تداول الكروت والشيكات بها، ولأن اليابان تتمتع بحالة أمنية جيدة مقارنةً بالدول الأخرى، فالمجتمع الياباني لا يزال يستخدم الدفع النقدي. كذلك يحرص على أهمية تداول عملة الواحد ين بعناية لا سيما مع إضافة ضريبة الاستهلاك (٨٪) والتي تجعل قيمة عدد كبير من المشتروات تتوقف على فئة الواحد ين.

العملات المعدنية المتداولة في اليابان

جميع الصور مقدمة من الهيئة الإدارية المستقلة - دار السك.

عملة ٥٠٠ ين. الوجه: شجرة الباولونيا، الظهر : خيزران وزهور اليوسفي الياباني

عملة ١٠٠ ين. الوجه: زهور الساكورا

عملة ٥٠ ين. الوجه: زهور الأقحوان

عملة ١٠ ين. الوجه: ضريح أميدا بوذا في معبد بيودو إين، الظهر: أشجار توكي واجي

عملة ٥ ين. الوجه: سنابل الأرز، عجلة مسننة، مياه. الظهر: فلقة نبتة

عملة ١ ين. الوجه: نبتة يافعة

عملات معدنية بتكنولوجيا فائقة ضد التزوير

تصل عقوبة التزوير في العملة في اليابان بسجن لأكثر من ٣ سنوات إلى مدى الحياة، كذلك تقع المسئولية القانونية على مَن استخدم عملات مع العلم بأنها مزورة. وتتخذ التدابير المختلفة من أجل منع التزييف والتزوير في العملات، منها تصميم العملات بحيث تظهر وتختفي بعض الرسوم حسب زاوية الرؤية، كذلك إضافة الرسومات غاية الدقة أدق من الشعرة.

فيديوهات شرح تفصيلي لعملة ٥٠٠ ين من النيكل والنحاس الأصفر (بالإنكليزية). موقع الهيئة الإدارية المستقلة - دار السك.

سر استخدام العملات المعدنية في المعابد

يقال إن استخدام العملات المعدنية عند القيام بالصلاة والتصدق في المعابد الشنتوية والبوذية يرجع إلى الصوت التي تحدثه النقود المعدنية عند إلقاءها. حيث يعتقد أنه يتم لفت انتباه الآلهة بواسطة هذا الصوت. وهناك أيضاً عادة استخدام عملة ٥ ين عند تمني الحظ وذلك لأن نطق كلمة ”٥ ين“ هو نفس نطق كلمة ”حظ“ باليابانية ”غوين“. كذلك يلقى ببعض من النقود المعدنية لتصدر صوت ويدعو بـ”الصحة وعام سعيد للعائلة“. ولكن في زيارة المعبد في أول أيام العام الجديد تجد العملات الورقية فئة ١٠ آلاف ين أيضاً تتطاير في صناديق المعابد.

خدمات بالعملة الواحدة ”وان كوين“

يوجد بعض المطاعم التي تقدم وجبة غذاء تتكلف بعملة واحدة من فئة ٥٠٠ ين، فيمكن أن ترى لافتات ”غذاء بالعملة الواحدة“ في مناطق تجمع الشركات والأعمال. ولسهولة استعمالها هناك أيضاً موقف سيارات، تأجير سيارة، تأجير قاعة اجتماعات، حلاقة شعر وغيرها من الخدمات مقابل عملة واحدة فئة ٥٠٠ ين والتي بدأت تقدم في الأسواق الواحدة تلو الأخرى. كذلك تنتشر متاجر ١٠٠ ين التي عليها إقبال بشكل كبير ليس فقط من اليابانيين وإنما من الأجانب أيضاً، وغيرها من متاجر العملة الواحدة أو وان كوين.

عملات تذكارية للأحداث الهامة

إلى جانب العملات المتداولة في العادة يوجد أكثر من ١٠٠ نوع من العملات التذكارية من فئة ١٠٠ ين إلى ١٠ آلاف ين، والتي يتم إصدارها لإحياء الأحداث التذكارية الهامة مثل ذكرى استضافة الأولمبياد، ذكرى مرور ٢٠ عام على جلوس الإمبراطور على العرش، أو ذكرى زواج ولي العهد. يمكن استخدام العملات التذكارية مثل العملات العادية، ولكن لأنها تصدر بأعداد محدودة فيكون للعملات القديمة منها قيمة أعلى خاصة بين المهووسين والذين يتداولونها بقيمة أعلى بكثير من قيمتها المبينة عليها.

عملة تذكارية ذهبية بقيمة ١٠ آلف ين...ذكرى مرور ٢٠ عام على جلوس الإمبراطور على العرش. (الصورة مقدمة من الهيئة الإدارية المستقلة - دار السك)

عملة تذكارية...الذكرى الخمسين على افتتاح خطوط قطار الشينكانسين. (الصورة مقدمة من الهيئة الإدارية المستقلة - دار السك)

موقع الهيئة الإدارية المستقلة - دار السك

عملة تذكارية ”الذكرى الخمسين على افتتاح خطوط قطار الشينكانسين“ (بالإنكليزية)

قائمة بالعملات التذكارية (بالإنكليزية)