日本的硬幣有6個種類，採用了高科技防偽設計，在意想不到之處用盡了功夫。

不可小看的1日圓

現在日本流通的硬幣有6種，它們是1日圓、5日圓、10日圓、50日圓、100日圓和500日圓。各種硬幣上有草木花紋圖案的一面是正面，有年號的一面是反面，5日圓和50日圓的硬幣中央有圓孔。

人們將500日圓、100日圓、有時將全部種類的硬幣，一般總稱為「小錢」。相對於由中央銀行日本銀行發行的紙幣，硬幣則由日本政府發行。

日本人不習慣討價還價，但商家也不要求小費，結帳時徹底「清算」到最小單位——1日圓，因此在日本萬萬不能小看了1日圓。

日本有諺語曰「輕視1日圓者終為1日圓扳倒」，意思是即使只浪費區區1日圓，也會因此而招災惹禍。日本與那些主要使用信用卡和支票的國家不同，治安相對良好，仍以現金支付居多。隨著消費稅的實施，1日圓單位的商品增加，所以還需要注意，購物時1日圓不可或缺。

圖片提供：獨立行政法人造幣局

高科技防偽硬幣

日本對偽造假幣判無期或3年以上徒刑，明知故用假幣者，也同以刑罰問罪。日本政府為防止製造假幣，可謂千方百計，想方設法。例如，使硬幣上的圖案隨不同視角而時隱時現，給圖案施加比頭髮還細的微刻工藝等等。

http://www.mint.go.jp/coin/technology_index.html (JP)

http://www.mint.go.jp/technology-eng (EN)

香錢也用硬幣

有一種說法稱，參拜神社佛堂時之所以使用硬幣當香錢，是因為投擲硬幣伴隨有「噹啷」之響聲，這樣容易「引起神明的注意」；另外為祈求良緣，還有投擲5日圓硬幣的風俗（日語中5日圓和緣分的發音相同——譯註）。人們常常為「祈求全家一年中健康幸福」，向賽錢箱中投入「落地有聲」的硬幣；而新年參拜祈福時，還能見到香客爭相投擲1萬日圓紙幣。

用來方便的「一枚硬幣」

商務街裏的一些餐廳，午飯時間會打出「一枚硬幣午餐」的招牌，向顧客提供500日圓的午飯套餐；因為簡單又方便，隨後又陸續出現了以一枚500日圓硬幣為賣點的停車場、租車、會議室出租、剪髮等服務。另外，不僅是日本人，深獲外國遊客好評的百圓商店，也作為一枚硬幣商店，越來越受到廣泛的歡迎。

http://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php

各種紀念幣

除常用硬幣以外，面值100～10,000日圓的紀念硬幣也有100種以上，比如奧運紀念幣、天皇在位20週年紀念幣、皇太子結婚紀念幣等，這些紀念幣可以作為通貨使用，但因其發行量少，年頭久遠的紀念幣變得價值不凡，在收藏家中間流通的價格大大超過了額面價格。