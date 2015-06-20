售價僅一百日圓的商品琳瑯滿目，簡直使人懷疑超市或是便利商店的商品價格是不是都標錯了。這樣的商店在日本叫做「100均」（一百日圓均一之略）。顧客不知不覺中，買下了許多用不著的東西。不過，它確實總讓人覺得很合算。

店內商品，全部100日圓

日本貨幣中有一枚100日圓的硬幣。在日本的麥當勞店裏，每逢做促銷活動，用這枚硬幣就能夠買到一個漢堡或是甜甜圈。

所謂「百圓商店」，名副其實所有的商品都是100日圓。店裏各種各樣的食品和生活用品玲瑯滿目，乍看和普通的商店沒什麼兩樣，但無論什麼商品都用一枚硬幣就能買下。不過100日圓只是物價，加上消費稅每件商品108日圓（日本的消費稅為8%），這才是最終的價格。如果換算成美元的話就容易想像了，即所有商品都只有約1美圓。（按2015年4月的匯率）。

最近還出現了「99日圓商店」、「200日圓商店」，獨自的商品之多，令人應接不暇。另外，「百圓商店」中也有一些售價100日圓以上的「高價商品」，當然絕大多數還是100圓商品。「百圓商店裏居然還能買到這樣好的東西！？」——許多商品，物超所值，連日本人都感到吃驚，銷路很好。

譬如所說以平底鍋和菜刀為主的廚房用品，指甲油、睫毛膏、眼影等化妝品，帶護套（以防剪下的指甲飛散）的指甲剪等都是受歡迎的商品。還有iPhone手機套、充電器、卡通及電影的DVD、LED燈泡、觀賞植物、維他命保健品等等，日常生活的必須用品大體上在百圓商店都一應俱全。

智慧手機套和充電器

由於價格便宜，人們不免會擔心品質。其實，絕大部分商品，其品質之好簡直不讓人覺得那是百圓商品。有的大型百圓連鎖店，還從廠家低價採購拿到「百圓商店」來銷售，或是將自製獨創的商品擺上店面櫃檯。

在百圓商店購買禮品

因為實在太便宜，所以忍不住購物的衝動，「大手大腳」，「一擲千金」——不僅僅是日本人如此，作為新的購物熱點，百圓商店也大受外國遊客的青睞。大型百圓商品連鎖企業「大創產業」在國外26個國家和地區也開有分店（截止2015年4月），但日本店舖裏豐富充實的商品，是很值得一看的。

比如北海道的札幌，2013年度創下外國遊客投宿人數的歷史最高紀錄（約105萬人），光顧百圓商店的外國人也隨之劇增。據某家百圓商店介紹，該店4成顧客是外國人，最多時一天就有500人，特別是訪問日本的回頭客來店比較多。

順便提醒那些非常執著於「Made in Japan」的人注意，百圓商店的商品不是全部為日本製造，有些是海外生產進口的。儘管如此，設計精美的東西在不斷增加，如果不特別點明，你可能怎麼也想不到那是「100圓商品」。越來越多的人還在室內裝飾中巧妙地搭配上百圓商店商品，營造出溫馨舒適的空間。

原宿竹下通的百圓商店

適合用做禮物的小商品，在百圓商店裏也應有盡有，所以到了日本，建議你不妨前去光顧一下。比如扇子、「風呂敷」、日式花紋餐具、人氣動漫角色的文具用品、抹茶味小點心等……，你在這裏肯定會有一些意外的收穫。