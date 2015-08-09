Впечатляющий ассортимент стойеновых товаров заставляет задуматься об адекватности ценообразования в сегменте супермаркетов и комбини (круглосуточных магазинов шаговой доступности). Хяккин (стойенник) – так называют в просторечии магазины, где все товары продаются по цене сто йен. Здесь хочется купить сразу всё, даже то, что не нужно. Вместе с купленной вещью покупатели уносят домой чувство удовлетворения от выгодной покупки.

Все товары по сто йен

В Японии есть монета достоинством в сто йен. Сто йен – это сумма, на которую во время рекламной акции в сети Макдоналдс можно купить один гамбургер или один американский пончик.

Ещё в Японии есть стойеновые магазины, где, как подсказывает название, все товары продаются по цене сто йен. Внутреннее устройство магазина мало чем отличается от любого другого предприятия розничной торговли – те же полки, на которых расставлены и разложены продукты питания и товары повседневного пользования. Однако любой из этих товаров можно приобрести за одну монету в сто йен.

Справедливости ради надо сказать, что сто йен – это безналоговая стоимость. Формально, вместе с восьмипроцентным потребительским налогом цена одного наименования составляет не сто, а сто восемь йен. Для ясности картины – в пересчёте на американские доллары любой товар в стойеновом магазине можно купить примерно за один доллар (по курсу на апрель 2015 г.)

В последнее время стали появляться 99-йеновые и 200-йеновые магазины, каждый со своим особым, уникальным ассортиментом. Опять же, в некоторых стойеновых магазинах иногда продаются так называемые «товары высокой стоимости», цена на которые превышает сто йен. Но это, скорее, исключение из правила, так как подавляющее количество вещей всё равно стоит сто йен за штуку. Между прочим, среди стойеновых товаров часто попадаются такие, что даже японцы удивляются такой низкой цене.

Например в стандартном стойеннике можно найти такие необходимые в быту вещи, как кухонная утварь (от сковородок до ножей) или косметические товары (лаки, тушь для ресниц, тени для век и даже очень популярные сейчас книпсеры со специальным фильтром для срезанных ногтей). Ещё в стойеновом магазине можно купить чехлы и зарядные устройства для смартфонов, фильмы и аниме на DVD-дисках, светодиодные фонарики, декоративные растения и даже витамины и т. п.

Зарядные устройства и кейсы для айфонов

Низкая цена обычно подразумевает сомнительное качество, но почти все стойеновые товары на удивление качественные, по крайней мере относительно своей цены. Есть крупные сети, которые продают по сто йен товары, купленные у производителей по низким оптовым ценам, а есть и такие, которые производят и продают оригинальную продукцию под собственным брендом.

Иностранные туристы и сувениры из стойенника

Стойеновые сандалии, шарфики, ремни и шапки

Неслыханная дешевизна привлекает не только японцев. Стойеновые магазины – новое поколение торговых точек – полюбились также и иностранным туристам. К примеру, одна из самых крупных стойеновых сетей DAISO открыла филиалы уже в 26 странах мира (по состоянию на апрель 2015 г.), но всё-таки комплектация её японских филиалов – это нечто особенное.

Например, в 2013 году в г. Саппоро на Хоккайдо, где было зарегистрировано рекордное количество иностранных туристов (1 050 000 человек), значительно увеличилась и посещаемость стойеновых магазинов. В некоторых местах до 40% покупателей были иностранцами, и их число в некоторые дни достигало 500 человек. Особенно много среди покупателей-туристов тех, кто приезжает в Японию уже не первый раз.

Стойеновый магазин в Харадзюку, улица Такэсита

Кстати, далеко не всё из ассортимента стойенников произведено в Японии, есть и продукция других стран. Поэтому, если вы принадлежите к любителям лейбла “made in Japan”, вам стоит быть повнимательней. В последнее время в стойеновых магазинах появилось много товаров с элегантным дизайном, так что, если не знать, то можно и не догадаться, что та или иная вещь была куплена всего лишь за сто йен, и многим людям удаётся со вкусом обставить свой дом, умело сочетая разные стойеновые вещицы.

Иностранные туристы покупают сувениры в стойеновом магазине.

В стойеновых магазинах продаётся множество вещей, которые идеально подходят для использования в качестве сувениров. Оказавшись в Японии, попробуйте зайти в стойенник. Веера, цветные платки фуросики, посуда в японском стиле, канцелярские принадлежности с изображением популярных персонажей из манги и аниме, сладости со вкусом зеленого чая маття – вы обязательно отыщете что-нибудь, что придётся вам по душе.