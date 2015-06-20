售价仅一百日元的商品琳琅满目，简直使人怀疑超市或是便利店的商品价格是不是都标错了。这样的商店在日本叫做“100均"（一百日元均一之略，商业理念类似于中国的10元店”——译注）。顾客不知不觉中，买下了许多用不着的东西。不过，它确实总让人觉得很合算。

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店内商品，全部一百日元

日本货币中有枚一百日元的硬币。在日本的麦当劳店里，每逢搞促销活动，用这枚硬币就能够买到一个汉堡包或是唐纳滋甜甜圈。

所谓“百元店”，名副其实所有的商品都是一百日元。店里各种各样的食品和生活用品玲琅满目，粗看起来和普通的商店没什么两样，但无论什么商品都用一枚硬币就能买下。不过一百日元只是物价，加上消费税每件商品108日元（日本的消费税为8%)，这才是最终的到手价。如果换算成美元的话就容易想象了，即所有商品都只有约一美元。（按2015年4月的汇率）。

最近还出现了“九九日元店”、“两百日元店”，独自的商品之多，令人应接不暇。另外，“百元店”中也有一些售价一百日元以上的“高价商品”，当然绝大多数还是百元商品。“百元店里居然还能买到这样好的东西！？”——许多商品，物超所值，连日本人都感到吃惊，销路很好。

譬如所说以平底炒菜锅和菜刀为主的厨房用品，指甲油、睫毛膏、眼影等化妆品，带护套（以防剪下的指甲飞散）的指甲钳等都是受欢迎的商品。还有iPhone手机套、充电器、动画片及电影的DVD、LED灯、观赏植物、维生素保健品等等，日常生活的必须品大体上在百元店都一应俱全。

智能手机套和充电器

由于价格便宜，人们不免会担心质量。其实，绝大部分商品，其质量之好简直不让人觉得那是百元商品。有的大型百元连锁店，还从厂家低价采购拿到“百元店”来销售，或是将自制独创的商品摆上店面柜台。

在百元店购买礼品

因为实在太便宜，所以忍不住购物的冲动，“大手大脚”，“一掷千金”——不仅仅是日本人如此，作为新的购物热点，百元店也大受外国游客的青睐。大型百元商品连锁企业“大创产业”在国外26个国家和地区也开有分店(截止2015年4月)，但日本店铺里丰富充实的商品，是很值得一看的。

比如北海道的札幌，2013年度创下外国游客投宿人数的历史最高纪录(约105万人)，光顾百元店的外国人也随之剧增。据某家百元店介绍，该店四成顾客是外国人，最多时一天就有500人，特别是访问日本的回头客来店比较多。

顺便提醒那些非常执着于“日本原产made in Japan”的人注意，百元店的商品不是全部为日本制造，有些是海外生产进口的。尽管如此，设计精美的东西在不断增加，如果不特别点明，你可能怎么也想不到那是“百元商品”。越来越多的人还在室内装饰中巧妙地搭配上百元店商品，营造出温馨舒适的空间。

原宿竹下通的百元店

适合用做礼物的小商品，在百元店里也应有尽有，所以到了日本，建议你不妨前去光顾一下。比如扇子、包袱布、日式花纹餐具、人气动漫角色的文具用品、抹茶味小点心等……，你在这里肯定会有一些意外的收获。