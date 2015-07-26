Las tiendas de 100 yenes ofrecen una variedad de artículos tan amplia que hacen a una persona desconfiar del precio que ofrecen los supermercados y las tiendas de conveniencia. Aunque esto puede hacer que se terminen comprando cosas que no se necesitan, sin duda el cliente tendrá la sensación de haber conseguido una ganga.

Todos los productos de la tienda a 100 yenes

En Japón las monedas de 100 yenes están entre las más corrientes y usadas. En muchos establecimientos, como en McDonalds, hay ofertas en las que se ofrecen hamburguesas y otros productos por solo una moneda de este valor.

Las tiendas de 100 yenes, como su propio nombre indica, son establecimientos en los que todos los productos están a este precio. Lo que se puede encontrar en este tipo de tiendas no es muy diferente de lo que hay en otros establecimientos: alimentos y productos para la vida diaria, pero prácticamente todo se puede adquirir por una moneda. Aunque teniendo en cuenta los impuestos, actualmente el precio final que se paga por un producto es de 108 yenes (el impuesto al consumo en Japón es del 8 %). Si lo cambiamos a otra divisa, como por ejemplo el dólar estadounidense, podemos pensar que todo está a un dólar (a abril de 2015).

Últimamente han aparecido otros establecimientos de todo a 99 yenes o a 200 yenes, que compiten con su propio surtido de productos. Por otra parte, aunque en estas tiendas también hay productos que superan este precio, lo cierto es que la mayoría de lo que se vende está a 100 yenes. Muchas personas que compran en estas tiendas se sorprenden a menudo de que algunos productos se vendan tan baratos.

Algunos de estos productos son, por ejemplo, utensilios de cocina como sartenes y cuchillos, productos para la manicura, rímel o sombra de ojos entre otro maquillaje, o cortauñas con filtros para no dispersar las uñas cortadas. También hay fundas para el iPhone y cargadores, DVDs de películas y anime, luces LED, productos de jardinería, suplementos vitamínicos, y otros muchos productos útiles en la vida cotidiana.

Fundas para smartphones y cargadores.

Aunque es lógico que haya personas que se preocupan por la calidad de productos que se venden a un precio tan barato, la mayoría de ellos son de buena calidad comparados con su precio. Las grandes cadenas compran los productos a los fabricantes a un precio barato para venderlos por 100 yenes, e incluso disponen de productos originales fabricados exclusivamente para su marca.

Sandalias, bufandas, gorros y cinturones a 100 yenes.

Los visitantes extranjeros también compran recuerdos en las tiendas de 100 yenes

No sólo los japoneses acuden a estas tiendas cuando quieren comprar barato. Hoy las tiendas de 100 yenes se han convertido en uno de los establecimientos favoritos entre los visitantes extranjeros para hacer las compras, ganando gran popularidad. Una de estas grandes cadenas de establecimientos, Daiso, tiene tiendas en 26 países (datos de abril de 2015), lo que hace pensar que vale la pena ver la gran cantidad de productos que hay en los establecimientos de Japón.

Un ejemplo de ello lo encontramos en Sapporo, la capital de Hokkaidō, donde el número de extranjeros que visitaron las tiendas de 100 yenes aumentó súbitamente en 2013, año en el que se registró la mayor cifra de visitantes de otros países en esa zona (más de un millón de personas). En una de estas tiendas se ha llegado a calcular que el 40 % de los clientes eran extranjeros, y en los días en los que hay más clientes, han llegado a entrar hasta 500 personas de otros países. Esto ocurre especialmente con los turistas que ya han visitado Japón en otras ocasiones.

Una tienda de 100 yenes en la calle Takeshita en Harajuku, Tokio.

Dicho sea de paso, no todo lo que se vende en estas tiendas está hecho en Japón, algo que las personas que buscan únicamente productos “made in Japan” tienen que tener en cuenta. Sea como fuere, cada vez hay más productos con un diseño atractivo y a la moda que, si no nos lo dicen, no creeríamos que cuestan 100 yenes. Muchas personas también disfrutan buscando productos en estas tiendas para decorar su hogar.

Los visitantes extranjeros compran recuerdos también en las tiendas de 100 yenes.

Muchos visitantes extranjeros encuentran en las tiendas de 100 yenes recuerdos perfectos para llevar de vuelta a casa: abanicos, pañuelos furoshiki, platos y vasijas con diseños japoneses, artículos de papelería con personajes de manga y anime populares, dulces con sabor a té verde y otro sinfín de artículos a los que merece la pena echar un vistazo si uno visita Japón.