On trouve dans tout le Japon des magasins qui vendent des produits au prix unique de 100 yens. Ils sont communément appelés 100 yens shop ou hyakkin (百均), une contraction de hyakuen kin’itsu (百円均一), qui signifie « tout à 100 yens ». Non seulement très abordables, ces magasins alignent de nombreux petits articles pratiques et originaux : on a vite fini d’en acheter plus que nécessaire.

Tous les produits du magasin à 100 yens

Que peut-on acheter avec une pièce de 100 yens ? Bien plus de choses que l’on peut imaginer. La preuve se trouve dans les hyakkin. De la nourriture aux produits ménagers en passant par la vaisselle, on y trouve de tout. Et tous ces produits sont pratiquement tous vendus au prix unique de 100 yens. Pour être précis, le prix est de 100 yens hors taxe sur la consommation ; par conséquent cela revient à 108 yens au taux actuel de 8 %. Converti en euro, cela revient à 0,78 euro (taux de change du 1er avril 2016).

Les produits à succès sont : articles de cuisine (poêles, couteaux…), vaisselle, produits de nettoyage, papeterie, vêtements, accessoires en tous genres, produits de beauté (vernis à ongles, mascara, fard à paupières), housses et chargeurs de smartphone, DVD de films et d’anime. Mais encore : lampes LED, plantes décoratives, compléments alimentaires. Tout ce qu’il faut pour la vie de tous les jours se trouve dans un 100 yens shop.

Housses et chargeurs de smartphone à seulement 100 yens !

À ce prix-là, on pourrait douter de la qualité des produits, mais nul besoin de s’inquiéter : la plupart des articles sont de très bonne facture et il est difficile de croire qu’ils soient vendus à un si petit prix. Dans les grandes chaînes de hyakkin, on trouve des produits de fabricants connus ainsi que d’autres imaginés et produits directement par la chaîne.

Sandales, écharpes, chapeaux, ceintures : tous ces produits sont à seulement 100 yens !

Pleins d’idées cadeaux pour les visiteurs étrangers

Les Japonais ne sont pas les seuls à ne pas pouvoir résister à l’envie d’acheter tout ce qu’ils voient dans un hyakkin. Les touristes étrangers aussi prennent d’assaut les 100 yens shop ; pour certains d’entre eux, ces magasins sont même une des destinations phares de leur voyage. Le géant des 100 yens shop, Daiso, déploie 1 400 magasins dans 26 pays à l’étranger (chiffres d’avril 2015) ; néanmoins la variété de produits est beaucoup plus grande dans ses magasins au Japon.

Dans la ville de Sapporo à Hokkaidô, où l’affluence de touristes a battu des records en 2013 (près de 1 050 000 personnes), le nombre d’étrangers qui visitent les hyakkin monte en flèche. Dans certains magasins, près de 40 % des clients sont des touristes, et ils peuvent être plus de 500 certains jours. Nombreux d’entre eux n’en sont pas à leur première visite du Japon.

Un 100 yens shop s’est également établi dans le quartier branché de Harajuku à Tokyo.

On peut trouver dans ces magasins des cadeaux à offrir de retour dans son pays ; c’est une autre bonne raison de faire un détour par un 100 yens shop. Éventails, furoshiki (tissu d’emballage), articles de vaisselle aux motifs japonais, papeterie décorée avec des personnages de manga ou d’anime, snacks goût matcha : vous trouverez à coup sûr des articles typiquement japonais. De plus en plus de produits ont un design chic et élégant ; le destinataire d’un cadeau acheté dans un hyakkin ne se doutera pas du prix si vous ne dites rien !

Il est important de savoir que tous les articles ne sont pas fabriqués au Japon. Si le made in Japan est important pour vous, vérifiez le pays de fabrication avant de passer à la caisse.

Des touristes étrangers achetant des cadeaux dans un 100 yens shop.