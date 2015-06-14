Au Japon, les drugstores disposent d’un éventail de produits très large, allant bien entendu des médicaments aux produits de beauté, en passant par les snacks, produits alimentaires et autres produits de la vie quotidienne, et ce, à des prix modiques.

Les produits de beauté remportent un grand succès

Depuis les années 1990, les drugstores japonais mettent un soin particulier à proposer une large gamme de produits de beauté. Les cosmétiques sont aujourd’hui, avec les médicaments, le cœur des ventes de ces établissements. Plus généralement, la gamme de produits proposés s’est étoffée avec les années. Outre les médicaments et les cosmétiques, on trouve des produits pour bébés, de la papeterie, des sous-vêtements, des articles de cuisine, de l’alimentaire, des desserts, de l’alcool, des articles pour les animaux de compagnie et bien d’autres choses encore.

D’une propreté impeccable, bien éclairés et avec un vaste choix de produits de beauté, les drugstores font le bonheur de toutes les femmes, des adolescentes aux mères de famille. Contrairement aux grands magasins, il est possible de tester les cosmétiques sans se préoccuper du regard des vendeuses. Certaines personnes en profitent d’ailleurs parfois pour se maquiller ou se parfumer ! De plus en plus d’établissements proposent également des services de massage, manucure et pédicure à petits prix.

Les drugstores sont les paradis du duty-free

Depuis le 1er octobre 2014, la liste des produits sur lesquels les touristes étrangers peuvent bénéficier de la détaxe s’est élargie. Elle inclut désormais les articles vendus dans les drugstores : maquillage, alimentaire, boissons, médicaments et produits parapharmaceutiques. Le montant minimal des achats pour en profiter a été abaissé à 5 000 yens au lieu de 10 000, avec un plafond de 500 000 par personne et par journée dans un même magasin. Le but est de rendre les drugstores encore plus attractifs pour les touristes, qui représentent un marché de plus en plus important.

Lien : Tax-free shopping guide [EN]

De la pharmacie au drugstore

Autrefois, les pharmacies étaient le lieu où un pharmacien diplômé vendait des médicaments sur ordonnance. C’est dans les années 1970 que sont apparus les drugstores à l’américaine, qui vendent à bas prix des produits autres que les médicaments. Selon le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, il existe 13 210 drugstores au Japon (chiffres d’octobre 2014) ; en septembre 2014, leur chiffre d’affaires atteignait 388,7 milliards de yens.

À la différence des supermarchés, les drugstores proposent une surface de vente compacte, et les produits y sont bien moins cher que dans les convenience stores (supérettes ouvertes 24h/24). Les magasins sont souvent animés, avec un fond sonore et des invitations publicitaires, et le touriste pourra difficilement les manquer. De nombreux magasins affichent d’ailleurs des messages en anglais, chinois et coréen. Déjà populaires auprès des étrangères en visite au Japon, friandes de produits parapharmaceutiques à tester et de snacks japonais à offrir à leurs amis, les drugstores sont aujourd’hui le lieu parfait pour l’achat de petits souvenirs, comme les friandises.

Top 10 des chaînes de drugstore au Japon, classées selon les chiffres d'affaires

(Réalisé par sougouranking.net à partir des données de l’exercice fiscal de 2013 fournies par Teikoku Databank et Nikkei MJ)

Siège Nombre de magasins CA (en millions de yens) 1 Matsumoto Kiyoshi Matsudo

(Chiba) 676

(janvier 2013) 495 385 2 Sugi Yakkyoku Anjô

(Aichi) 606

(novembre 2010) 364 677 3 Cocokara Fine Yokohama 1 299

(février 2015) 341 400 4 Discount Drug Cosmos Fukuoka 624

(février 2015) 329 254 5 Sundrug Fuchû

(Tokyo) 710

(avril 2015) 326 690 6 Tsuruha Drug Sapporo 930

(novembre 2010) 254 212 7 Cawachi Yakuhin Oyama

(Tochigi) 297

(mars 2015) 234 212 8 Welcia Tokyo 920

(septembre 2014) 233 698 9 Create SD Yokohama 419

(mai 2015) 180 709 10 HAC Drug Mishima

(Shizuoka) 311

(mai 2014) 117 544

(Photo de titre : Aaron G / flickr)