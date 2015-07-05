Японские драгсторы торгуют не только аптечными товарами и лекарствами, но и косметикой, кондитерскими изделиями и разной бытовой продукцией. Выбор косметических товаров особенно впечатляет, и цены невысоки. Здесь вы найдете все, без чего нельзя обойтись в повседневном быту. Драгсторы – надежное подспорье в жизни людей.

Чистота, удобство и обилие популярной косметики

Начиная с 1990-х годов японские драгсторы начали вводить в ассортимент косметику. Сегодня косметическая продукция наравне с аптечной является ключевым товаром драгсторов. Год от года ассортимент этих торговых предприятий расширяется: здесь вы сможете купить не только лекарства и косметические средства, но и детские и канцелярские товары, нижнее белье, корм для домашних питомцев, кухонные принадлежности, а также некоторые продукты питания, сладости и алкогольные напитки.

В драгсторах – яркое освещение, везде царит чистота. В сочетании с широким выбором недорогой и качественной косметики это делает их чрезвычайно привлекательными для молодых женщин и бережливых домохозяек. Еще один секрет успеха – свободное пользование косметическими тестерами, в отличие от крупных универмагов, где под неусыпным взглядом работников косметического отдела покупатели нередко испытывают дискомфорт.

Кроме того, женщины, которые вышли из дома без макияжа, могут накраситься прямо в драгсторе. Все чаще сетевые драгсторы открывают филиалы с оборудованными внутри нейл-салонами и салонами красоты по системе «Сам себе косметолог», которые предлагают сравнительно недорогие услуги в области эстетической и декоративной косметологии.

Драгсторы: рай беспошлинной торговли

С первого октября 2014 года таможенный режим беспошлинной торговли значительно расширился и распространился на многие потребительские товары из стандартного ассортимента драгсторов: на определенные виды косметики, продукты питания и напитки и даже на некоторые лекарства – при условии, что сумма одноразовой покупки составила не меньше 5000 йен и не больше 500 000 йен (подробнее о беспошлинной торговле см. на сайте японского агентства по делам туризма, ссылка на английском языке). А так как количество иностранных туристов резко возросло, то с расширением беспошлинной торговли драгсторы сделались еще более популярными.

От «аптеки» к «драгстору»

В прошлом продажей лекарств и только лекарств, как рецептурных, так и безрецептурных, в Японии занимались аптеки. Но в 1970 году появились первые «драгсторы», которые на американский манер торговали не только медикаментами, но и другими товарами по доступным ценам. По данным министерства экономики на октябрь 2014 года общее количество драгсторов достигло 13 210, а выручка от продаж за сентябрь 2014 года составила 388,7 млрд йен.

Более компактный и динамичный, чем супермаркет, более дешевый, чем комбини (магазины шаговой доступности), драгстор – идеальное место для покупки гостинцев и сувениров. Его двери приветственно распахнуты, через них постоянно входят и выходят покупатели, зачастую изнутри на улицу доносится заводной рекламный джингл или какая-нибудь модная поп-песня, так что даже впервые оказавшемуся в этих местах туристу вряд ли удастся пройти мимо магазина, не заметив его.

На полках в изобилии столь популярная среди иностранных покупательниц японская косметика, безрецептурные лекарства, японские сладости и закуски в симпатичных упаковках... Во многих драгсторах можно найти информационные буклеты и пояснительные надписи на китайском, корейском и других иностранных языках. Поэтому, даже если вы не японец, покупка в драгсторе не составит для вас никакого труда.

Титульное фото любезно предоставлено Aaron G.