En las droguerías de Japón uno encuentra muchas cosas: desde medicamentos hasta productos de estética y belleza, snacks u otras cosas necesarias para la vida diaria a unos precios reducidos. Especialmente la sección de productos de belleza abunda en su variedad. En el siguiente artículo les contamos qué es lo que pueden encontrar en las droguerías de Japón.

Los productos de belleza tienen un gran éxito

Desde 1990 las droguerías japonesas han puesto especial empeño en ofrecer una importante oferta de artículos de belleza. Hoy son precisamente estos productos, a la par de los medicamentos, los que tienen mayor presencia en este tipo de establecimientos. No obstante hay otro tipo de género, y la oferta aumenta cada año: productos para bebés, de papelería, ropa interior, productos de cocina, alimentos (siempre que no sean frescos), distintos tipos de dulces y de bebidas alcohólicas, artículos para el cuidado de las mascotas, entre otros muchos.

Dentro de estas tiendas, limpias y bien iluminadas, se pueden encontrar productos de belleza baratos y de alta calidad, por lo que no es extraño que tengan tanto éxito entre las mujeres jóvenes y las amas de casa. Además, a diferencia de los grandes almacenes, aquí es posible probar libremente las muestras de productos sin preocuparse por la presencia del encargado de la tienda.

Incluso hay chicas que aprovechan para maquillarse en las droguerías. Está aumentando también el número de droguerías que en el mismo local disponen de establecimientos de estética, manicura y pedicura que las mujeres pueden probar fácilmente por un importe relativamente bajo.

Las droguerías son el paraíso del “duty-free”

Desde el 1 de octubre de 2014 se ha ampliado en gran escala el número de objetos libres de impuestos orientados al turismo internacional. Esta medida incluye los productos disponibles en las droguerías: maquillaje, alimentos, bebidas y artículos de salud, siempre que el cliente realice un gasto mínimo de 5.000 yenes, y con un límite de 500.000 yenes (por persona y día en un mismo establecimiento).

Se espera que la popularidad de droguerías aumente aún más con la ampliación del marco libre de impuestos ante la actual oleada de turistas extranjeros.(*1)

De farmacias a droguerías

Antiguamente las únicas tiendas que preparaban y vendían bajo prescripción facultativa medicamentos en Japón eran las farmacias. No obstante, a partir de 1970 empezaron a abrir los primeros establecimientos “drugstore” semejantes a los que hay en Estados Unidos, donde se vendían a un precio reducido artículos para el cuidado de la salud y otros productos. Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, en la actualidad hay 13.210 droguerías en Japón (estadística de octubre de 2014), y las ventas en el mes de septiembre del mismo año alcanzaron los 388.700 millones de yenes.

A diferencia de los supermercados, el espacio de las droguerías es más compacto, y los productos son mucho más baratos que en las tiendas de 24 horas, por lo que se han convertido en un lugar ideal para comprar recuerdos. Muchas de estas tiendas ponen música de moda a alto volúmen y sus dependientes gritan las ofertas para que se escuchen en el exterior, por lo que es raro que los turistas que no están familializados con el lugar pasen de largo sin darse cuenta.

En las droguerías se pueden encontrar productos de belleza japoneses que tienen mucha popularidad incluso entre las mujeres extranjeras, así como medicamentos que no necesitan receta o snacks japoneses en atractivos envoltorios. Muchos de estos establecimientos cuentan también con información en chino y en el alfabeto coreano hangul, por lo que además de los japoneses, las personas de estos países pueden hacer sus compras en las droguerías japonesas sin ningún tipo de problema.

Fotografía del encabezado: Aaron G.