日本的药妆店，除医药品外，还出售物美廉价的化妆品、日用品和食品等。日常生活中不可或缺的用品一应俱全，支撑着生活在周围地区居民的日常生活。

喜马拉雅FM声音版

方便清洁，化妆品大受欢迎

日本药妆店的一大特征，是自1990年以后开始强化的美容用品销售，现在化妆品已经和医药品并肩成为药妆店的主力商品。药妆店销售的商品种类每年还在不断增加，不仅有医药品和化妆品，还有婴儿用品、文具、内衣等日用品、厨房用品、除生鲜食品以外的食品、零食类和酒类等，甚至还出售宠物用品。

药妆店店内明亮洁净，化妆品价廉物美，受到当今年轻女性和家庭主妇们的极大欢迎，和百货店的化妆品柜台不同，药妆店的顾客可以随意试用各种商品的样品而无需在意售货员的视线，这一点也很吸引人。甚至有的女性顾客不施脂粉从家里专门跑到药妆店来化妆。另外，并设了比较廉价的全身美容沙龙、自助式美容沙龙和美甲沙龙的店铺也日益增多，顾客可以随意轻松地前来尝试利用。

药妆店是免税天堂

自2014年10月1日起，日本大幅扩大了面向国外游客的消费税免税范围，药妆店出售的化妆品、食品、饮料、药品等日常消耗品都纳入了免税对象（每人一天在一家店铺购买5000日元以上50万日元以下商品时）。(*1)在国外游客急速增加的形势下，药妆店有望凭借这项措施招揽更多的顾客。

从“药房”向“药妆店”转型

过去，日本的药房只销售医生开的处方药和其它医药品，但1970年出现了除“药品”以外还低价销售其它商品的美国式“药妆店”。据日本经济产业省的统计，截止到2014年10月，日本的药妆店店铺总数已达13210家，2014年9月的销售总额达到3887亿日元。

药妆店和一般超市相比，空间利用布置得更加紧凑，各种商品应有尽有，价格又比便利店便宜，所以也是最适合购买礼物的地方。很多商店播放的流行歌曲、广告宣传等，行人走在街上也能听到，气氛十分热闹，不用担心人生地不熟的游客会路过门口而全无察觉。

药妆店不仅出售大受国外女性欢迎的日本化妆品，各种非处方药和包装精美的日式零食也一应俱全，而且很多都有中文、韩文等外文说明和指南，外国人也完全可以放心购物。

Aaron G.