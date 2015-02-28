日本的藥妝店，除醫藥品外，還出售物美廉價的化妝品、日用品和食品等。日常生活中不可或缺的用品一應俱全，支撐著生活在周圍地區居民的日常生活。

方便清潔，化妝品大受歡迎

日本藥妝店的一大特徵，是自1990年以後開始強化的美容用品銷售，現在化妝品已經和醫藥品並肩成為藥妝店的主力商品。藥妝店銷售的商品種類每年還在不斷增加，不僅有醫藥品和化妝品，還有嬰兒用品、文具、內衣等日用品、廚房用品、除生鮮食品以外的食品、零食類和酒類等，甚至還出售寵物用品。

藥妝店店內明亮潔淨，化妝品價廉物美，受到當今年輕女性和家庭主婦們的極大歡迎，和百貨公司的化妝品櫃檯不同，藥妝店的顧客可以隨意試用各種商品的樣品而無需在意售貨員的視線，這一點也很吸引人。甚至有的女性顧客不施脂粉從家裏專門跑到藥妝店來化妝。另外，並設了比較廉價的全身美容沙龍、自助式美容沙龍和美甲沙龍的店鋪也日益增多，顧客可以隨意輕鬆地前來嘗試利用。

藥妝店是免稅天堂

自2014年10月1日起，日本大幅擴大了面向國外遊客的消費稅免稅範圍，藥妝店出售的化妝品、食品、飲料、藥品等日常消耗品都納入了免稅對象（每人一天在一家店鋪購買5,000日圓以上50萬日圓以下商品時）。(*1)在國外遊客急速增加的形勢下，藥妝店有望憑藉這項措施招攬更多的顧客。

從「藥局」向「藥妝店」轉型

過去，日本的藥局只銷售醫生開的處方藥和其它醫藥品，但1970年出現了除「藥品」以外還低價銷售其它商品的美國式「藥妝店」。據日本經濟產業省的統計，截止到2014年10月，日本的藥妝店店鋪總數已達13,210家，2014年9月的銷售總額達到3,887億日圓。

藥妝店和一般超市相比，空間利用布置得更加緊湊，各種商品應有盡有，價格又比便利商店便宜，所以也是最適合購買禮物的地方。很多商店播放的流行歌曲、廣告宣傳等，行人走在街上也能聽到，氣氛十分熱鬧，不用擔心人生地不熟的遊客會路過門口而全無察覺。

藥妝店不僅出售大受國外女性歡迎的日本化妝品，各種非處方藥和包裝精美的日式零食也一應俱全，而且很多都有中文、韓文等外文說明和指南，外國人也完全可以放心購物。

Aaron G.