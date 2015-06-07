Нейл-салон — профессиональное заведение, предлагающее полный спектр услуг по уходу за ногтями и в области нейл-арта. Нейл-салоны есть не только в Японии, но и в других странах. Однако многие считают, что японский нейл-арт — один из лучших в мире.

Дизайнерский уход за ногтями

Мастер в нейл-салоне сначала заботливо, один за другим, приводит в порядок ногти своего клиента, затем, выслушав все пожелания, подбирает наиболее подходящий дизайн... В Японии первые нейл-салоны появились в начале 1980-х годов. Японский нейл-арт еще очень молод, но уже заслужил мировую известность — японская система ухода за ногтями считается одной из самых продвинутых. Вместо накладных и гелевых ногтей с уже готовым дизайном в нейл-салоне вам предложат уникальный дизайн ногтей, который специально для вас воплотит в жизнь профессиональный нейлист, работая с вами либо в отдельном кабинете, либо в специальном помещении для релаксации. Дизайн можно выбрать как «на каждый день», так и праздничный, например, для свадьбы.

«Ита-ногти»: мультяшки и комиксы на ваших ногтях

Популярные в западных странах виды ухода за ногтями и стили нейл-арта отличаются от тех, которые считаются модными в Японии. Японки отдают предпочтение гелевым ногтям (из мягкого биогеля или калгеля) — прочным, блестящим, не вредным для натурального ногтя. Собственно маникюр здесь делают довольно редко. Самые популярные стили лакировки — это градиент (лакировка с градацией цвета) и однотонная лакировка, украшенная стразами и блестками — дизайн, требующий детальной проработки, и по западным понятиям весьма щегольской.

Нейл-дизайн с портретами мультяшных персонажей. Этот смешанный стиль нейл-арта — картинки с мультяшками («ита-ногти») комбинируются с обычным дизайном — пользуется большим успехом в определенных кругах.

В последнее время всё больше людей выкладывают в сеть фотографии нейл-арта, получившего название «ита(*1)-ногти», когда в оформлении ногтей используются изображения мультяшных персонажей: мальчика-ниндзя Наруто, симпатичных героинь сериала Pretty Cure и других анимэ-героев. А ещё каждый год на токийской выставке «Нэйл ЭКСПО» выбирается Королева ногтей.

В Америке и Европе основной косметологический тренд – «здоровая красота». Эта тенденция сильна и в западном нейл-дизайне, так что обычно дело ограничивается базисным уходом за ногтями и простой лакировкой, защищающей натуральный ноготь. Если используются накладные ногти, то чаще всего — из твёрдого геля. Нацеленные на карьерный рост женщины, например, в Нью-Йорке, также предпочитают базисный стиль: однотонную лакировку или маникюр на французский манер (с белой полоской на кончике ногтя).

Рождённые в 1980-х: первые нейл-салоны в Японии

История нейл-арта насчитывает много веков. Учёные доказали, что уже в древнем Египте бытовал обычай покрывать ногти краской. Затем этот обычай распространился по другим странам и регионам. А первые предпосылки к появлению того нейл-арта, который мы знаем сегодня, возникли в Америке в 1920-х годах, когда был изобретен ногтевой лак. Кстати, прообразом этого изобретения стала быстросохнущая водоотталкивающая автомобильная краска. Одновременно с началом торговли новоизобретённым лаком появилась профессия нейл-мастера.



Фотография Кавамото Сэйя В нейл-салоне: работа нейлистаФотография Кавамото Сэйя

Прошло чуть больше полувека, и в самом конце семидесятых американская культура ухода за ногтями пришла в Японию.

Уход за ногтями: помоги себе сам

В последние годы появилась новая тенденция — вместо похода в профессиональный нейл-салон покупать в «100-йеновых» магазинах и в драгсторах (магазинах безрецептурных лекарств и косметических товаров) наборы для нейл-арта «сделай сам», освоить которые под силу даже совсем новичкам. Многие теперь делают себе нейл-дизайн сами. Продажа недорогих наборов и инструментов для нейл-арта по интернету, а также в неспециализированных магазинах — характерная особенность японского рынка.