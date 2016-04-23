美甲沙龙是进行艺术美甲和指甲护理的专门店。不仅在日本，你在世界各地都可以看到。日本的美甲因其细腻的技术和独特的美感，甚或被誉为世界第一。

指尖设计师为你呵护纤纤玉指

在美甲沙龙，美甲师会根据客人的要求，细心周到地为你护理和设计每个指尖。20世纪80年代初，日本第一家美甲沙龙开业。日本的美甲历史并不悠久，但技术被认为是世界一流。在美甲沙龙，客人先从甲艺款式、光疗甲款式样板中，选择自己喜欢的设计，然后在一个个单间，或舒适的房间里，接受美甲师的手部护理。除了日常使用，举办婚礼或参加活动之前，都可以来这里保养一下纤纤玉指。

绘有动漫人物的“痛指甲”

欧美流行的美甲与日式美甲情趣相异。日本大多是不伤指甲、不易起泡脱胶、水润光亮的光疗甲（使用光疗软胶，例如Bio Sculpture Gel、Calgel），很少有单单涂饰指甲油的。日式美甲，有的在底色的基础上施以浓淡层次，有的在单色胶底上装饰水钻或金粉亮片，总之喜欢较为艳丽而精细的设计。

最近，也有在指甲上描绘《火影忍者》和《光之美少女》等动漫人物的美甲款式，称为“痛`(*1)指甲”，不少人还将图片传到网上。此外，每年举办的东京美甲展还会选出美甲女王（链接： https://www.youtube.com/watch?v=dT6x5AC69-s）。

欧美人则偏好健康美，所以推崇最基本的美甲护理，一般是在不伤害自然甲的前提下涂饰指甲油，或是使用光疗硬胶。事业型的纽约“女强人”们，大多也喜欢既美观又简单的美甲。

日本首家美甲沙龙诞生于20世纪80年代初

美甲艺术历史悠久，目前已经确认，早在古代埃及就有了染指甲的习俗。其后各地美甲艺术作为文化的一支得到不断发展，而现代美甲文化则诞生于20世纪20年代的美国。美国人从耐水性强的速干汽车涂料中获得灵感，发明了指甲油，在指甲油产品走向市场的同时，美甲师这一职业也应运而生。

而美国的美甲文化传入日本，则是在大约半个世纪之后的20世纪70年代后期了。

自我美甲护理

最近药妆店和百元店销售一些让初学者也用来方便简单的美甲用品，于是越来越多的人不再依靠专业美甲店，而是买来在家中自己美甲。身边的实体店或网店出售廉价的美甲用品，也是日本的一大特点。